PROFIL / Shkëlqimi dhe rënia e kunatit të shokut Xhemal

TIRANË, Ndroq, Pezë-Helmës – Që kur i ndodhi incidenti në Turqi shumë vite më parë, Ndrylli Oqi e dinte që ai episod do ta ndiqte pas tërë jetën. E akuzuan se pikërisht ai ishte pritësi i 30 kileve trahana që do t’i merrte për në Tiranë. Edhe shumë vite më pas, Ndrylli e tregonte historinë me një shije të dukshme pikëllimi.

“Unë kujtoja se ne dhe turqit ishim një kulturë, një botëkuptim. Pse, u thashë, nuk e përdoni trahananë ju? Ne nga ju e kemi mësuar,” u kishte thënë Ndrylli xhandërmave turke, por ata ja kishin prerë shkurt:

“Aaaa, zarar pazar, pis tyxhar. Tregëtia tregëti, por qeseja të vejë e të vijë”. Atë moment Ndrylli Oqi e kuptoi që gustot e tij oksidentale nuk mund të përputheshin me këta anadollakë që s’merrnin hiç erë nga jeta. Prandaj, kur e pyetën a ishte ai Xhemali, ai ua preu shkurt:

“Jok efendëm. Unë nuk jam Xhemali, por kunati. Shkurt, kunati i shokut Xhemal”.

Dhe pasi doli nga ajo mesele, vendosi ta ndërrojë emrin. Por jo vetëm kaq. E kishte bezdisur shumë ideja se qoftë edhe në një cep gazete, emri i tij mund të shfaqej i lidhur me ngjarjen e trahanasë turke. Ndaj e kishte mbledhur mendjen.

“Pse o vlla të mbetesh në mëshirë të lajmeve, kur mund t’i bësh vetë lajmet?”, u tregonte më vonë miqve, “kishte pasur të drejtë ai xhandërmaja, trahanaja vete e vjen, pazarin askush s’e rrëfen”.

Pasi e hodhi Xhemalin pas krahëve, të cilit për t’u siguruar se ishte harruar përgjithmonë, i hodhi dhe një shishe bojë tush në fletën e gjendjes civile të fshatit Oq, Ndrylli iu përvesh Oksidentit. Bleu një televizion të madh, të cilin e ndau më dysh për të pasur dy të vegjël, porositi gazetarët të botonin lajme pa trahana dhe u kërkoi miqve të ngushtë që ta mësonin si të bëhej konsullent.

“Konsullenti ka shumë lekë,” u tha, “dhe sa të futem në linjë, do kini edhe ju pjesën tuaj”.

Në të vërtetë, duke qenë se nuk i kishin të qarta konceptet, miqtë e ndihmuan të bëhej jo konsullent, por konsull. Por ja që i doli më mirë, dhe Ndrylli ishte shumë i kënaqur.

“Konsulli paska dhe makina me flamuj të veckël para,” thoshte ai, “shyqyr që s’u bëra konsulent se do kisha lënë nam. Le që s’do kisha asnjë flamur në makinë, por do bridhja lart e poshtë si katunarët, pa pikë flamuri”.

Ndrylli shkoi edhe më larg. Sepse tani mendja i xhironte me zhdërvjelltësi, jo si ahere në Turqi me kunatin e shokut Xhemal.

“Si i thonë llafës,” u thoshte miqve, “tani po më pjellin jo vetëm gjelat, por edhe pulat”.

Dhe themeloi kompani pijesh energjike që prodhonin kanaçe bosh, hapi pika këmbimi monetar ku hynin vetëm sportelistët dhe askush tjetër, dhe më kryesorja, fitoi lejen për një port jahtesh.

“Jam detar i vjetër mër plak,” krenohej Ndrylli, “kur isha i vogël, ngjitesha në malin e fshatit Oq dhe më frynte në fytyrë era e detit nga Durrësi. Jam rritur me jod, ma kërkon trupi”.

Në fakt, megjithë sforcimin e tij për ta bërë Shqipërinë sa më oksidentale, edhe në Itali e patën pyetur një herë për atë punën e shokut Xhemal, dhe i thanë se mos kishte sjellë ndonjë pako trahana edhe tek ta.

“A jeni ju, zoti… Pas… Ma… Çiu? Kështu lexohet, apo jo,” e pyetën karabinierët para pak vitesh.

Ai u nxeh, gjë që s’para i ndodhte.

“Unë jam Ndrylli Oqi dhe prapa më vjen historia!” tha prerë ai. Por italianët insistuan:

“Jo, jo pas historia. Këtu thotë Pas… Ma… Çiu”.

Dhe që atëherë u ftoh me italianët.

“Janë injorantë,” thoshte, “janë katunarë komplet, nuk e kanë seksin e masës”. Por nuk e humbi toruan. Trahanaja po ecte mirë dhe televizionet e tij nuk jepnin asnjë lajm mbi këtë produkt krenar të traditës kombëtare që çan bllokadën.

Kjo deri para pak ditësh, kur i thanë të hapte kartat dhe të tregonte si i kishte bërë paratë. U shastis dhe nuk po u besonte shqisave.

“Si ore, po s’e dini? Unë jam konsull, merrem me konsullencë!” Por ata ngulën këmbë. Atëherë, sfidues, Ndrylli Oqi u tha:

“Gjejeni vetë. Unë jam si Berluskoni, ndaj mos më pyesni si e kam bërë milionin e parë. As të dytin, as të tretin… Në përgjithësi mos më pyesni…”

——

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike që beson se ka një orë për çdo gjë