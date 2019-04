Programi bërthamor në fokus, Kim Jong-un dhe Putin takohen në Rusi

Lideri koreano-verior, Kim Jong-un ka mbërritur në Rusi mëngjesin e të mërkurës për takimin e tij të paralajmëruar me Presidentin Vladimir Putin, në qytetin port të Vladivostokut.

Media koreano-veriore publikoi foto të Kimit që përshëndeste Rojat e Nderit dhe njerëzit me lule, në stacionin hekurudhor para se të ngjitej në trenin e tij të blinduar, ngjyrë kaki, për udhëtimin e gjatë. Agjencia ruse e lajmeve “Tas” citonte një zyrtar lokal që thoshte se Kimit i ishin dhënë lule, bukë dhe kripë pasi kishte kaluar kufirin.

Takimi me Putinin do të mbahet të enjten dhe do të fokusohet, sipas Kremlinit, tek programi bërthamor i Koresë së Veriut, me Rusinë që do të tentojë të konsolidojë trendet pozitive që vijnë nga takimet e mëparshme me Presidentin amerikan, Donald Trump.

Udhëtimi i Kimit në Rusi vjen dy muaj pasi takimi i dytë i tij me Donald Trump dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mbi sanksionet amerikane mbi Veriun.

Kimi do të jetë lideri i parë koreano-verior që viziton Rusinë pas babait të tij të ndjerë, që ishte në vend në 2011. Ka nga ata që thonë se Kimi do të përpiqet të forcojë lidhjet e tij me Rusinë dhe Kinën, ndërkohë që po frustrohet gjithnjë e më shumë me SHBA.

o.j/dita