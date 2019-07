Prezantohet ligji që për mbrojtjen civile, Rama: Sanksione për çdo subjekt

Kryeministri Edi Rama ka lënë pas situatën e tensionuar politike dhe debatet me presidentin Ilir Meta dhe opozitën. Një reformë e thellë ligjore, strukturore e organizative parashikohet për mbrojtjen civile

Kreu i qeverisë prezantoi sot projektligjin e ri për emergjencat civile, një ligj I cili parandalon fatkeqësitë natyrore në vend.

Kreu i qeverisë paralajmëroi sanksione dhe masa të forta, jo vetëm për institucionet shtetërore, por edhe për ato private.

“Ka qenë një tranzicion jo i lehtë i emergjencave civile. Sfida mbetet e përditshmja, jo momenti kur emergjenca shfaqet. Fokusi jonë do të jetë parandalimi. Territori, gjatë tranzicionit të rrëmujshëm e ka dobësuar shumë kapacitetin natyral mbrojtës të strukturës së vendit tonë. Do vendosim sanksione të qarta për çdo institucion shtetëror apo privat. Nuk mund t’i hapim gropën vetës në përditshmëri dhe kur të vijë furtuna t’I kërkojmë shtetit të na nxjerrë nga gropa. Nuk mund të prishim tubacionin e ujit për të vendosur ca palma për një lokal dasmash, dhe pastaj të ankohemi pse shteti na prishi dasmën”, deklaroi Rama.

Ministrja Xhaçka tha se me ligjin e ri zvogëlohet risku për fatkeqësitë natyrore.

“Por me ligjin për mbrojtjen civile ne zvogëlojmë riskun me të cilat përballet vendi ynë dhe qytetarët. Parandalimi është jo vetëm me efikas, por edhe më efektiv ndaj sëmundjes. Kjo i hap rrugë integrimit të Shqipërisë në fushën e mbrojtjes dhe parandalimit të të gjitha. Zbatimi i ligjit do të kërkojë punë dhe angazhim nga institucionet. Çdo institucion mban përgjegjësi të plotë. Ligji përmban parashikime ligjore të sakta për çdo institucion. Promovimi i vullnetarizmit do kohë, por nuk mund të vazhdohet më me zgjidhje afat-shkurtëra, të cilat vetëm sjellin fatkeqësi të radhës”, shtoi Xhaçka.

e.t./dita