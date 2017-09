Prindërit e Enertilës: Ajo nuk i vuri pushkën në kokë, ai vetë deshi… (Çfarë gjen policia në shtëpi)

Prindet e Enertila Beqjat, e arrestuar pas denoncimit te bere nga drejtori i Postes, Barush Ahmeti, kane reaguar per here te pare per gjithe sa ka ndodhur me te bijen e tyre.

Gjatë deklarimeve në Polici, prindërit e vajzës kanë shpjeguar se nuk kanë pasur dijeni për lidhjen e së bijës me 30-vjeçarin.

Ndryshe nga ajo çka ka pranuar vajza në Polici, ata kanë pohuar se shtëpinë dhe mobiliet i kanë bërë me paratë e tyre.

“Nuk kemi pasur dijeni në lidhje me historinë e vajzës. S’kemi marrë asnjëherë dhurata nga askush. Nuk e dimë çfarë po ndodh me vajzën tonë. Edhe nëse ka pasur lidhje dhe ka marrë dhurata, ajo nuk i ka vënë pushkën në kokë atij djali. Ka dashur t’i blejë dhurata, ia ka blerë. Nuk e shtyu njeri me zor. Shtëpinë e kemi bërë me forcat tona, e kemi mobiluar modestisht me forcat tona. Ça ka blerë ai për vajzën, rroba, bizhuteri, këpucë apo çanta, kjo është puna e tij. Ato merrini, ndërsa me të tjerat nuk keni punë”, u janë drejtuar prindërit e vajzës policisë, ndërkohë që ajo po bllokonte mallrat e pretenduara nga 30-vjeçari.

Edhe sot në gjykatë, babai i Enertilës, tha se vajza e tij eshte e pafajshme dhe se s’ka lidhje fare me ngjarjen.

“Barushi genjen se na ka bere shtepine dhe e ka mobiluar, e kemi bere me kursimet tona”, u shpreh ai.

Ndersa vete Enertila ne deshmine e saj është shprehur duke mohuar çdo lidhje me drejtorin e Postës i cili e ka denoncuar për mashtrim, madje se të gjitha sendet në shtëpi, i kanë blerë vetë, me kempin e të ëmës.

“Barushi s’më ka blerë mobilje shtëpie, i kemi blerë me shpenzimet tona, me kempin e mamit”, tha ajo.

Sipas burimeve, policia ndër sendet e tjera të sekuestruara ka gjetur në shtëpinë Beqja tre TV plazëm, madje edhe një pistë vrapimi./ Panorama