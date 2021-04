Projeksioni final: PS fiton zgjedhjet me të paktën 72 mandate, ja deputetët që merr secila parti sipas qarqeve (ku ka ende mundësi për ndryshim)

EXIT POLL i djeshëm i gazetës DITA ka qenë pothuajse i saktë në të gjithë projeksionet e veta. Redaksia ka përgatitur sërish të hënën në orët e mbrëmjes projeksionet deri tani dhe mundesitë e pakta që kanë mbetur për ndryshime.

Ndiqni më poshtë:

Kukes PS 1, PD 2 (E mbyllur)

Lezhe PS 3, PD 4 (E mbyllur)

Berat PS 4, PD 2, LSI 1 (E mbyllur, veshtire se ndryshon)

Fier PS 9, PD 6, LSI 1 (E mbyllur, veshtire se ndryshon)

Vlore PS 8 PD 4 (E mbyllur, veshtire te ndryshoje)

Gjirokaster PS 3, PD 1 (E mbyllur)

Korce PS 6, PD 5 (E0 mbyllur veshtire te ndryshoje)

Durres PS 8 PD 6 (LSI eshte afer 1 mandati, nese e merr PS bie ne 7)

Elbasani PS 8, PD 6 (PS lufton per mandatin e 9, ndersa PD per te mbajtur mandatin e 6)

Diber PS 2, PD 3 (diference e ngushte rreth 1% dhe mandati i 3 here kalon ne favor te PS, e here ne favor te PD).

Shkoder PS 3, PD 5, PSD 2, LSI 1 (Lufte e forte ndermjet PSD dhe PD per 1 mandat, PD lufton per 6 dhe PSD per te ruajtur 2).

Tirane PS 18, PD 15, LSI 2, PSD 1 (Lufta ndermjet PS dhe PD per 1 mandat. PS lufton per 19, ndersa PD lufton per 16)

Bilanci:

PS 72-77, PD 56-61, LSI 5-6, PSD 2-3

Vetem per arsye te daljes me 2 lista opozita mund te humbase te pakten 4-5 mandate: ne Diber, Gjirokaster, Vlore, Elbasan dhe Korce.

PS fiton zgjedhjet me te pakten 72 mandate.

Redaksia DITA