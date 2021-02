Programi ekonomik i PD, Rama: Ngjan me karakterin e Bashës, i dobët dhe pa shtyllë kurrizore

I pyetur për programin ekonomik të Partisë Demokratike gjatë konferencës me fokus ekonominë, Rama tha se ky program ngjan me karakterin e Bashës, i dobët dhe pa shtyllë kurrizore.

Rama përsëriti edhe një herë qëndrimin se Qeveria do të rishikojë taksën progresive që lidhet me të ardhurat personale.

“Në tërësinë e vet programi i PD si karakteri i liderit të Partisë Demokratike, i dobët dhe pa shtyllë kurrizore. Është një diskutim parimor që ndan qartësisht rrugët dhe qëllimet tona. Taksa e sheshtë është taksë për të pasurit, për tu dhënë edhe më shumë atyre që fitojnë më shumë dhe për tu marrë shpirtin edhe më shumë atyre që fitojnë më pak. Sot jemi në kushtet kur taksa jonë që unë er quaj ‘taksim të ndershëm’ dhe që konsiderohet taksë prograsive është qartësisht një taksë që ka dhënë rezultat, qoftë në aspektin e moralit shoqëror.

Natyrisht që ne jemi të vetëdijshëm për nevojën që të bëjmë një rishikim të progresivitet për të ardhurat personale, me synimin që të jemi më të hapur ndaj nevojave. Kjo do të bëhet dhe është koha për ta bërë. Dhe do të bëhet pas asnjë lidhje me fushatën elektorale. Ne nuk duam që fushata të ndikojë në karakterin tonë”, tha Rama.

Ndërkohë edhe Ahmetaj ka folur për programin e Partisë Demokratike.

“Kemi bërë një analizë të detajuar të të ashtuquajturit program. Rikthimi i taksës së sheshtë ngarkon shtresën e mesme, liron dy grupe nga një shifër e konsiderueshme. Cila është arsyeja që nëpërmjet taksës së sheshtë do të ikin para nga buxheti? Nuk u fol asnjë fjalë për rindërtimin. Gjithë ky diskutim për oligarkët është bolori politike, por tek letra e shihni 140 mln dollarë u shkojnë atyre. E dyta është habi e madhe është ulja nga 24 në 18 e kontributit.

Kjo do ishte habi ekstreme dhe e pakuadruar në shifra. Kjo do të thotë që në një ditë shqiptarët mos të marrin dot më pension. Është tallje ndaj shqiptarëve, të çon defiçitin e skemës në 830 mln dollarë dhe prish komplet reformën. Nëse kontribuoni sot, nuk keni garanci se do të merrni pension. Përtej kësaj kemi gjithë heqjet e taksave. Jam gati të përballem me ju dhe këdo; që kyp program të funksionojë duhet të rritet ekonomija me 20%. Me një trajektore normale është e pamundur. Më kujtohet platforma e dikurshme e qeverisë së PD me Suden; me ne fitojnë të gjithë.

E dini që rritet borxhi dhe defiçiti. Ata dy tre që marrin vesh aty ku do i gjejnë 3.4 mld dollarë. Do prodhojnë tek SHQUP-i para. Më kujtoi kryeministri 23% dhe fillon aplikohet me pagën 4 mln lekë të vjetra. Një pagë mbi 4 mln lekë të vjetra do ngarkohet në atë nivel dhe optimalja është më e vogël”, tha ai.

