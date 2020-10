Presidenca i përgjigjet deklaratës së Ramës: Profetit të Kokoshkave i ka hyrë tartakuti, më mirë opozitar se tradhëtar

Pas fjalëve të Ramës ditën e sotme se “Meta është borxhliu më i madh i këtij vendi dhe se ka marrë pozitën e kryetarit të shtabit elektoral opozitar”, ka ardhur reagimi nga Presidenca.

Zëdhënësi i Presidentit të Republikës, Tedi Blushi, përmes një statusi në Facebook, shkruan se “më mirë opozitar se sa tradhëtar, më mirë opozitar se sa kusar, më mirë opozitar se sa zuzar”.

“Profeti i Kokoshkave nuk ka faj që i ka hyrë tartakuti nga 25 prilli. Profeti i Kokoshkave ka frikë nga zgjedhjet, edhe në parti,” shkruan Blushi.

Postimi i plotë:

“RESPEKTO MARRËVESHJEN E 5 QERSHORIT PROFET I KOKOSHKAVE!

Më mirë opozitar se sa tradhëtar, më mirë opozitar se sa kusar, më mirë opozitar se sa zuzar.

Profeti i Kokoshkave nuk ka faj që i ka hyrë tartakuti nga 25 prilli.

Profeti i Kokoshkave i urren zgjedhjet.

Profeti i Kokoshkave ka frikë nga zgjedhjet, edhe në parti.

Presidenti nuk e shpëton dot Profetin e Kokoshkave nga makthet dhe ankthet e tij, sigurisht as nga 25 prilli.

Shqiptarët po bëhen gati për të marrë pjesë në Referendumin më të madh në këto 30 vite kundër bandës, tiranisë dhe këtij Sekti, që nuk njeh as Kushtetutë, as ligj, as nder, as familje, as Atdhe, as BE dhe as OSBE duke turpëruar edhe karrigen qyl në krye të saj.

ILIR META para se të jetë President dhe opozitar, në radhë të parë është SHQIPTAR.

Leri llogjet dhe respekto Marrëveshjen e 5 Qershorit. Mbaje njëherë fjalën në jetën tënde se e ke edhe me shkrim dhe noterizim!”, shkruan Blushi.

j.l./ dita