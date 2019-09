Presidenti i KiE sot në Tiranë, ja axhenda

Presidenti i Këshillit të Evropës, Donald Tusk, sot do të bëjë një vizitë në Shqipëri ku do të takojë kryeministrin Edi Rama.

Lajmin për vizitën e Tusk në Tiranë e dha para një jave Ambasadori i Bashkimit Europian Luigi Soreca.

Tusk do ta nisë turin e tij në Ballkan me takimin me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski pastaj kryeministrin Zoran Zaev.

Në orën 15:00 Donald Tusk do të takohet me kryeministrin Edi Rama.

Më poshtë gjeni edhe axhendën e Donald Tusk:

Weekly schedule of President Donald Tusk

Tuesday 17 September 2019

Skopje (North Macedonia)

11.00 Meeting with President Stevo Pendarovski

11.45 Meeting with Prime Minister Zoran Zaev folloëed by press statements (± 12.15)

Tirana (Albania)

15.00 Meeting with Prime Minister Edi Rama

15:30 Medal award ceremony

15.35 Press statements