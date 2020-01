Projekti “Nivica” prezantohet në konferencën e Institutit të Arkeologjisë Amerikane

Fundjaven e kaluar ne ambjentet e hotelit te njohur Renaissance Washington, DC u mbaj konferenca e pervitshme e Institutit te Arkeologjise Amerikane.

Ky Institucion shkencor më i vjetri ne Ameriken e Veriut mbledh arkeologe dhe studiues nga e gjithe bota per te prezantuar projekte dhe kerkime me interes te rendesishem nderkombetar.

Krahas nje numri prezantimesh te projekteve nderkombetare u prezantua edhe projekti NIVICA nje bashkepunim shqiptaro- çek i iniciuar dy vite te shkuar per te studiuar krahinen malore te Kurveleshit nje krahine e jugut shqiptar midis Tepelenes dhe bregdetit.

Ky Projekt i cili eshte pjese e nje projekti ambicioz per te rimekembur kete krahine me potencial te madh turistik ka mundur te terheqe interesin e studiuesve dhe arkeologeve te Universitetit te Bernos dhe Universitetit te Karlit ne Republiken Çeke te cilat sëbashku me Bashkine e Tepelenes kane vendosur nje bashkepunim afatgjate ne fushen e trashegimise kulturore.

Projekti Nivica eshte tashme nje model i suksesshem jo vetem i zhvillimit të turizmit të qëndrueshem por edhe si nje mundesi e lidhjes se zonave bregdetare me ato malore për të krijuar nje produkt unik turistik.

Si pjese e ketij vizioni jane edhe kerkimet dhe studimet historike te zones ku tashme nje iventar i siteve arkeologjike dhe monumenteve te kultures jane hedhur ne systemin GIS si baze per te hulumtuar me tej rendesine e tyre historike.

Prezantimi i Projektit NIvica ne nje Konference kaq te rendesishme te arkeologjise boterore eshte nje fillim i mbare per zbulime te metejshme me rendesi për krahinen e Kurveleshit e cila fsheh ne gjirin e saj site arkeologjike me rendesi nderkombetare.

