Projekti për harmoni në çift na takon të gjithëve

“Ne vetë duhet të jemi ndryshimi që duam për botën ” Gandhi.

Violenca përbën një problem social të rëndë në relacionet në çift. Ky problem shoqërohet me pasoja të thella për të gjithë personat e përfshirë dhe për shoqërinë në tërësi. Për një parandalim efikas të violencës janë të rëndësishme kërkimet mbi shkaqet dhe faktorët e riskut, si elemente themelore për të evidentuar në varësi të situatës aspektet ku mund të ndërhyhet për përmirësime në të ardhmen. Nga ana tjetër, edhe njohja e faktorëve mbi mundësitë e jetës në partneritet, në respekt dhe në jo-violencë, pavarësisht ekzistencës së faktorëve të riskut, përbëjnë baza të shëndosha të një parandalimi efikas.

* * *

Violenca në cift nuk është një fenomen i ri. Eshtë një problem social tepër i rëndë që rrit vështirësitë në familje, në punë e në shoqëri dhe është shkak për probleme të tjera sociale, si abuzime me alkoolin, drogat, probleme të shëndetit mendor, kriminalitetin, etj. Për të parandaluar violencën dhe për t’a luftuar me efikasitet atë është e rëndësishme të identifikohen relacionet shkak-pasojë, që gjenden në themel të saj. Disiplina të shumta mund të kontribuojnë në këtë fushë, si antropologjia sociale, etnologjia, kriminologjia, e drejta, ekonomia, mjekësia, neuroshkencat, pedagogjia, psikologjia, shkencat e medias, të religjioneve, sociologjia dhe puna sociale. Kërkimet multidimensionale themelore dhe të aplikuara mbi parandalimin e dhunës ofrojnë ndihmesë të vyer në hartimin e strategjive ndërhyrëse për përmirësime të këtij problemi social.

Violenca merr forma të ndryshme, shprehet në kontekste të shumta, me nivele intensiteti të larmishme. Sjelljet violente si shumë sjellje të tjera njerëzore, nuk shfaqen spontanisht. Ato shpesh janë pasojë e kushteve të jetës së vështirë dhe e vulnerabiliteteve personale. Një kuptim i drejtë i sjelljeve violente duhet të marrë parasysh kontekstin social dhe familiar në të cilin ato zhvillohen. Sjelljet violente janë rezultat i akumulimit, i qëndrueshmërisë së faktorëve të riskut dhe i pamjaftueshmërisë së faktorëve mbrojtës. Nuk ka një shkak unik për violencën në cift, por janë një tërësi shkaqesh dhe pasojash që ndërveprojnë në nivele të shumta, si në atë individual, të relacionit në cift, të komunitetit dhe të shoqërisë.

Sot është vënë në diskutim stabiliteti i familjes, vecori karakteristike në të kaluarën. Sistemi i jetës familiare në vitet e fundit ka pësuar një ndryshim të dukshëm, duke sjellë modifikime të thella. Rritja e numrit të divorceve është prova se si bashkimi në martesë është në vështirësi, duke sjellë probleme të reja në aspektet edukative dhe të zhvillimit, e mbi të gjitha në lidhje me autonominë dhe identitetin e të rinjve.

Violenca bashkëshortore e ka origjinën në një kombinim të faktorëve të ndryshëm predispozues: nga stili i atashimit në fëmijëri, nga një ndjenjë e pafuqishmërisë së thellë e rrënjosur që në fëmijërinë e parë, duke qenë përballë një babai poshtërues që mungon ose është pak i dashur, përballë një nëne që nuk është gjithmonë e disponueshme, e përgatitur dhe e formuar, ku fëmija e sheh veten të abandonuar; nga ndarja e roleve gjinore gjatë të mësuarit social, kombinuar me një shoqëri me prirje patriarkale, etj.

Për të hedhur dritë mbi shkaqet potenciale të problemeve në cift studjues të shumtë i referohen fëmijërisë. Sipas teorisë së atashimit, efektet e atashimit të fëmijëve në fëmijëri shtrihen në mosha të rritura. Individët tentojnë të lidhen me një partner intim në atë mënyrë si janë atashuar me prindërit e tyre kur kanë qenë fëmijë. Për pasojë marrëdhënia e të rriturit mund të vuajë për shkak të problemeve të atashimit në fëmijëri. P. sh., individët mund të përgjigjen me xhelozi të paarsyeshme, jo sepse partneri i tyre është ose dëshiron të jetë i pabesë, por sepse prindërit e tij i janë përgjigjur në mënyrë jo rregullisht nevojave të tij si fëmijë, duke dëmtuar besimin tek të tjerët.

Individët me stil atashimi të sigurtë raportojnë nivele të larta të kënaqësisë e angazhim në marrëdhënie. Ata janë të vërtetë në krahasim me individët e preokupuar dhe shmangës. Individët me atashim preokupant përjetojnë më shumë konflikte në marrëdhëniet e tyre, mungesë kontrolli, raportojnë tendencë për konflikte që shkojnë në ashpërsi dhe janë joefektivë në dhënie të mbështetjes. Individët me atashim shmangës duken të jenë armiqësorë dhe me përgjigje problematike të rënda gjatë konfliktit dhe janë më të prirur të mbeten me turinj në një pritje, për të marrë mbështetje nga partneri i tyre. Për më tepër në kuadër të studimeve korrelacionale, psikologët socialë kanë evidentuar se si stilet e atashimit ndikojnë proceset edhe në marrëdhëniet intime.

Pasojat e violencës dhe të mosfunksionimit familiar tejkalojnë riprodhimin e thjeshtë të sjelljeve të tilla. Ato krijojnë një mjedis të favorshëm që të lindë një konstelacion mendimesh dhe ndjenjash që përcaktojnë personalitetin violent. Por, shumica e fëmijëve të brutalizuar nuk bëhen violentë. Kjo tregon që modelet e vëzhguara kanë një ndikim mbi jetën e ardhshme, pa e përcaktuar atë integralisht. Analiza e faktorëve të riskut dhe e pasojave të dhunës në cift shërbejnë si piketa paraprijëse të punës për hartimin e strategjive ndërhyrëse për përmirësime. Në këtë drejtim, formimi dhe edukimi ka një rol të rëndësishëm. Shumë eksperienca interesante e stimuluese tregojnë rëndësinë e mënyrave të reja për të implikuar familjen, shkollën dhe komunitetin në luftën për parandalimin e violencës.

Strategji për parandalimin primar në relacionet në cift. Familja është një strukturë afektive e sociale themelore, jeta e së cilës është në harmoni sa më shumë secili anëtar është në gjendje të përshtatet me situatat dhe të jetë në pajtim me funksionet e të tjerëve. Nëse secili jeton në bazë të interesave të veta, sipas një modeli të pavarur dhe jo në pajtim me të tjerët, krijohen thyerje, mungesë përgjegjësie, gjë që do të sjellë shpejt apo vonë në mënyrë të paevitueshme në një krizë. Sigurisht asnjë njeri nuk mund të detyrohet për martesën ose për besnikërinë, por asnjë që zgjedh këtë situatë nuk mund të ndjehet i lumtur nëse nuk merr parasysh kërkesat e partnerit apo të fëmijëve ose të atyre që janë pjesë e familjes.

Studjuesit nënvizojnë ekzistencën e një lidhjeje shumë të ngushtë midis vëzhgimit të këtyre vlerave dhe zgjidhjes së konflikteve të ciftit dhe familiare. Mungesa e vlerave, e kuptimit të jetës, e përmbushjes së përgjegjësive kundrejt vetes dhe të tjerëve, përvec shkaqeve të mundshme nga crregullimet psikike, mund të shpien në kriza të shumta,.

Në këtë kuadër veprimet formuese për familjen mund të krijojnë një besim të ri dhe të vendosen bazat për një zhvillim të aftësive komunikuese –relacionale dhe të bonsensit. Arritja e këtyre objektivave sigurisht nuk është e lehtë dhe e menjëhershme. Ajo kërkon kohë të përshtatshme dhe instrumenta formimi në fushën sociokulturore, të komunikimit, të refleksionit antropologjik-filozofik, të fushës edukative. Është fjala për një formim e një ndërgjegjësim më të madh për aftësitë vetiake dhe ndërvartësinë me ato të tjetrit. Kjo është një detyrë kryesore, paraprijëse në ndihmën drejtuar ciftit dhe anëtarëve të familjes, për të zbuluar motive të reja dhe për të besuar në mundësinë e drejtimit në mënyrë pozitive të këmbimeve dhe të stileve të jetës.

Një numër shumë i vogël studimesh janë përqëndruar mbi familjet ose ciftet që ndërveprojnë pa violencë dhe mbi rrethet e tyre sociale. Për parandalimin e violencës aktivitetet përqëndrohen në parandalimin primar – neutralizimin e dhunës para se ajo të shpërthejë; në parandalimin sekondar – një përgjigje e menjëhershme ndaj dhunës për të reduktuar qëllimin e incidentet; dhe në parandalimin terciar – ofrimin e kujdesit dhe të mbështetjes afatgjatë për viktimat e violencës.

Parandalimi primar-si fokusi kryesor i këtij prezantimi, kalon nëpërmjet evoluimit të mentaliteteve, diskutimit të cështjeve të stereotipeve në shoqëri, dhe mbështetjes së komuniteteve që angazhohen në këtë drejtim. Kërkohet gjithashtu që t’u jepen grave informacione, mundësi formimi, mjete, përgjegjësi politike dhe ekonomike, në mënyrë që të kapërcejnë pozicionin e tyre të nënshtruar në shoqëri. Edhe burrat lypset të bëhen pjesë e ketyre formimeve, për rolet, përgjegjësitë, të drejtat dhe zgjidhjen positive të konflikteve e të problemeve.

Ndërhyrje e parakohshme intensive. Roli i fëmijërisë. Cdo sjellje e dhunshme reflekton një shprehje të mungesës së respektit ndaj tjetrit. Sjelljet e mungesës së respektit që mund të shkojnë deri në dhunë janë të shkallëve të ndryshme, tregues që disa parime të jetës së përbashkët nuk janë integruar, kuptuar dhe njohur në vijimësi, si dhe tregues të mungesës së aftësimit praktik për të zgjidhur problemet humane. Për këtë, janë me rëndësi programet e edukimit për respekt dhe joviolencë, programe që synojnë integrim vlerash në thelb humane, të tilla si pranimi i ndryshimit, kuptimi i nevojave të ndryshme, vullneti për të mos shkaktuar vuajtje, afirmimi i unit dhe i ideve pa dhunë, komunikimi mirëpritës, ndjekja e interesave të përbashkëta dhe zbatimi i tyre në jetën e përditshme. Këto programe ofrojnë mënyra e mjete praktike për të respektuar tjetrin dhe veten, për të pilotuar emocionet e fuqishme si zemërimin, frikën, pakënaqësinë, që shpesh janë burim i sjelljeve të mosrespektit dhe të dhunës, për të favorizuar një komunikim mirëpritës.

Mund të duket paradoksale, por që në fëmijëri fillon puna dhe investimi për parandalimin e dhunës në relacionet në cift. Atmosfera pozitive në familje, atashimi I sigurtë, plotësimi I nevojave për dashuri, për siguri afektive, për autonomi dhe mbrojtje, ushqejnë fëmijën për zhvillimin e një vlerësimi të saktë të unit. Këto nuk janë cështje personale, ato formohen në lidhjet me tjetrin, nga rrjedh nevoja për të qenë të kujdesshëm në edukimin e fëmijëve, për t’u lejuar të zhvillohen në përkujdesje, për ta ndier veten të denjë, të dashur dhe të lumtur.

Janë këto aspekte të rëndësishme që qëndrojnë në thelb të vlerësimit të unit, që gjejnë shprehje në vlerësimet e fëmijëve, të tilla si “unë jam i dashur”, “unë jam i vlefshëm”, “unë jam i aftë”, pavarësisht limiteve dhe dështimeve nga ku mund të nxjerrin mësime. Një fëmijë që nuk mund të zhvillojë vlerësimin e unit, do të ketë vështirësi si adoleshent, si i rritur në marrëdhënie me të tjerët, në njohjen e kompetencave e vecorive të tij, vështirësi për të qenë një bashkëshort dhe një prind i mirë.

Promovimi i reziliencës. Në këndvështrimin e temës që po trajtojmë, një komponent esencial i parandalimit dhe i paqësimit të relacioneve në çift është promovimi i shëndetit mendor pozitiv të fëmijëve dhe të adoleshentëve në shkollë, i aftësive për të ndjerë, për të menduar e vepruar per të gëzuar jetën dhe për të përballuar sfidat me të cilat konfrontohen. Është fjala për një ndjesi positive të mirëqenies afektive dhe shpirtërore, që njeh rëndësinë e kulturës së barazisë, të drejtësisë sociale, të ndërveprimeve sociale dhe të dinjitetit personal. Në listën e gjerë të koncepteve të rëndësishëm që përshkruajnë natyrën, vecoritë e perspektivave dhe të praktikave premtuese të lidhura me promocionin e mirëqenies psikologjike të fëmijëve dhe të adoleshentëve,- rezilienca- ze një vend të vecantë.

“Resilienca” është një fjalë e huazuar nga fizika (që tregon rezistencën e një materiali ndaj goditjeve), por që merr një domethënie më të gjerë dhe me nuancë tjetër në përshkrimin e realiteteve humane. Resilienca humane është më shumë një aftësi e rritjes përmes vështirësive të rënda, demonstrim i përshtatjes positive të fëmijëve dhe të adoleshentëve, megjithë praninë e sfidave, pengesave dhe rreziqeve që mund të përballojnë në kontekstin social të tyre si dhe në disa rrethana të jetës. “Ajo përfaqëson një progres të pamohueshëm në mënyrën e shikimit të tjetrit, të kujdesit për tjetrin” (Manciaux, M., (2003).

Në shërbimet sociale apo terapeutike e juridike vëmendja përqëndrohet tek ata individë që shkojnë keq, pra vetëm apo kryesisht tek problemet e vështirësitë, tek ata që nuk shkojnë mirë. Ndërsa, resilientët e vërtetë, në më të shumtën, janë jashtë horizontit të studjuesve dhe profesionistëve. “Subjektet që provojnë resilience kanë ndjesinë e të qenit të dashur dhe të vlerësuar për aftësitë personale, kuptojnë si të zgjedhin disa objektiva realiste dhe si t’i vendosin ato për të tjerët, posedojnë aftësi të mira për të zgjidhur një problem. Ata përdorin strategji autonome efikase kur gjenden në situata të vështira ose kur ndjehen vulnerabël, u kërkojnë ndihmë të tjerëve, kur vlerësojnë që kjo është e nevojshme, fitojnë ndihmë konkrete dhe shprehin veten në këmbime me shokët e tyre dhe të rriturit” (Axvig, Bell, Nelson, 2009).

Për përmirësimin e resiliencës tek fëmijët dhe adoleshentët ndikojnë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Ndër faktorët e brendshëm janë vlerat, qëndrimet, perceptimi i unit, mbi të cilët adoleshentët mbështeten për të “drejtuar e normalizuar” vendimet dhe sjelljet e tyre. Si faktorë të jashtëm janë ato që kontribuojnë në vendosjen e relacioneve të mira në mjedisin familiar, shkollor dhe komunitar. Këto relacione karakterizohen nga qasje të ndihmës, të vëmendjes, si dhe nga shprehje të empatisë dhe të pranimit të pakushtëzuar. Është koha për t’u interesuar për resiliencen, për promovimin e saj në shkollë dhe për studime lidhur me efektivitetin tek të rriturit, personat e moshuar, ciftet e bashkëshortëve.

Në këtë optikë roli i profesionistëve, mësues, psikologë, etj., është të jenë njëherazi kompetentë, promotore të resiliencës, vecanërisht ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve në vështirësi. T’u tregojnë atyre që ata kanë aftësi, burime, vlerësime në sytë e njerëzve, që pranohen dhe respektohen si persona, edhe pse nuk pranohen disa nga sjelljet e tyre, duke i shoqëruar ata në mënyrë të vecantë për të fituar autonominë, domethënë të ndihmohen për t’i rezistuar turbulencave të moshës, për t’u formuar si të rritur të përgjegjshëm. Duke promovuar këto qasje, duke transmetuar vlerat humane të sipërpërmendura, ka shumë mundësi të minimizohet apo shmanget dhuna në relacionet në cift në brezat që vijnë.

Mund të mësohet shumë nga ata që provojnë resilience. Për këtë janë të nevojshëm kërkime mbi individët, ciftet, mbi korrelacionin e resiliencës me spiritualitetin, me faljen, me kreativitetin, me humorin, etj.

Faktorë të tjerë parandalues. Një komponent esencial i parandalimit dhe i paqësimit të relacioneve në çift është formimi i të gjithë njerëzve ndërhyrës dhe i atyre të rrethit social të ngushtë të viktimave të dhunës, që mund të realizohet nga profesionistë në shkollë, shoqëri, media, etj. Për këtë, trajtime të tematikave shumë specifike e në lidhje midis tyre, mbi edukimin seksual, diskriminimin midis meshkujve e femrave, violencat bashkëshortore, tolerancën, përgjegjësitë, etj., kanë rëndësi për zgjidhjen e situatave konkrete të dhunës në familje në mënyra inteligjente e të dobishme.

Në realitet faktorë të ndryshëm socialë dhe ekonomikë kanë ndikimin e tyre në shqetësimet apo violencat në gjirin e ciftit. Këto tregojnë rëndësinë e marrjes së masave dhe të kapjes intuitive të rasteve për të paraprirë, për të parandaluar përshkallëzimin e violencës. Kjo kërkon këmbëngulje dhe “mprehje të aftësive” për dallimin e sinjaleve shkatërrues tek personat në vështirësi dhe favorizimin në formimin profesional të publikut dhe të ndërhyrësve. Edhe stresi në punë, konfliktet dhe fenomeni burn-out, ndjekja e vazhdueshme profesionale e njerëzve në punë, transmetohen në relacionet e ciftit. Në këtë kuadër, trajnimet për drejtimin e konflikteve, për vendosjen e relacioneve paqësore në punë, për perfeksionimin e instrumentave mbështetës, ndikojnë në kontrollin dhe zotërimin e emocioneve vetiake e padyshim edhe në rregullimin e sjelljeve në cift.

Gjithashtu, OJF-të, fushatat promovuese, sensibilizimi dhe mobilizimi i komuniteteve, roli aktiv i shtetit, një mjedis juridik i favorshëm dhe jodiskriminues, përpunimi i planeve kombëtare të veprimit, forcimi i sigurisë publike, aktivitetet edukative dhe mediat, etj., të gjitha në koordinim, në unison dhe harmoni kanë një rol të fuqishëm në përmirësimin e gjendjes.

– Duke përmbledhur, dhuna në cift është një problem social tepër i rëndë, me pasoja të dëmshme e shkatërruese, afatshkurtëra dhe afatgjata, që tejkalojnë riprodhimin e thjeshtë të saj;

`- Por, jodhuna është e mundshme. Eshtë e nevojshme stimulimi i aspekteve të shumta favorizues, për të ndryshuar zakonet, mentalitetet dhe praktikat, për të “shëruar” njerëzit violentë.

– Në strategjitë ndërhyrëse për jodhunen në cift ka rëndësi të zgjidhen ato aspekte ku mundesite për nderhyrje e përmirësime janë më të mëdha:

ndërgjegjësimi për rolin e “fatkeqësive të fëmijërisë”;

krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm ne familje, aktivizimi i “aleancës familiare”, i përgjegjësisë dhe i shpresës, i komunikimit, i reciprocitetit dhe mirëkuptimit;

pajisja me shprehi të mjaftueshme lidhur me rolin si prindër;

zbatimi i programeve për promovimin e shëndetit mendor pozitiv të fëmijëve dhe të adoleshentëve në shkollë;

ofrimi i shërbimeve parandaluese informuese për të rinjtë, opinionin publik vecanërisht per grupet vulnerabël të popullates, kontaktet e drejtpërdrejta, i konsultave dhe mbeshtetjes se tyre për cështjet familiare;parandalimi dhe depistimi i parakohshëm nga profesionistë të shumë fushave, dhe vecanërisht ato të edukimit, etj.

– Psikologjia sociale e aplikuar ofron shembuj e modele, metoda e teknika nderhyrese efikase per të bindur njerëzit për ndryshime në qëndrime e sjellje, për aplikimin e parimeve të influencës sociale dhe për vizione të reja lidhur me marrëdhëniet midis njerëzve.

Prof. Dr. Fatbardha Gjini

Departamenti i Psikologjisë, Universiteti “A. Xhuvani” – Elbasan