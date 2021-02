Programi për turizmin/ Basha premton rritjen e numrit të vizitorëve të huaj me 15% në vit dhe mijëra vende pune

Gjatë prezantimit të programit të PD për turizmin, Lulzim Basha u angazhua se nëse opozita fiton zgjedhjet, qeveria e re do të sjellë disa ndryshime thelbësore.

Basha premtoi rritje të numrit të turistëve të huaj me 15% në vit si dhe dyfishim të kapaciteteve akomoduese. Basha u shpreh se ‘qeveria e re’ do të dyfishojë kontibutin në punësim nga rritja e turizmit nga 40 000 në 80 000 vende pune.

“Turizmi është një nga bazat e ekonomisë tonë, por ka mbetur prapa. Shikoni vendet e Ballkanit, shihni si lulëzon ekonomia e turizmit. Niveli i punësimit, të ardhurat mesatare dhe kohëzgjatja e sezonit janë nga më të ulëtat në Rajon. Nëse dikush nuk realizon angazhimet nuk meriton të qëndrojë në detyrë. Kemi punuar me specialistët më të mirë në fushën e turizmit.

Unë angazhohem se ne do ta trajtojmë turizmin si projekt madhor kombëtar. Do rrisim kontributin e drejtpërdrejtë në ekonomi, nga 8 në 10%. Angazhohem të dyfishojmë kontibutin në punësim nga rritja e turizmit nga 40 000 në 80 000 vende pune. Angazhohem të dyfishojmë kapacitetet akomoduese. Do punoj për të rritur kohëzgjatjen e sezonit turistik. Do dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj. Do rrisim numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Shqipëria do të fitojë”, u shpreh Basha.

o.j/dita