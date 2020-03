Prezantohen modelet e shtëpive për të prekurit nga tërmeti

Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama po zhvillon në Thumanën takimet në komunitetet e prekura, për të paraqitur projektet, shpjeguar proceset e Rindërtimit.Montimi i shtëpisë do të bëhet brenda 30 ditëve dhe sipas asaj që ka prezantuar ministrja Elva Margariti, do t’u ofrojnë qytetarëve që të kursejnë energji e mbi të gjitha ka një garanci prej 70 vitesh.Këto banesa, theksoi Margariti, i rezistojnë një tërmeti deri në 9 ballë si dhe do të jenë rezistente ndaj erës. Sa i përket pallateve, ato do të jenë më të larta se 4 kate.

Ndersa ministri i Rindërtimit, Arben Ahmetaj ka bërë me dije se brenda këtij viti 4000 familje do të hyjnë në shtëpitë e reja.

Rindërtimi i këtyre banesave do të fillojë në fillim të majit.

“4000 familje do të futen në shtëpi të reja. Fillimi majit fillojmë shtëpitë e para individuale, brenda 2 viteve do shohim një shtëpi të re dhe zonat e dëmtuara nga tërmeti do t’i marrim shembull për të ndërtuar më mirë dhe më ekonomikisht”, tha Ahmetaj

l.h/ dita