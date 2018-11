Prezantuesi i njohur italian, Alessandro Cecchi Paone: “Lashë gruan për një mik”

Për “Verissimo” ish-këshilltari flet për herë të parë në jetën e tij

Është një nga fytyrat më të famshme të televizionit italian, gazetar, këshilltar shkencor dhe kulturor. Alessandro Cecchi Paone është kthyer në vëmendje pasi mori pjesë në Big Brother VIP, një program për të cilin, pa dyshim për kohën, bëri akuza shumë të forta. Në studio e “Verissimo”, Alessandro rrëfeu edhe për sferën private të jetës së tij: “Pas marrëdhënies sime me Cristina, kuptova se kisha rënë në dashuri me një nga miqtë e mi më të mirë. Nuk ishte surprizë as për të, tani takohemi me miq të përbashkët dhe do më mbetet gjithmonë gruaja e jetës sime”. Nuk mund të kthehesh te grindjet brenda shtëpisë: “I dhashë gjithçka, nuk shkova për shëtitje, keni parë Aleksandrin e vërtetë, ndonjëherë pak nervoz, sepse nuk isha mësuar me këtë lloj jete”.

Ideja e tij ishte të sillte të rriste ndërgjegjësimin për aspekte të reja që në shumë vite karrierë në gazetari nuk kishin dalë kurrë. Deklaruar haptazi për homoseksualitetin e tij, Cecchi Paone vjen nga një martesë në të shkuarën me Cristina, një nga pikat e tij të referimit edhe sot. Ai tha se kurrë nuk e kishte ndier dëshirën për atësi, por nëse do t’i duhej të zgjidhte një nënë për fëmijët e tij, kjo do të ishte ish-gruaja e tij.

Pastaj, bëri një apel për të gjithë italianët e rinj: “Kush nuk studion është i destinuar për injorancë”.

