Rëndësia e kontekstit (për letrën e një lexueseje në “Dita”)

Më vjen mirë që eseja “Heroizëm e përsosmëri për kohën tonë”, botuar nga unë në Dita dy ditë më parë, si dhe disa prej analizave e shkrimeve polemike që kam botuar gjatë dy viteve të fundit në këtë gazetë, kanë tërhequr disi vëmendjen e lexuesve dhe, herë-herë, edhe qëndrimet e tyre vlerësuese, ose kritike. Kjo, në kushtet kur pothuajse të gjitha gazetat kanë faqet e tyre online, të ekspozon ndaj çdo individi që priret, ose që është i interesuar të lexojë të përditshmet, si kur individi jeton dhe (nuk) punon në Shqipëri, ashtu edhe kur ai jeton prej vitesh përtej Adriatikut, ose përtej Atlantikut. Ekspozimi online te një rreth shumë i gjerë lexuesish ka, natyrisht, avantazhet e veta, por ka edhe shumë disavantazhe. Këto të fundit kanë të bëjnë me faktin se, shpesh herë, në komentet që bëjnë, (a) shumë lexues e fshehin identitetin e tyre dhe (b) të fshehur pas lloj-lloj pseudonimesh, shumë herë nga më absurdët e më qesharakët, disa prej tyre përdorin një gjuhë aq të rëndomtë, aq përçmuese dhe aq vulgare, sa do të duhej që redaksitë e portaleve online të këtyre gazetave ta mos e lejonin postimin e tyre.

Sidoqoftë, jo rrallë shohim komente serioze, të shkruara nga njerëz seriozë, që janë seriozisht të interesuar dhe kanë qëllime serioze. Të tillë e gjykoj edhe komentin e botuar dje në Dita, në rubrikën “Letra”, nga zonja Lola Komimi, së cilës, së pari i shpreh mirënjohje për vlerësimin që më bën, duke më konsideruar një intelektual serioz. Unë i çmoj pikëpamjet që shpreh kjo zonjë në komentin e saj dhe ndaj të njëjtin qëndrim me të për shumë prej tyre, sidomos kur është fjala për rolin që kanë luajtur rilindësit tanë të mëdhenj në formimin e ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve dhe në përpjekjet e popullit tonë për një jetë politike të pavarur. Po kështu, ndaj me të disa nga vlerësimet që ajo shpreh lidhur me zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri dhe gjendjen e nevojat e vendit pas atyre zgjedhjeve, siç edhe më vjen mirë që shoh se, kjo zonjë, shumë mirë e arsimuar dhe e artikuluar, ka për Marksin atë vlerësim që ky mendimtar i shquar meriton.

Sidoqoftë, vë re se zonja Komimi i ka ç’veshur dhe i ka nxjerrë tërësisht jashtë kontekstit mendimet e shprehura nga unë. Gjithçka që ajo thotë në komentin e saj për esenë time nuk ka fare lidhje me ato ç’kam thënë unë. Komenti i saj, me shqetësimet e drejta që ai trajton, do të qëndronte shumë mirë më vete dhe mund të zgjerohej më tej, si një analizë e mirëfilltë e kushteve dhe e gjendjes së shoqërisë shqiptare në ditët tona. Por, e përsëris, asgjë nga sa thotë kjo zonjë e nderuar në komentin e saj nuk ka të bëjë me subjektin e esesë që kam shkruar unë. Zonja Komimi duket se nuk ka kuptuar thelbin e mesazhit tim për studentët dhe të rinjtë e sotëm shqiptarë, në një fjalë që është mbajtur përpara studentëve të sapo diplomuar të Universitetit të Nju Jorkut në Tiranë dhe në një kontekst që s’ka të bëjë fare as me zgjedhjet e 25 qershorit, as me gjendjen ekonomike dhe politike të vendit.

Zonja Komimi dëshmon se ajo ose e ka lexuar në mënyrë sipërfaqësore dhe pa shumë vëmendje esenë time, ose nuk ka mundur të kuptojë se, t’u thuash të rinjve të sotëm shqiptarë se ata duhet “të përpiqen gjatë tërë jetës së tyre për të qenë individë të lirë, kuriozë për të mësuar, të përdorin arsyen e tyre për të njohur më mirë veten dhe të tjerët, të jenë të moderuar në përpjekjet e tyre për të jetuar një jetë të suksesshme dhe për të përmbushur premtimin që na ofron humaniteti ynë”, pra t’u japësh të rinjve këtë mesazh, kjo është detyra e çdo mësuesi të vërtetë, që nga Sokrati, i pari dhe më i madhi mësues që ka njohur historia, deri te Kanti e Pestaloci, te Xhon Djui, Bertrand Rasell e të tjerë. Fjalët e mëposhtme, të shkruara nga një zonjë e re, profesioniste në fushën e shëndetësisë, që pati rastin të lexojë të njëjtën ese, më bindin se mesazhi që u kam përcjellë studentëve të mi është mesazhi i duhur. Ajo shprehet, ndër të tjera, se: “Ato gjëra që do të duhej t’i kisha mësuar nga mësuesit e mi, më vijnë tani mrekullisht nga një mësues i një disipline tjetër. Shkrimi tuaj i jep studentit energji, shpresë dhe shumë besim se ai mund të sjellë ndryshme në shoqërinë tonë”.

Zonja Komimi gabon nëse mendon (siç edhe është shprehur në komentin e saj), se “Prof. Tarifa dëshiron që t’i japë një drejtim tjetër problemeve të sotme, duke iu drejtuar shpirtit, [dhe] ushqimit të tij, duke iu referuar ‘Kulturës Greke’”.

Së pari, fjala ime përpara studentëve, që përbën subjektin e esesë që botova në Dita, nuk është aspak një ligjëratë politike për problemet e ditës. Zonja Komimi ka humbur kontekstin. Në profesionin tim si mësues, gjithmonë i jam shmangur politizimit të subjekteve për të cilat u flas studentëve, aq më tepër në një ceremoni diplomimi. Maks Weber na ka dhënë një mësim të çmuar, se politika nuk duhet të ketë vend në auditor. Qëndrimet e mia për politikën e brendshme e të jashtme të qeverisë shqiptare (të kësaj që kemi sot, por edhe të atyre që janë ndërruar deri më sot), i kam shprehur qartë e vazhdimisht në mediat tona, si qytetar dhe studiues i politikës dhe i jetës shoqërore. Kështu e ndaj unë profesionin dhe rolin tim si mësues, nga roli i një intelektuali publik.

Së dyti, unë i çmoj shumë shpirtin e njeriut dhe besimin e tij për të arritur sukses në jetë. Jo shpirtin në kuptim fetar të fjalës dhe as besimin në një forcë të mbinatyrshme, sepse unë jam ateist dhe nuk besoj në një shpirt të ndarë nga trupi dhe në një jetë tjetër veç kësaj që jetojmë në Tokë. Fjalën e kam shpirtin të shprehur në vullnetin dhe këmbënguljen e të rinjve që, me dituri, me besim dhe me punë, të arrijnë sukses në çdo përpjekje që ata ndërmarrin në jetë. Zonja Komimi përsëri ka humbur kontekstin. Pa dituri, pa këmbëngulje dhe pa besim asgjë nuk mund të arrihet. Ky është një tjetër mesazh që, si mësues, e ndjej detyrë t’ua përcjell studentëve të mi. Filozofi dhe ekonomisti i shquar anglez i shekullit të 19-të, John Stjuart Mill, edhe ai ateist si unë, thoshte se, “një njeri që beson në diçka ka fuqi të ndryshojë shoqërinë më shumë sesa 99 të tjerë që kanë vetëm interesa”.

Së treti, zonja Komimi e nxjerr tërësisht nga konteksti në të cilën e përmend unë rolin që kanë luajtur veprimtaria dhe arritjet e grekëve të lashtë në historinë e zhvillimit njerëzor. Të kuptohemi, bëhet fjalë për grekët e lashtë, të cilëve, Engelsi, më shumë të drejtë, u njihte një meritë të tillë në historinë e qytetërimit që“nuk mund ta pretendojë asnjë popull tjetër”. Nëse zonja Komimi mendon ndryshe, unë nuk mundem të marr përsipër që, në një polemikë të shkurtër me të, t’i dëshmoj asaj veneracionin që kanë ushqyer për kulturën, filozofinë dhe artin e Greqisë e të Romës klasike pothuajse të gjitha mendjet më të shquara të njerëzimit, qysh nga Rilindja e këtej. Kjo është arsyeja pse fryma dhe morali i grekëve të lashtë kanë qenë e mund të jenë edhe për të rinjtë e sotëm një burim i rëndësishëm frymëzimi për sukses në jetë.

Arsyet e mësipërme, edhe pse mund të mos jenë bindëse për zonjën Komimi, më shtyjnë t’ju them studentëve të mi, se “Filozofët e lashtë grekë na mësojnë që të mendojmë në mënyrë kritike e të reflektojmë përpara se të humbasim në ritmin marramendës të shoqërisë në të cilën jetojmë, përpara se t’i humbasim mundësitë për t’u bërë ato qenie humane që mund të bëhemi. Ata na mësojnë që ta shndërrojmë këtë hiperkulturë frenetike [në të cilën jetojmë] në një kulturë humane përpara se të jetë shumë vonë. Dhe, nëse nuk mundemi dot që ta shpëtojmë këtë botë, atëherë le të fillojmë duke shpëtuar veten tonë dhe ata që duam, pasi vetëm përmes ndryshimeve të vogla e të pjesshme mund të krijojmë një botë të re”.

Zonja Komani ka të drejtë kur flet për kushtet ende të vështira të shoqërisë shqiptare,“s’ka punë, mjekësia dhe shkollat çalojnë, etj.” Por ajo gabon kur thotë se “pjesa kryesore e popullsisë nuk do më që të dëgjojë për filozofët grekë, por për stomakun dhe ekonominë”. Me këtë pohim të saj, kjo zonjë e nderuar përsëri dëshmon se ka lexuar vetëm tekstin e shkrimit tim, por jo kontekstin dhe përmbajtjen e tij.

Jashtë një konteksti të caktuar, çdo gjë mund të jetë e drejtë dhe e saktë, por nëse gjërat, ngjarjet ose idetë shihen dhe vlerësohen në kontekstin e duhur, atëherë gabimi mund të jetë një mendim ose veprim i drejtë, ndërsa diçka që mund ta kemi konsideruar si një veprim ose një ide të saktë e të drejtë, mund të provohet se është e kundërta e tyre.