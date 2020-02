Presidenti i PE-së nis vizitën zyrtare në Tiranë, takimet dhe fjalimi në Kuvend

Sot Presidenti i Parlamentit Europian David Sassoli.

Ai do të qëndrojë dy ditë në Tiranë, ku do të takohet me Presidentin, kryeministrin, kryetarin e Kuvendit, kryetarin e PD-së dhe të LSI-së. Në qendër të vizitës do të jetë cështja e negociatave me shpresën se në mars do të ketë një dritë të gjelbër për Shqipërinë pas refuzimit të tetorit.

Sot, më 3 shkurt

Në orën 11:00 takohet me ambasadorin e BE në Tiranë, Luigi Soreca

Në orën 11:30, takohet me Kryeministrin e vendit, Edi Rama, konferencë në orën 12:15

Në orën 14:45 takohet me Kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi dhe kryetarët e Grupeve Parlamentare

Në orën 15:15 Sassoli do të mbajë një fjalë në seancën plenare

Në orën 16:00 takim me Presidentin Ilir Meta

Në orën 10:45 takim me Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin në selinë e PD

l.h/ dita