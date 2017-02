Çështja “CEZ”/ Refuzoi të bëjë betimin, Shkëlzeni largohet pa dëshmuar

Shkëlzen Berisha është paraqitur pasditen e së mërkurës për të dëshmuar në komisionin hetimor parlamentar për privatizimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit tek kompania çeke CEZ.

Qëndrimi i tij ka shkaktuar reagimin e kryetarit Balla dhe të deputetëve të tjerë anëtarë të komisionit.

Taulant Balla: Zoti dëshmitar, thoni gjeneralitetet…

Shkëlzen Berisha: Gjeneralitetet e mia i ke në gjykatë, tek padia që ke bërë.

Taulant Balla: Zoti dëshmitar, betohuni.

Shkëlzen Berisha: Betimi nuk bëhet kur je dënuar për shpifje.

Taulant Balla: Nëse ti nuk bën betimin, dëshmia nuk ka vlerë.

Arben Ristani: Nëse jeni të interesuar për dëshmi, as neve as zotërisë nuk na intereson nëse ajo është e vlefshme apo jo. Ju intereson vetëm juve, sepse nuk e kemi kërkuar neve. Kërkesa juaj për dëshminë e tij është e pabazuar në prova ligjore. Zotëria ka një problem personal ndaj kryetarit të komisionit. Ka një vendim gjykate që ju ka dënuar, pra ka një konflikt interesi. Duhet të krijoni kushtet që ta merrni dëshminë, nëse bëni teatër pastaj…

Taulant Balla: Dëshmitari të largohet dhe të bindet se dëshmia jepet dhe ka vlerë pasi bëhet betimi.

Më pas Balla ka njoftuar përfundimin e seancës, duke shtuar se, Shkëlzen Berisha do të thirret një herë tjetër për t’iu përgjigjur pyetjeve.

Ndërkohë, në një prononcim për mediat në përfundim të mbledhjes, Shkëlzen Berisha ka sqaruar qëndrimin e tij për të refuzuar betimin para kryetarit të komisionit.

“Personi që drejton komsionin është dënuar nga Gjykata e Apelit të Tiranës për shpifje ndaj meje dhe madje refuzon të zbatojë vendimin. Atëherë, përse duhet që, me gjithë deputetët që ka Parlamenti, ky komision të drejtohet nga ky deputet?”, ka thënë Berisha.

Ai ka fajësuar pikërisht kryetarin Balla për dështimin e dëshmisë. “Ai nuk pranoi t’ia linte vendin një deputeti tjetër dhe dëshmia dështoi”, ka thënë i biri i ish-kryeministrit.

Më tej ai ka mohuar lidhjet me Nuel Kalaj dhe persona të tjerë, që sipas tij janë vetëm supozime të pambështetura në prova.

“Unë as me zotin Kalaj, as me zotin Ismaili nuk kam asnjë lidhje. Nuk kam lidhje as me aktivitetet e tyre, as me komisionin hetimor. Unë nuk di çfarë provash ka administruar ky komision. Unë vetë e kam bërë deklaratën publike”, ka shtuar Shkëlzen Berisha.