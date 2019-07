Presidenti i përgjigjet SHBA, nëpërmjet Manjanit

Presidenti Ilir Meta duket se ka filluar të kalojë më shumë kohë në rrjetet sociale. Për më tepër duket se ai ndan të njëjtin mendim me ish-ministrin e Drejtësisë, Ylli Manjani, në lidhje me deklaratën e sotshme të ambasadës së SHBA për zgjedhjet e 30 qershorit. Në fakt, Manjani bëri një postim në rrjetin social Facebook, i cili u shpërnda edhe nga presidenti Meta. Manjani fokusohet kryesisht në atë pjesë të deklaratës së ambasadës në lidhje me Gjykatën Kushtetuese dhe i referohet mundësisë së saj për të shyrtuar shkarkimin e presidentit, çfarë duket se e ka bërë dhe Metën ta ripostojë statusin e Manjanit.

Postimi i plotë i Manjanit që u ripostua nga presidenti:

Shumë faleminderit ambasadës së USA për deklaratën mbi votimet një partiake.

Si gjithmonë edhe këtë herë, nuk ngurroi tja fuste kot! Po kot fare!

Se si do ti gjykojë Gjykata Kushtetuese legjitimitetin e këtyre votimeve një dreq e di!

Nuk po them se kur do të mund të gjykonte se kjo dihet që ska për të ndodhur shpejt. Nuk e di a e di Ambasada që nuk ka ende gjykatë në këmbë dhe sikur nesër të fillojë puna për ringritjen e saj do të duhen të paktën 2 muaj, për të bërë një gjysëm gjykate.

Se gjykata e plotë nuk bëhet dot pa u ngritur më parë Gjykata e Lartë.

Pastaj, një dreq e di sa muaj do të duhen për të shqyrtuar një padi eventuale, padi të cilën vetëm po e paraqiti prap Idajet Beqiri se s’ka kush tjetër. Opozita është përjashtuar me vendim kolegji nga këto zgjedhje.

Le pastaj që legjitimitetin e votimeve, ka kohë që nuk e shqyrton Gjykata Kushtetuese, që pas ndryshimeve të vitit 2003 në Kodin Zgjedhor.

Legjitimitetin e votimeve e gjykon Kolegji Zgjedhor, në terma shumë strikte ligjore dhe përsëri me ndonjë padi të zotit Idajet.

Të vetmen gjë që mund të gjykojë Gjykata Kushtetuese, pas ngritjes së saj,qoftë dhe gjysmake janë dekretet e Presidentit. Gjykimi mbi këto dekrete do të fokusohet strikt në nevojën për ti dhënë një interpretim përfundimtar me efekt në të ardhmen dhe jo me efekte për këto votimet e partisë shtet.

Edhe këtë gjykim do të mund ta bënte nëse Edi Rama çon deri në fund marrëzinë e shkarkimit të Presidentit. Pra do jetë një gjykim indirekt.

Ndërkohë, deri sa të ndodhin këto gjëra Edi Rama ka konsumuar plotesisht rrëmbimin e pushtetit lokal pa vota.

Kështu që mesazhi i ambasadës nuk ka vlerë as deri nesër në mëngjes, jo më për kohë më të gjatë.

Nëse janë të gënjyer nga pushteti monist se do ju krijojë gjykatën, nuk mund të gënjehemi dot ne që jemi përfitues direkt prej asaj gjykate. Gjykatë e cila NUK DUHEJ MBYLLUR PËR ASNJË MINUTË!

Ndaj duke i falenderuar pa masë, i lutem që të paktën të mos tallen me ne!

Boll më!

P.S. nuk po ndalem fare tek vlerësimi tepër i lartë, që Ambasada i bën numërimit të votave ku po bëhet kërdia duke vjedhur!!!!

Dhe meqë ra fjala ODIHR nuk kishte ende informacion për këtë çështje…

e.ll./dita