Propozimi i Ramës për opozitën, reagon PD

Nga Partia Demokratike nuk e kanë marrë seriozisht propozimin e Kryeminsitrit Edi Rama për të zgjidhur krizën. Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi në një postim në rrjetin social Twitter shkruan:

“Propozimi i Ramës për zgjidhjen e krizës: “Më lini ti vjedh edhe zgjedhjet vendore dhe po ti fitojë opozita zgjedhjet që unë do vjedh, shkojmë pastaj në zgjedhje të parakohshme.”

Në fjalën e tij, ku prezantoi Veliajn si kandidat për një tjetër mandat në bashkinë e Tiranës, kryeministri deklaroi se zgjedhjet e qershorit do të zhvillohen edhe pa opozitën, ndërsa u zotua se do të çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, nëse opozita do të marrë qoftë edhe një bashki më shumë se ata, më 30 qershor.

“Nëse ju në zgjedhjet e 30 qershorit, do fitoni një bashki më shumë se ne. Jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. E di që ju s’do e pranoni këtë sfidë. Ju se mundni dot PS as në Kukës dhe as në Skrapar, dhe lerë pastaj në të gjithë Shqipërinë”, tha Rama.

o.j/dita