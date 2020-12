Presidentja e KE-së: Europianët do të vaksinohen me Pfizer përpara fundit të vitit 2020

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen përmes një statusi në rrjetin e saj social Twitter ka lajmëruar se Agjencia Evropiane e Barnave do të mbajë një takim dhe diskutim mbi vaksinën Pfizer / BioNTech para Krishtlindjeve.

Sipas Von der Leyen, vaksina do të fillojë të shpërndahet në Europë përpaa fundit të vitit 2020 dhe do të nisë puna për vaksinimin e qytetarëve.

“Çdo ditë ka rëndësi, ne punojmë shpejt për të licensuar vaksinat Covid si të sigurta dhe efektive. Unë e mirëpres vendimin e Agjencisë Europiane të Barnave për të mbajtur një takim dhe diskutim mbi vaksinën Pfizer / BioNTech para Krishtlindjeve. Më shumë gjasa, europianët e parë do të vaksinohen para fundit të vitit 2020”, shkruan Presidentja e KE.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.

I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.

Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020