Projekti më i ri i financuar nga BE, Soreca: Nga 1 korriku hiqet tarifa ‘Roaming’ në vendet e Ballkanit Perëndimor, telefonatat falas brenda rajonit

Duke nisur nga 1 korriku, do të hiqen të hiqet tarifa Roming në Ballkanin Perëndimor.

Lajmi është bërë i ditur nga Ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca, i cili shkruan në rrjete sociale, se tani për të përdorur telefonatat në vendet e Ballkanit, tarifa do të jetë zero.

Soreca thekson se ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian.

Postimi i plotë i Luigi Sorecës:

“Nga 1 korrik 2021 Tarifat Zero Roaming në Ballkanin Perëndimor, përfshirë #Shqipërinë ! #RoamFree ! Duhet të keni vetëm një gjë në mendje: të keni bateri të plotë në telefonin tuaj. Ky projekt është financuar nga #EU.”

From 1 July 2021 Zero Roaming fees in the Western Balkans, #Albania🇦🇱included! #RoamFree!

You need to have just one thing in mind: to have full battery on your phone. So #staycharged!

This project is funded by the #EU🇪🇺& powered by @rccint.🇦🇱🇧🇦🇲🇰🇲🇪 🇽🇰🇷🇸#CommonRegionalMarket pic.twitter.com/uEiljM9bI6

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) June 14, 2021