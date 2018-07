Projekti i ri: Si do bëhet nyja e Milotit (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot video projektin për nyjën e re te Milotit, një projekt që sipas tij kishte mbetur rrugëve prej vitit 2011.

Kryeministri thotë projekti do të pasohet nga rruga e re Milot-Balldren, me vlerë 16 milionë dolllarë dhe se do të ketë impakt të madh edhe për integrimin e rrugëve dytësore.

“Mirëmëngjes dhe me këtë projekt të ri që sapo ka nisur të zbatohet për realizimin e nyjes së Milotit, (pjesë e rrugëve të mbetura rrugëve, qysh nga vitit 2011 dhe që do të pasohet së shpejti nga rruga e re Milot-Balldren) me vlerë 16 mln USD dhe impakt të konsiderueshëm jo vetëm në lëvizshmërinë e sigurinë e aksit kryesor, po edhe në integrimin e shumë rrugëve dytësore me infrastrukturën kombëtare, ju uroj një ditë të mbarë 🌹”- shkruan Rama.

a.s/dita