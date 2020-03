PRONONCIMI / Është normale, thotë mjeshtri i relativizimit. Është alarmante, shton ai

TIRANË – I vetëdijshëm për merakun dhe ankthin që ish-kolegët e medias, kolegët sipërmarrës dhe partnerët e studimeve legale kanë akumuluar gjatë këtyre ditëve për fatin e tij, Henrik Skilja sqaroi sot mediatikisht çështjen e arrestimit të pak ditëve më parë.

Ai deklaroi se nëse këto padrejtësi i ndodhin atij, që është ai që është, atëherë ç’mund të presin qytetarët e thjeshtë, që qofshin ata që janë? Po largqoftë, katundarët, që mos qofshin?

Skilja pohoi me trishtim se situata në drejtësi është alarmante. Në vijim, ai shtoi se situata në drejtësi është shpresëdhënëse, pasi reforma do vërë rregull dhe haka do shkojë tek i zoti, apo tek kushdo që i zoti do detyrohet ta japë si formë shpërblimi bazuar në një kontratë noteriale.

Fakti që prokurorët dhe gjyqtarët që u morën me çështjen e tij janë të pavaksinuar, domethënë të pavetuar, përbën një këmbanë alarmi për krizën e sistemit, deklaroi Henriku. Sistemi ndërkaq është në udhë të mbarë dhe shenjat janë shpresëdhënëse, shtoi Skilja, i bindur se ky operacion ndaj tij nuk ka asnjë prapavijë politike.

“Në qoftë se do kishte frymëzim politik, unë do zhgënjehesha shumë, sepse ekspertët që unë me dorën time kam diplomuar apo masterizuar apo doktoruar në drejtësi, polici, prokurori, politikë etj, nuk do bënin kurrë një punë kaq shkel e shko. Në qoftë se do ishin maestrot e mi ata që do kishin gisht, do ma kishin kopsitur mirë dosjen dhe do më kishin bërë gropën,” arsyetoi normalisht Skilja.

Në vijim, Henriku u habit sesi njerëzit habiteshin që studioja e tij ligjore interesohej për të liruar dy të dënuar për vrasjen e një polici në krye të detyrës, kundrejt pagesës.

“Po është normale mo,” tha Skilja. “Edhe ata që janë gjallë kanë të drejtat e tyre, edhe ai që ka vdekur ka të drejtat e veta”.

Sa për dy apartamentet e dhuruara në Velipojë, ai shpjegoi se ato do të shërbenin si shkollë verore për magjistratët e rinj të sistemit të drejtësisë, sipas një kontrate bashkëpunimi me kryeministrinë.

“Po është normale mo,” siguroi ai.

Befasisht, duke shokuar reporterët e pranishëm, Henriku pohoi se ai ishte njeri i thjeshtë, qytetar normal i Republikës.

“Unë si njeri i thjeshtë mund të takohem, të pi kafe dhe të bisedoj me këtë dua. Unë, si njeri i medias jam i befasuar me këtë që më ndodhi. Por unë, si sipërmarrës, e quaj krejt normale që të ofroj shërbime, të ndërmjetësoj gjykatës me familjarë të dënuarish dhe të paguhem për këtë. Unë si pronar studioje ligjore nuk do intimidohem nga kjo drejtësi e kalbur. Unë si botues, jam i entuziazmuar nga rezultatet e reformës në drejtësi,” deklaroi Skilja.

I pyetur se a ishte e udhës të vishte kaq shumë kostume publike në një situatë të sikletshme për të, Henrik Skilja u përgjigj:

“Shiko, nuk dua të thyej vendimin e gjykatës së Përmetit dhe të zbuloj çështjet që u diskutuan aty. Po është normale të ndërroj kostume mo,” dhe shtoi duke parë nga kamerat: “Po se më do trapi, mo!”

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike e pavaksinuar