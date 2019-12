PREKËSE / Qeveria ua heq si me magji dhimbjen të mbijetuarve të tërmetit 

DURRËS, THUMANË, BARCELONË, MILANO etj – Për 54 vjecarin Zef Lluca nga Laçi, gjithë kjo histori mund të thuhet se ishte një fat i maskuar si fatkeqësi.

Atë e gjejmë duke shtrënguar në duar një CD me këngë të firmosura nga idhulli i tij i një jete, dhe nuk i bën më përshtypje nëse ende fle në çadër, me dyshekë të bërë qull nga shiu i ditëve të fundit. As nuk e ka problem pse shtëpia e shkërrmoqur nga tërmeti ende mban brenda investimin e një jete, nga elektroshtëpiaket, tek rrobat dhe mobiliet.

“Kët CD ma ka dhan vetë ai, Albano dhe Romina,” pohon me emocion për Gojët e Liga i pastrehu i lumtur me tre fëmijë, “dhe po ju tham nji sekret: Mora vesh se Albano e kish pas mbiemnin Karizi, kurse ‘dhe Romina’ ash emën arti”.

Dy ditë pas tërmetit të 26 nëntorit, Zef Llucës i telefonuan nga kryeministria dhe e pyetën se cilin artist kishte idhull. Sapo Zefi përmendi emrin e parë që i erdhi në mendje, i thanë të bëhej gati për udhëtim në Itali bashkë me kryeministrin. Ai nuk arriti të mblodhte veten nga habia, kur një makinë luksoze i mbiu tek hyrja e çadrës dhe Edi KM ja bënte me shenjë nga brenda, “Eja se jemi vonë”.

Dy orë më vonë, ishte përballë Albanos, që i këndoi live “Felicita” dhe i dha CD-në.

“S’muj me mledh vedin. Gjithça ndodhi shumë shpejt,” rrëfen Zef Lluca teksa përpiqet të shkoqisë llucën nga këpucët. “Shyqyr që ia arrita ksaj dite,” shton ai i lumtur.

Por episode të tilla lumturie nuk janë të pakta. Dhe nuk është vetëm rasti i dy fëmijëve që shpëtuan nga pallati i rrëzuar, njëri tifoz me Interin dhe tjetri me Milanin, që Edi KM i çoi të takonin yjet e Juventusit Ronaldo dhe Bufon.

Me fat ishte edhe Kolë Kallamishtja nga Thumana, i cili u përzgjodh elektronikisht nga faqja “Shqipëri solitare” për të takuar legjendën e muzikës Adriano Çelentano në Milano.

“Adriano më dha shallin e firmosur nga vetë ai. Ka dy ditë qi m’asht pre oreksi nga gzimi, sun haj fare,” thotë i përlotur Kola, “kan dash me m’pru batanija, makarule, pilafna, pula t’pjekme. Ptu lanet, u thashë, si du hiç”.

Dhe Kolë Kallamishtja pohon me krenari: “Ne tash mbulohna krejt si familje, me shallin e Adrianos!”

Një ditë e shënuar ishte rezervuar edhe për 12 vjeçarin Jurgen Qiraxhiu nga Kavaja, tifoz i çmendur i Realit të Madridit.

I strehuar prej ditësh në një qendër sociale në këtë qytet, atij iu realizua ëndrra e kushedi sa të tjerëve, për një takim me yllin e Barcelonës, Leo Mesi.

“Jam i lumtur,” tha me bezdi Jurgeni për Gojët e Liga, “se unë realizova ëndrrën e shokut tim Frankos, tifoz i thekur i Barcelonës që as nuk i është prish shpia, as nuk i janë plagosur njerëz të familjes. Me thënë të drejtën, Franko u mërzit shumë që nuk pësoi asnjë dëm. Po s’ke ç’i bën, kto punë janë çështje shansi”.

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është një rubrikë satirike që e ka ëndërr të takojë Erjon Braçen. Por ahhh, ç’e do…