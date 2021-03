“Shqipëria po ecën drejt rrugës së pranimit në BE”, presidenti i PE mesazh pas takimit me Ramën: Të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare

Presidenti i Parlamentit Europian, Davide Sassoli, ka reaguar pas takimit me kryeministrin Edi Rama.

Sassoli ka shprehur vlerësimin e tij për takimin e zhvilluar me kryeministrin Edi Rama sot në Bruksel, ku e cilëson atë si të shkëlqyer.

Përmes një mesazhi në “Twitter”, zyrtari i lartë i BE thekson se Shqipëria ka ecur me reformat kryesore drejt rrugës së integrimit në BE dhe për këtë ai kërkon mbajtjen e konferencës ndërqeveritare sa më shpjet.

Në lidhje me COVID-19, Sassoli shprehet se BE është e gatshme të ndihmojë vendit.

“Takim i shkëlqyeshëm me kryeministrin Edi Rama. Shqipëria po ecën me reformat kryesore në rrugën e pranimit në BE. Prandaj i shpreha mbështetjen e Parlamentit Europian për fillimin sa më parë të konferencës së parë ndërqeveritare. BE është gjithashtu e gatshme të ndihmojë në luftën kundër COVID-19”, shkruan Sassoli.

Excellent meeting with 🇦🇱 PM @ediramaal.

Albania is delivering key reforms on the way to EU accession. I therefore expressed @Europarl_EN‘s support for the timely start of the first inter-governmental conference.

The EU also stands ready to help in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/2MlBEpI5GL

— David Sassoli (@EP_President) March 1, 2021