Profesori e fyente vazhdimisht, Mandela rrëfen historinë e trishtë

Nelson Mandela, ish-presidenti i Afrikës së Jugut, i cili luftoi për të drejtat e njeriut, dinjitetin dhe lirinë festoi ditëlindjen e 100-të.

Që prej vitit 2009, Kombet e Bashkuara e shpallën 18 korrikun ndërkombëtarisht si ‘Dita e Nelson Mandela’. Nelson Mandela, ish-Presidenti i Afrikës së Jugut, lindi 1918-ën. Ai ishte një avokat i flaktë i lirisë, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut për shumë dekada, dhe ai mori çmimin Nobel për Paqen 1993.

Më poshtë ilustrohet një rast i vërtetë që është shkëputur nga jeta e Mandelës dhe tregon karakterin e tij të veçantë. Kur Nelson Mandela ishte student, një profesor me mbiemrin Peters nuk e kishte fare qejf.

Një ditë, Z. Peters po hante drekë në mensë, kur Mandela erdhi me tabakanë e tij dhe u ul ngjitur me profesorin, ai i tha: “Z. Mandela, ju nuk e kuptoni, një derr dhe një zog nuk ulen kurrë bashkë për të ngrënë.”

Mandela iu përgjigj me qetësi: “Mos u shqetësoni profesor, unë do të fluturoj larg,” dhe shkoi të ulej në një tavolinë tjetër.

Peters i skuqur nga inati, vendosi të hakmerrej.

Të nesërmen në klasë ai bëri këtë pyetje: “Z. Mandela, nëse do të ishit duke ecur në rrugë dhe do gjenit një pako, dhe brenda saj ka një çantë më dije, dhe një tjetër me para, cilën do të zgjidhnit?”

Pa hezituar Mandela u përgjigj, “Atë me para, sigurisht”. Peters, duke buzëqeshur, u përgjigj: “Unë në vendin tënd do të kisha marrë atë me dije”.

Nelson Mandela ngriti shpatullat dhe u përgjigj: “Të gjithë marrin atë që nuk kanë”.

Peters në këtë pikë e kishte humbur toruan. Kaq i madh ishte zemërimi i tij, sa në fletën e provimit të Mandelës shkroi fjalën “IDIOT” dhe ia dha Mandelës.

Mandela mori fletën e provimit dhe u ul në bankën e tij duke u përpjekur të ruante qetësinë, ndërsa mendonte lëvizjen e tij të radhës.

Disa minuta më vonë, Nelson Mandela u ngrit, shkoi te profesori dhe i tha më një ton shumë të denjë e të sjellshëm: “Z. Peters, e keni firmosur fletën e provimit, por nuk më keni dhënë një notë”.

“Ata që ofendojnë të tjerët faturën e zemërimit e paguajnë vetë.”

l.h/ dita