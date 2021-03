Presidenti riposton Leo Di Caprion/ “E duam Vjosën dhe përgjithmonë do ta mbrojmë”

I entuziazmuar se Leonardo Di Caprio i ka dalë sërish në mbrojtje lumit Vjosa, Presidenti I vendit Ilir Meta shkruan në Twitter një mesazh falenderus dhe e garanton se nuk do të lejohet asnjë vendim arbitrar.

*Presidenti Meta riposton në faqen e Tij zyrtare në “Twitter” mesazhin e aktorit Leonardo DiCaprio dhe shkruan:*

“E duam Vjosën dhe përgjithmonë do ta mbrojmë! Falëminderit dhe mirënjohje Leonardo DiCaprio për solidarizimin frymëzues.

Jemi të vendosur, që deri më 25 prill, të mos lejojmë me mjete demokratike çdo vendimmarrje arbitrare për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Vjosa.

#VjosaNationalParkNow”

We❤Vjosa and forever we will protect it! Thanks & gratitude @LeoDiCaprio for your inspiring solidarity! We are determined, until April 25, not to allow by democratic means any arbitrary decision for the construction of hydropower plants on the Vjosa River. #VjosaNationalParkNow https://t.co/pj4lLgoNHy

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) March 30, 2021