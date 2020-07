Prapë në bisht!

Hamdi Jupe

Parlamenti Shqiptar votoi të enjten me 106 vota pro amendamenteve për ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugë ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, për zgjedhjet e reja parlamentare të vitit të ardhshëm. Është fjala për sistemin e zgjedhjeve, pra nga proporcional rajonal që është sot, në proporcional të gërshetuar me atë mazhoritar, ku zgjedhësit do të votojnë edhe për kandidatët, jo vetëm për listën e partive. Hollësitë e mëtejshme do të bëhet të njohura kur të pasqyrohen në Kodin Zgjedhor.

Rezultati i votimit në Kuvend ishte domethënës: Nga 106 vota gjithsej pro ndryshimeve, vetëm 76 janë të mazhorancës socialiste, ndërsa tridhjetë e dy vota të tjera janë të deputetëve të opozitës parlamentare. Të kujtojmë se duheshin vetëm 84 vota për të bërë ndryshimet.

Kjo shënon një ngjarje të madhe për demokracinë, sepse u kthen të drejtën e zgjedhjes votuesve, e drejtë që u ishte hequr që në vitin 2008, me një marrëveshje të nënshkruar nga Berisha dhe Rama brenda një nate. Si e tillë, kjo ngjarje duhet përshëndetur dhe përgëzuar. Ky ndryshim do t’i bëjë zgjedhësit e mërzitur nga votimi i deritanishëm, të shkojnë te kutia e votimit, sepse, nëse nuk u pëlqen partia, do t’u pëlqejnë të paktën disa emra që do të jenë në listë për deputetë.

Edi Rama, si njeri nga ata të dy që kishin firmosur marrëveshjen e vitit 2008, nuk kërkoi ndjesë për atë, por të paktën pranoi se ajo mënyrë votimi që injoronte votuesit, nuk mund të vazhdonte më tej dhe kështu e angazhoi mazhorancën e tij në një aksion të rëndësishëm për shoqërinë shqiptare.

Miqtë e huaj, pasi përshëndetën vendimin për listat e hapura, e quajtën këtë hap të bërë së fundmi si një “kompetencë e parlamentit”. Ata nuk mund të ndërhynin dhe nuk ndërhynë në sovranitetin e parlamentit shqiptar. Jo vetëm se ky është parim i njohur ndërkombëtar, por edhe për faktin se shifrat nuk të linin hapësirë për të folur ndryshe. Ishte nisma e grupeve të deputetëve të opozitës parlamentare kjo që ndodhi në parlament me ndryshimet kushtetuese. Ishte pra pjesa integrale e opozitës që sot ndodhet në rrugë, në vend që të ndodhej në institucionet demokratike, ajo që propozoi ndryshimet. Jo pak, por plot 32 deputetë “rebelë” të opozitës votuan pro ndryshimeve. Ata janë bërë deputetë sepse i ka futur në listat e kandidatëve Lulzim Basha dhe Ilir Meta, si kryetarë të dy partive respektive. Të paktën për këtë gjë, që 32 “gjeneralë” të opozitës janë bashkuar me “armikun” socialist, a nuk kanë asnjë përgjegjësi Luli dhe Meta?

Opozita e rrugës, ku bën pjesë tani edhe Presidenti i Republikës, e dënuan veprimin e fundit të parlamentit dhe deklaruan se tani do të ndodhë kështu e ashtu, se do të bëhet kiameti etj, etj, ashtu siç kanë deklaruar sa e sa here të tjera në raste të ngjashme dështimi (kujto Teatrin Kombëtar etj). Sa më shumë flisnin ata për “kiametin” që do të vinte paskëtaj, aq më shumë të huajt deklaronin se nuk mund të ndërhyjnë në kompetencat e Parlamentit Shqiptar për çështjet e Kushettutës. Të huajt janë mërzituar aq shumë me këtë fare opozite shqiptare, saqë janë gati të thonë: “Hëngshi kokën tuaj, se ne nuk mund t’ju rregullojmë ju!”

Opozita u përpoq të bindë botën (petulla me ujë) se Parlamenti Shqiptar nuk është legjitim për të bërë ndryshime kushtetuese etj. Këtij fyelli i ka rënë qysh se ka dale nga Kuvendi në rrugë të madhe dhe atij i ra me force edhe tani. Idem edhe Presidenti i Republikës. Zëra në vesh të shurdhër. Askush nuk i dëgjoi dhe nuk i përkrahu (përjashto analistin e pavarur Andi Bushati). Askush nuk e vuri në diskutim legjitimitetin e parlamentit. Domethënia: Herë tjetër mos bëni shaka me mandatet e marra nga populli për ta përfaqësuar atë në parlament, se ndryshe… ju ha dreqi!

Shkurt muhabeti, opozita shqiptare mbeti përsëri në bisht të situatës edhe me këto zhvillime politike. Ajo nuk arriti të kuptojë se çfarë kërkon populli, votuesi dhe prandaj, çfarë është e nevojshme të bëhet për t’ia plotësuar kërkesat atij, nëntë muaj para se t’i kërkojnë votat në zgjedhjet e reja. Ajo nguli këmbë si mushka në të keqen e saj. Kjo është vërtetë për të ardhur keq. Vazhdoi edhe në këtë rast seria e qëndrimeve joproduktive të opozitës, ashtu siç e kemi pare në të gjitha aksionet e dështuara të deritanishme të saj. Me këtë qëndrim opozita ia la meritën e ndryshimeve kushtetuese mazhorancës dhe Ramës.

Opozita (kupto edhe Presidenti i Republikës) vazhdojnë t’i bien legenit se ky parlament nuk është legjitim dhe prandaj nuk ka të drejtë të bëjë këtë e atë. Kjo këngë e vjetër dhe e dale boje tashme është ajo që vazhdon ta lërë opozitën në “vagonit” e fundit në trenin e politikës së vjetër shqiptare. “Mbreti (Berisha) vdiq. Rroftë mbreti (i ri)” Dhe kjo do të ketë pasojat e veta në të ardhmen e afërt të saj.

Nuk kanë bërë punë në korrigjimin e qëndrimeve refraktare të opozitës as disa afrime emrash të njohur me përvojë në politikë si Genc Ruli, Besnik Mustafaj etj. Pritej që afrimet e tyre të kishin rol së pari në moderimin e qëndrimeve politike të asaj partie dhe jo thjesht në hartimin e listtave të kandidatëve për deputetë. Por nuk po vihet re një gjë e tillë. Qëndrimet dhe praktikat e opozitës vazhdojnë edhe më tej të jenë të njëjta si më parë.

Duhet të kuptohet se të enjten është bërë vetëm amendimi në Kushtetutë, që i hap rrugën ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Kjo do të thotë se opozita ka kohë edhe më tej të ndryshojë qëndrim, duke treguar se ajo është realisht e interesuar për të bërë ndryshimet e nevojshme në Kod, ashtu siç është më e mira. Më mire vonë se kurrë. Pra ka kohë për të “kap ç’të kapim” nga ajo që ka mbetur, për të shpëtuar deri diku “nderin e humbur”: Në të kundërt, keq do të shkojnë punët për opozitën.

Tani lind problemi i vërtetë për drejtuesit e partive: zgjedhja e kandidatëve për deputetë. Tani nuk bën më punë “qesja me para” që mund të paguajë kandidati (për partinë, kuptohet) Tani duhen zgjedhur njerëzit që voton populli, ndryshe, puthu me Milon, mbetesh përsëri “në bisht”, pra në opozitë. Duhen shqyrtuar një për një emrat a atyre që do të futen në listat e kandidatëve, me kredienciale të mëdha në popull, e jo çapaçulë si deputetët e sotëm.

Këtu tani dalin disa probleme “specifike” edhe për vetë politikanët, jo vetëm të opozitës, por edhe të pozitës. Shkurt, ata mund të mbeten edhe vetë jashtë Kuvendit, sepse nuk i voton populli, po nuk deshi. Dhe populli ka arsye reale për të mos i votuar shumicën dërmuese të tyre. Të kujtojmë se në zgjedhjet e para parlamentare të vitit 1991, presidenti i vendit i asaj kohe, Ramiz Alia, mbeti jashtë parlamentit, sepse u eliminua nga një inxhinier i panjohur, i kandiduar nga Partia Demokratike. Kështu mund të ndodhë edhe tani (larg qoftë!) Pra, ka halle të vërteta puna e zgjedhjeve tani. Nëse opozita në qëndrimet tanishme është nisur nga frika: “O lele, mandati im”, atëherë kjo është çështje tjetër, që gjithsesi, nuk ia rrit kredencialet në zgjedhje.