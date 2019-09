PROJEKTI I GUXIMSHËM / Internet, shëtitore me gurë Svarovski dhe ndriçim publik fotovoltaik në fshatin pa ujë

Një ditë e veçantë që do të mbetet në historinë e 34 banorëve të tij, ishte e hëna e kaluar për rezidentët e përhershëm të fshatit Eshkë të komunës së Thatanikut. Në rrugën drejt fshatit, ku sipas statistikave këmbimi mes dy makinave ka përfunduar me njërën prej tyre në kanal në 110% të rasteve, u shfaq një autokolonë mjetesh që i shtyu 15 pleqtë e mbetur të lëshojnë thirrjen për të kapur cfurqet, sepse po vinte gjermani.

Por thirrja nuk pati jehonë, pohojnë burime të thara për Gojët e Liga, sepse pleqve luftarakë u ishte tharë gurmazi dhe nuk nxirrnin dot zë.

Nga ana tjetër, pasi u vu re se nga një prej mjeteve doli një gjë e gjatë me shallvare dhe zë baritoni, të gjithë e kuptuan se fshatin Eshkë të Komunës Thatanik e kishte nderuar vetë KM Edi.

Pasi 34 banorët e fshatit, 25 kameramanët dhe 40 shoqëruesit e shefit të qeverisë u bënë bashkë nën hijen e rrapit alfa në qendër të fshatit, KM Edi u dha të pranishmëve sihariqin që askush nuk e priste:

“Në kundër të projektit “99 katundet”, fshati Eshkë do të ketë më në fund pedonalen e merituar, që e keni kërkuar për kaq vite,” deklaroi KM Edi, “punimet do të bëhen me gurë nga të gjitha zonat e Shqipërisë, veprat artistike me mermerin e Kararës ndërsa ornamentet finale me gurët e Svarovskit”.

Banorët, duke mbajtur njërën dorë në vesh për të dëgjuar më mirë, nisën të pyesnin njëri-tjetrin:

“Ça tha qy ere? Jemi lidhur me rusin?”

Por reporterët i sqaruan: “Do shtrojë bulevard, xhaxha, si m’Tirant, me gurë nga Karara që të gjeni dhe ju karar, se e meritoni!”

Pasi disa inxhinierë i hapën KM Edit disa tabakë projektesh dhe ky tregonte me gisht para kamerave disa vija që duheshin ndryshuar, shefi i qeverisë iu drejtua sërish audiencës së topitur:

“Jo vetëm kaq, por në celularët tuaj këtej e tutje do keni vetëm internet 7G falë një donacioni të ambasadës së Tropikut të Gaforres!”

Në atë pikë u hodh plaku më zevzek i fshatit Eshkë, thataniku 87 vjeçar Burim Kroi:

“Jo të keqen. Deshi të më qeraste njëherë çuni në Durrës, por gaforret nuk i hamë! Ndonjë thelë mish po pate…”.

Haha, sa xhaxho i lezetshëm, tha KM Edi dhe dha sihariqin e fundit:

“E që të mos thoni se nuk i mbajmë premtimet: Pedonalja juaj nuk do harxhojë korrentin e shtetit. Jo, ajo do vetëndriçohet nga impiantet fotovoltaike që do montojmë nëpër shtylla”.

Pas fjalisë së fundit, shumica psherëtinë të trishtuar dhe ja përcollën lajmin njëri-tjetrit:

“E muarrt vesh? Foto Volta ka ikur. Burrë i mirë ka qenë i shkreti Foto…”

Në këto e sipër, pohojnë burimet, Burim Kroi iu afrua KM Edit:

“O zoti Sadrazem! Ke folur si burrat, po asnjë llaf s’të mora vesh. Ne si fshat një kërkesë kemi: A ka mundësi të na sjellësh ujin? Janë ndarë 10 herë paratë e ujësjellësit, që kur ishim 600 banorë. Tre herë e ke prerë shiritin vetëm ti. Edhe mua që më sheh, ma kanë vënë emrin Burim se farefisi më shihte dhe i dukej sikur freskohej… Të kam rixha”.

KM Edi buzëqeshi me përzemërsi:

“Po si jo mor xhaxha! Do ta shohim, do ta shohim. Unë e kam llogaritur për katër-vjeçarin tjetër, se ja, filluan shirat tani. Po ti më shkruaj njëherë në portalin Edi-o-figurembarëkombetare.al, në rubrikën kryeministriqëduam!”

SHËNIM: Gojët e Liga është një rubrikë satirike që ujitet herë pas here në gurrën e pashtershme të projekteve qeveritare