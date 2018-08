“Pret ti kthesh madhështinë”, Tahiri shkon në fshatin e tij, patriotët i shkruajnë bejte

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, vazhdon pushimet e tij të gjata verore. Pak ditë pasi na njohu me një transformim të tij, i veshur me rroba ushtarake dhe me kërrabë, duke kaluar nëpër stane, ish-ministri ka shkuar në vendlindjen e tij. Nga Gusmari i Tepelenës, Tahiri na njeh me rrapin e familjes së tij.

Ish-ministri Saimir Tahiri i larguar nga politika vazhdon pushimet e detyruara verore. Pak ditë pasi na njohu me një transformim të tij, i veshur me rroba ushtarake dhe me kërrabë, duke kaluar nëpër stane, ish-ministri ka shkuar në vendlindjen e tij.

Nga Gusmari i Tepelenës, Tahiri na njeh me rrapin e familjes së tij.

Në foton e publikuar Tahiri jep mesazhin “Kanë rënë çatitë po mbahen themelet”.

Ajo që bie në sy përveç rikthimit në oborrin e shtëpisë së familjes së tij, janë komentet e shumta të patriotëve të Tahirit, që i shkruajnë bejte.

Ja një prej tyre: “Teksa rrapi i Gusmarit prek mendueshëm lashtësinë, fshehur ditëve që kane ikur, pret ti kthesh ti madhështinë”!

Ndërsa një tjetër ia pret: “Pse nuk the derman të kishim ardhur dhe ne në vendlindje dhe ne dajo!”

a.s/dita