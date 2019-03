PRAPASKENAT / Samiti, qeveria u lutet diasporasve që deri në prill të sjellin gjithë remitancat e vitit

TIRANË – Përtej organizimit perfekt, aureolës prej babagjyshi që Pandi Majko e ka që kur ishte 23 vjeç, sallës së zbukuruar, vargjeve të Naim Pashko Çaypit që ministri Cakaj i recitoi plot pathos para pasqyrës në shtëpi dhe i bëri lëmsh në skenë; përtej mallëngjimit të gjithë mërgimtarëve dhe përlotjes masive duke mallkuar veten në heshtje se ç’dreqin deshën që erdhën; përtej çmimeve dhe medaljeve të bakrit që u ndanë me shumicë dhe premtimit solemn se do të mblidheshin sërish bashkë, kismet nga dekada e ardhshme; arsyeja e vërtetë e organizimit të Samitit të Dytë të Diasporës ishte një dhe vetëm një. Mbase dy.

Si e tillë, ajo ishte sekrete dhe ja vlente investimin e 500 mijë eurove për të organizuar pritjen e mysafirëve. Por Gojët e Liga arritën ta mësojnë.

Ngjarja kulminante ndodhi pak para mbylljes së punimeve, kur kryeministri Edi Rama mori mikrofonin dhe foli me zërin e vet të kadifenjtë:

-Dhe tani, ftojmë mediat dhe gazetarët të dalin jashtë se do vazhdojmë me dyer të mbyllura.

Pandi u çudit dhe ndërhyri:

-Zoti Kryeministër, dyert edhe tani të mbyllura janë, njësoj është…

Me një shprehje të pagabueshme në fytyrë që thoshte, “o zot, po durova dhe një javë në këtë provincë, shpëtova për gjithë jetën”, Rama e mbajti veten dhe vazhdoi:

-S’ka gjë Pandi, s’ka gjë. Le të ikin gazetarët se i mbyllim prapë.

Duke qenë se shumica ishin njerëz të medias, salla u zbraz përgjysmë. Dyert u mbyllën sërish. Ndriçimi u pakësua. Diasporasit që mbetën brenda, nisën të shqetësohen dhe të shikojnë njëri-tjetrin. U dëgjuan pëshpërimat e para.

-Po na numërojnë… Do na ndajnë veç burrat e veç gratë… Nuk do na lënë të kthehemi të hamë bukën e hidhur të kurbetit… O Zot, do kalbemi këtu!

Por Rama kapi sërish mikrofonin dhe i qetësoi të gjithë.

-Relaksohuni miq! Doja vetëm t’ju kërkoja dy ndere pa na dëgjuar ata të kazanit. E para, brenda mundësive, a ndikoni dot që të gjitha lekat që do sillnit në Shqipëri për vitin 2019, t’i dërgoni brenda prillit? Se na duhen, jo për gjë. Për ju është njësoj, e hiqni si bela dhe flini mendjen për gjithë vitin.

Të lehtësuar, diasporasit buzëqeshën dhe nisën të bërtasin nga qejfi se ja hodhën edhe kësaj rradhe:

-Po po, patjetër! Ja, sa të shkojmë andej nga kemi ardhur, pa merak, jua sjellim ne të gjitha!

Rama ngriti dorën për t’i qetësuar dhe shtoi:

-Dhe e dyta, që është akoma më e rëndësishme: Edhe nëse nuk vijnë shumë remitanca, unë do ju lutesha të kalonit nga salla ngjitur, ku kam hapur ekspozitën time të fundit, me shkarravinat e bëra gjatë këtij samiti. Besoj se nuk do ngelet pikturë pa shitur!

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike e fiksuar pas samiteve