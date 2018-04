Prezantohet në Prishtinë kontributi më madhor i Rilindjes Kombëtare Shqiptare

Pas prezantimit në Tiranë, rivjen për studiuesit dhe lexuesit kosovarë në Prishtinë “Kalendari Kombiar”, kontributi më madhor i Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Tubimi përurues i kësaj vepre të realizuar ndër vite nga një grup intelektualësh të shquar të kësaj periudhe si Kristo Luarasi, Kosta Jani Trebicka, Shahin Kolonja, Mit’hat Frashëri, si redaktor kryesor dhe të tjerë, zhvillohet ditën e enjte, në ora 14 në mjediset e Hotel “Sirius”, “Andromeda” Hall, rruga “Agim Ramadani”, 10 000 Prishtinë.

Veprimtaria promovuese organizohet në formën e një konference të mirëfilltë shkencore, me kumtesa dhe trajtesa nga studiues të fushave të ndryshme, kryesisht historike dhe filologjike nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, me drejtues Prof. Dr. Hysen Matoshin si dhe nga vetë botuesi, Fondacioni arsimor – kulturor – humanitar Alternativa për të Ardhmen (ALSAR), me President zotin, Mehdi Gurrën

Si organizator dhe moderator tubimin e çeli Prof. Dr. Hysen Matoshi, i cili ndër të tjera tha se kushdo ka menduar të shkruajë për Rilindjen Kombëtare dhe produktin e saj madhor, ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve, pa e njohur “Kalendarin Kombiar”, këtë perlë të rrallë, këtë thesar disi të harruar e të fragmentuar deri tani, do të ketë bërë vetëm një punë të pjesshme.

“Ndaj, them me bindje të plotë se Kalendari Kombiar do t’iu shërbejë studiuesve të arteve e të dijeve të ndryshme, të letërsisë, të gjuhës, të historisë, të publicistikës, të enciklopedisë, trashëgimisë sonë, teologjisë, mjekësisë, astronomisë, gjeografisë, demografisë, bujqësisë etj”., tha ai më tej, duke i dhënë fjalën të parit Akademikut Rexhep Qosja, i cili u ndal në rëndësinë e madhe që kishte revista Kalendari Kombiar për ndriçimin e ndërgjegjes kombëtare në një nga periudhat më të vështirat dhe më të lavdishme për popullin shqiptar, siç ishte Rilindja Kombëtare Shqiptare.

Më tej rreth veprës kumtuan Prof. Dr. Seit Mancaku, i cili u ndal në kujdesin e që kanë pasur botuesit e Kalendarit Kombia jo vetëm në anë përmbajtësore, por edhe në atë gjuhësore, duke u bërë shembull në përpjekjet për përhapjen e gjuhës Shqipe, që ishte një nga drejtimet më të rëndësishme të Rilindjes Kombëtare.

Prof. Dr. Shefkije Islamaj, u përqendrua në temën e saj në spektrin e gjerë të njoftimeve të Kalendarit Kombiar për zgjimin kulturor dhe shkencor të shqiptarëve nëpërmjet gjuhës shqipe. Ndërsa Prof. Dr. Genci Luarasi, në përmbajtjen e lëndës dhe kronologjinë e ngjarjeve që përshkruan Kalendari Kombiar që nga viti i parë i botimit më 1897 deri në vitin 1928.

Në fund Kryetari i Fondacionit Alternativa për të Ardhmen (ALSAR), Mehdi Gurra, mbajti një kumtesë të veçantë për rëndësinë e veprës dhe për motivet që shtynë bordin fondacionit që ai drejton dhe vetë atë personalisht, në përzgjedhjen dhe risjelljen pikërisht të kësaj vepre këtë në duart e studiuesve dhe lexuesve shqiptarë si një dhuratë në kuadër të 105-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë.

“Në këta 12 vjet të krijimit ky fondacion ka arritur të realizojë 450 projekte. Nga këta: 100 projekte në arsim, që konsistojnë në dhurimin e çantave shkollore, pajisjeve didaktike për 15000 nxënës të shkollave publike, në shumë qytete të vendit, restaurimin e mjediseve të shkollave, ofrimin e bursave të studimit dhe atyre të ekselencës nga i cili kanë përfituar 350 studentë, si dhe zhvillimin i kurseve të kualifikimit falas.

“Por një kontribut të veçantë ALSAR ka dhënë në fushën e kulturës për promovimin e trashëgimisë dhe vlerave kulturore shqiptare nëpërmjet studimeve, konferencave, seminareve shkencorë, botimeve etj. Janë botuar deri tani gati 130 tituj librash dhe punimesh të karakterit enciklopedik, shkencor, historik, kulturor, social dhe fetar. Ajo që bie në sy, është përzgjedhja librave që botohen, sidomos ato që kanë të bëjnë me historinë e Ballkanit dhe të Shqipërisë, një histori e parë nga larg, e parë ftohtë dhe pa ndikime politike.

Në librat që ka përkthyer dhe botuar ALSAR studiuesit shqiptar ofron vepra të literaturës më të mirë botërore, sidomos nga anglishtja, turqishtja, boshnjakishtja etj., botime, ku ka shumë të dhëna të reja dhe dokumente të panjohur më parë edhe për Shqipërinë, si pjesë e Perandorisë Osmane, të cilat pasurojnë historinë tonë, por edhe shtrojnë detyrën për riformulime e konkluzione të reja që janë më pranë të së vërtetës.

Ndërsa më shumë se 30 tituj librash janë të karakterit enciklopedik të autorëve më në zë shqiptarë, siç është edhe botimi i Kalendarit Kombiar.

“Ribotitimi i “Kalendarit Kombiar” është një lajm i gëzueshëm për historinë dhe kulturën shqiptare, tha më tej zoti Mehdi Gurra, sepse risjell edhe një herë atmosferën e viteve të lavdishme të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, përpjekjet e patriotëve shqiptarë, që luftën për liri dhe pavarësi e shihnin, krahas të tjerash, te ndriçimi i mendjes së shqiptarëve, që çdo dije dhe zbulim botëror të ishte i artikuluar në gjuhën shqipe, të kishte veshje dhe identitet kombëtar”, përfundoi zotni Gurra.

Në fund për pjesëmarrësit u shpërndanë libra falas.

****

Rilindja, mendjetorja shqiptare që na lanë trashëgim dy veprat më të mëdha historike: Shqiptarin atdhetar dhe Shqipërinë shtet i lirë

– Fjala e Akademikut Rexhep Qosja në përurimin e “Kalendarit Kombiar”, një ndër veprat më madhore të Rilindjes sonë Kombëtare

Kam kënaqësi të veçantë të uroj dhe të falënderoj kryetarin Fondacionit Arsimor, Kulturor, Humanitar të ALSAR, zotin Mehdi Gurra për botimin e njërës prej revistave më të rëndësishme në historinë e periodikut shqiptar, Kalendarin Kombiar. Njëkohësisht kam kënaqësinë që zotin Mehdi Gurra dhe bashkëpunëtorët e tij t’i përgëzoj për përurimin e kësaj reviste edhe këtu, në Prishtinë, pas përurimit më 23 nëntor, në Tiranë.

Përurimi i kësaj reviste në Tiranë dhe në Prishtinë është një ngjarje e pazakonshme në jetën tonë kulturore dhe është ngjarje kështu, e veçantë, e pazakonshme sepse është përurimi i një reviste të ribotuar në tërësi nga numri i parë e deri të numri i saj i fundit. E ribotimi i revistave, pavarësisht prej rëndësisë së tyre shoqërore, kulturore, letrare, artistike, shkencore, politike është praktikë shumë, shumë e pakët në kulturën tonë.

Duke përkujtuar dhe duke përuruar në të dy kryeqytetet tona pikërisht Kalendarin Kombiar, Fondacioni Arsimor, Kulturor, Humanitar ALSAR po e frymëzon vetëdijen tonë historike me dëshirën që t’u kushtojmë vëmendjen e merituar vlerave të traditës sonë, të shkruara edhe në revista dhe gazeta, që i pandehim gati të harruara.

E kemi ribotuar dhe po përurojmë këtu një revistë të përvitshme, një revistë me një emër të pazakonshëm në historinë tonë kulturore, që kishte filluar të dilte në vitet e fundit të Rilindjes sonë të madhe Kombëtare, në vitin 1897, kur ishin përforcuar dhe përshtrirë shumë përpjekjet për krijimin e shtetit kombëtar – Shqipërisë. Kalendari Kombiar me përmbajtjen, me idetë, me mendimet, me vlerësimet, me ndjenjat e shprehura në të, ishte dhe mbeti dëshmi dhe frymëzim i madh i këtyre përpjekjeve.

E kemi ribotuar dhe po e përurojmë në katër vëllime të përmbledhur këtë revistë, që do të vazhdojë të botohet me disa ndërprerje si rrjedhojë e vështirësi jo vetëm financiare, deri në vitin 1928, kur po bëheshin përpjekje të mëdha për krijimin e institucioneve dhe qëndrueshmërinë e shtetit shqiptar, të rrezikuar prej mospajtimeve me pavarësinë e tij të fqinjëve dhe prej ballafaqimeve shpesh shpërbërëse të pjesëtareve të parisë vendore!

E kemi ribotuar dhe po e përurojmë një vepër të madhe me karakter enciklopedik në të cilën sillen të dhëna nga shumë fusha të jetës, së përtashme dhe historike të popullit shqiptar, në të cilën sillen të dhëna nga fusha të ndryshme të historisë, të jetës së përditshme, të kulturës, të dijes, të letërsisë, të arteve të popullit shqiptar dhe të shumë popujve të tjerë,

Dhe, duke ribotuar dhe përuruar Kalendarin Kombiar në katër vëllime, Fondacioni Arsimor, Kulturor dhe Humanitar ALSAR po përuron një vepër të madhe që i ka rritur, i ka shtuar, i ka pasuruar: vetëdijen kombëtare, dijet, artet, letërsinë, kulturën, qytetërimin shqiptar dhe lidhjet e tij para së gjithash kulturore me shumë popuj të tjerë të Perëndimit dhe të Lindjes të planetit tonë në përgjithësi.

Dhe, kështu, fondacioni në fjalë na ka dhuruar një vepër të madhe, që kujtesë sonë të pakujdesshme, sidomos gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit, po ia rikthen emrin shumë të merituar, në të vërtetë të lavdishëm të botuesit të saj të parë, Kristo Luarasi, të botuesit të saj të dytë, Mit’hat Frashëri, dhe të një vargu veprimtarësh të tjerë politikë, shoqërorë, letrarë, kulturorë, kombëtarë, që gjithë jetën e tyre, shpesh duke harruar veten, ia kushtuan Kombit të vetë dhe Shtetit të tij, natyrisht në kufijtë etnikë.

Duke i lexuar numrat e Kalendarit Kombiar të përmbledhur në katër vëllime të mëdha, të botuar me kujdesin e merituar shkencor dhe artistik, ne do ta kemi rastin të përkujtojmë të mëdhenjtë e historisë sonë të re, që krijuan Rilindjen Shqiptare, që krijuan shqiptarin atdhetar dhe që krijuan Shqipërinë.

Rilindjen tonë Kombëtare e përbëjnë tre breza: i pari me Jeronim De Radën, Naum Veqilharxhin, Hasn Tasinin, Kostandin Kristoforidhin, Jani Vreon, Pashko Vasën; i dyti me Abdyl Frashërin, Naim e Sami Frashërin, Filip Shirokën, Petro Nini Luarasin, Nikollë Naçon, dhe i treti, me një numër më të madh krijuesish dhe atdhetarë se dy brezat e parë, mes të cilëve shquajnë Luigj Gurakuqi, Kristo Luarasi, Faik Konica e të tjerë.

Dëshiroj t’i përkujtojmë sot pjesëtarët e këtyre tre brezave të Rilindjes sonë të madhe Kombëtare që na lanë trashëgim dy veprat më të mëdha historike – shqiptarin atdhetar e Shqipërinë shtet i lirë e më vete dhe shembullin e tyre njerëzor, mendor dhe etik. Ata ishin përbërësit e mendjetores më të çmuar shqiptare: me virtyte etike, me dije, me gatishmërinë e flijimit për Popullin dhe Atdheun, me karakter të fortë, me burrëri.

Vlera e ribotimit të Kalendarit Kombiar është aq e madhe sepse na mundëson t’i përkujtojmë ato figura, të bëra historike me lartësinë e idealit, me fuqinë e karakterit, me vendosmërinë e nderit, me ndershmërinë e mendimit dhe me pastërtinë e shprehjes gjuhësore, që aq dukshëm na mungojnë në këtë kohën që jetojmë, të sunduar aq shpesh prej të këqijave të ndryshme, siç janë korrupsioni, padrejtësitë e shumëllojshme, pabarazia e dinjiteteve, nepotizmi, shpërfillja e shtresë së intelektuale, gënjeshtrat dhe mashtrimet si metoda të punës politike e të tjera, që e rëndojnë jetën tonë.

E përfundoj këtë fjalë me nderim të përkushtuar ndaj fondacionit në fjalë, ndaj kryetarit të tij, Mehdi Gurra e bashkëpunëtorëve të tij dhe me dëshirë e neve, të gjithëve, që me botime të tilla aq të rëndësishme si Kalendari Kombiar e si gjithë ato libra që na dhuruan të vazhdojnë veprimtarinë e tyre të rëndësishme arsimore, kulturore e humanitare, dhe, gjithëkombëtare.

Rexhep Qosja

Prishtinë 28. 3. 2018