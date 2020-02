Presidenca, Ramës: Mos mobilizo policë për 2 marsin, dërgoji të kapin tonelatat e drogës!

Zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Rama për tubimin e 2 marsit të thirrur nga kreu i Shtetit.

Ai i kërkon që të mos mobilizojë kot policë për tubimin, por t’i dërgojë të kapin tonelatat e drogës!

“Më në fund Gruaja e Bilalit hoqi dorë nga zanati i fotove të vjedhura dhe kaloi tek arti i gatimit me tenxhere dhe kusi, në Dhomën e Luleve.E sigurojmë se godina ku ndodhet Dhoma e Luleve, nga ku ajo sodiste e traumatizuar protestat e opozitës në vitet 2000, do të jetë më 2 mars godina më e sigurtë në botë, e mbrojtur nga vajza dhe gra kuqezi vetëm me mimoza në duar.Të mos mobilizojë policë kot por t’i dërgojë të kapin tonelatat e drogës!”

Kryeministri Edi Rama foli me ironi lidhur me tubimin e 2 marsit, të cilin presidenti ka ftuar qytetarët për një “besëlidhje” në mbrojtje të Kushtetutës.

Për Ramën ata që thirrën manifestimin janë janë armiqtë e betuar të reformës në drejtësi.

Kthe kokën në një anë s’ka kundërshtarë, përpara s’të del njeri përpara është bosh komplet. Ata vërtet dalin e shajnë e akuzojnë e shpifin por janë si goditjet e lugëve në tengjere bosh. Zhurma është shumë e madhe po tenxherja është bosh. Ne duhet ta lexojmë këtë rrezik sepse njerëzit e ndjejnë shumë më thellë se ne boshin. Ne duke qenë shënjestër përjetojmë gjithë goditjet

Ça mendoni se njerëzit po presin Besëlidhjen e dytë të Lezhës më datë 2 mars. Si mendoni, mendoni që njerëzit do të ngatërrojnë Gjergj Kastriotin me besëlidhësit e rinj që janë armiqtë e betuar të reformës në drejtësi dhe drejtësisë që po jetojmë.

Këta aleanca kundër drejtësisë së re do të bëjë besëlidhjen e dytë të Lezhës, pa u lodhur duke shkuar në Lezhë por duke ndjenjur e duke thënë hajdeni këtu se ne jemi për ju. Nuk i shohin këto fare, njerëzit shohin nga ne, ne duhet të shohim shumë përtej atyre që kemi bërë dhe shumë përtej atyre me të cilat jemi mësuar të fitojmë, sepse nesër nga ne do të krëkohet shumë më tepër. Me të drejtë. Kujt tia kërkojnë?!

