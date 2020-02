Presidentja e KE: Plani i ri do hapë rrugën për çeljen e negociatave me Shqipërinë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen është shprehur optimiste se plani i ri do të hapë rrugën për çeljen e bisedimeve të pranimit me Maqedoninë Veriore dhe Shqipërinë në BE.

Me anë të një postimi në Twitter, ajo thekson se zgjerimi i BE-së është një situatë fitore-fitore.

Good message to our #WesternBalkans friends about EU enlargement process: Today the @EU_Commission proposes a credible & dynamic plan paving the way for opening accession talks with North Macedonia & Albania (🇲🇰🇦🇱). EU enlargement is a WIN-WIN situation. #geopoliticalcommission

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2020