Princi Harry njofton projektin e madh që askush nuk e priste

Princi Harry është një nga krijuesit dhe prodhuesit ekzekutiv të shfaqjes së shëndetit mendor “The Me You Can’t See” i cili do të filmohet së bashku me manjaten mediatike dhe drejtuesen Oprah Winfrey, dhe transmetimi i tij do të fillojë së shpejti dhe nuk do të jetë falas.

Harry, 36 vjeç, njoftoi në një video në të cilën paralajmëron se shumica e njerëzve mbartin një formë të traumës, humbjes ose pikëllimit të pazgjidhur.

Ai la të kuptohet se shfaqja do të ketë të bëjë me shëndetin e tij mendor dhe humbjen e nënës së tij, Princeshës Diana, si dhe gjithçka që ai ka kaluar që kur Meghan Markle u bë pjesë e familjes mbretërore britanike, dmth gruas së tij.

Shfaqja me shumë pjesë do të transmetojë gjithashtu intervista me këngëtaren Lady Gaga, aktoren Glenn Close dhe yjet e NBA DeMar DeRozan dhe Langston Galloway të cilët do të përpiqen të ndihmojnë shikuesit me probleme të shëndetit mendor dhe mirëqenies emocionale.

Ai do të kapërcejë kulturën, moshën, gjininë dhe statusin socio-ekonomik për të destgmatizuar një temë krejtësisht të keqkuptuar dhe për t’u siguruar shikuesve shpresë, duke u thënë atyre se nuk janë vetëm në betejat e tyre.

Shfaqja është planifikuar të fillojë të transmetohet në 21 maj, njoftoi Oprah Winfrey në një njoftim për shtyp, si dhe në mediat sociale, dhe Harry tha se ai shpreson që projekti i tij i fundit do të tregojë se ka forcë në çdo dobësi.

Lajmi vjen dy muaj pas intervistës tronditëse që Harry dhe Meghan sapo filmuan me Oprah, në të cilën ata folën, ndër të tjera, për lufën e tyre me shëndetin mendor.

e.r/dita