Prokuroria e Posaçme kërkon informacion për përgjimet e Ndragheta-s, kërkesë autoriteteve italiane: Na sillni të dhënat për të gjithë personat e përmendur

Prokuroria e Posaçme i kërkon zyrtarisht informacion autoriteteve italiane për përgjimet e dosjes Ndragheta.

Fax News raporton se SPAK i ka kërkuar zyrtarisht ndihmë drejtësisë italianë përsa i përket hetimeve në vendin fqinj.

Me anë të kësaj shkrese, SPAK do të kërkojë akte që janë bërë publike dhe akte që nuk janë bërë publike nga dosja hetimore e prokurorisë së Katanzaros.

Ndërkohë, informacioni do kërkohet për çdo personazh që ka rezultuar në përgjime, apo episod ku përmendet Shqipëria, dhe këto të dhëna do të vlerësohen me fakte që do verifikohen për tenderët në vendin tonë. Kërkesa për ndihmë juridike do bëhet me procedurë të përshpejtuar.

Sipas bisedave të publikuara, mafia italiane ka dërguar biznesmenin Antonio Gallo në vendin tonë që të futet në tendera e të ngrejë biznese përmes të cilave të pastrohen paratë e tyre.

Ky korrupsion ka kapur vlerën e mbi 250 milion eurove.

o.j/dita