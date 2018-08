Ky qe premtimi i vetëm që i bëra, e gjithë filozofia ime në tri fjalë. Nuk besonte te mundësia e përsosmërisë, nuk bënte asgjë për ta arritur sepse, nëse nuk ekziston, pse duhet ta kërkosh?

Dhe jetonte për gjithçka që shtrihej përpara, për të gjitha mundësitë, të gjitha portat. Gjithnjë qe ora ideale për lumturinë dhe gjithnjë ishte tani. Dashuria mbërrin vetëm kur heqim dorë nga përsosmëria.

“Do të doja shumë, po lëre fare.”

Frika e llahtarshme e njerëzve, aftësia e llahtarshme për t’u ngopur me gjysmën e asaj që mund ta kenë të plotë. Ajo kishte frikë, shumë frikë, frikë se mos gabonte, se mos nuk ia dilte mbanë, frikë se mos nuk hidhte hapin e duhur në drejtimin e duhur, aq më pak, në çastin e duhur, dhe, kur ndodhi përqafimi, ishin dy trupa që u bashkuan, vërtet, por edhe shumë më tepër se aq: dy botë aq të ndryshme që nuk dinin si të bashkoheshin. Dashuria ekziston vetëm kur dy botë bashkohen pa ia pasur as idenë më të vogël se si mund të bashkohen.

“Gabimi është të kërkosh atë që nuk ekziston.”

Dhe ai këmbëngulte, e përqafonte pasi bënin dashuri dhe i shpjegonte domethënien e jetës, urgjencën e trupit, harresën e mundësisë së një çifti të përsosur për të shijuar në përsosmëri çiftin e mundshëm, ata të dy, të papërkryer si vetëm ata të dy, ai me rrudha në gjithë fytyrën, ajo e lodhur nga lufta, e lodhur nga frika, fëmijët, jeta, nga një histori e pashlyeshme pas krahëve. Dashuria ekziston vetëm kur dy njerëz takohen në mes të dy udhëve të ndryshme.

“Premtoj të gaboj.”

Premtoj të të dua deri në skaj, të të puth deri në skajin e fundit, të vrapoj kur do të mjaftonte vetëm ecja, të kërcej kur do të mjaftonte vetëm vrapimi, të fluturoj kur do të mjaftonte vetëm kërcimi. Premtoj të të përqafoj me të gjitha eshtrat, të të përshkoj mishin me urinë absolute dhe të dal në kërkim të orgazmës në të gjitha ditët, ta gjej lumturinë te ëmbëlsia absurde te e cila do të mësojmë të drejtohemi. Premtoj të dështoj. Pa ngurruar. Premtoj të jem njeri, i palogjikshëm, të them fjalën e gabuar, fjalinë e gabuar, gjithë tekstin e gabuar, të veproj pa u menduar, pse dreqin u dashka menduar kur të dua në mënyrë kaq të keqe? Premtoj të kuptoj, premtoj të dua, premtoj të besoj. Premtoj të këmbëngul, premtoj të luftoj, të zbuloj, të marr mësime e të jap mësime. Të gjitha këto, për të të thënë se premtoj të gaboj. Dhe Zoti të çliroftë nga detyrimi që të mos më premtosh të njëjtën gjë.

“Ke qenë mënyra më e bukur për të gabuar.”

Dhe ajo ndjeu që i mungonte frymëmarrja, ngurroi siç nuk kishte ngurruar kurrë, donte t’i mendonte të gjitha, t’i vendoste në pjatën e peshores të gjitha mundësitë, por kur u mbush me frymë, nuk tha: “Do të doja shumë, po lëre fare”. Kur u mbush me frymë, po mendonte si t’ia bënte që të mos mendonte për veten ato dy apo tri sekonda. Dashuria ekziston vetëm kur na ofron të paktën dy apo tri sekonda për veten. “Po gabove përsëri, betohem që do të të dua përgjithmonë.” Dhe ajo gaboi.

Shkëputur nga romani “Premtoj të gaboj” e Pedro Chagas Freitas

s.a/dita