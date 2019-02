Protesta çdo të enjte përballë Parlamentit, Basha: Asgjë nuk na frenon

Partia Demokratike ka mbledhur sot Kolegjin e Kryetarëve për të vendosur strategjinë pas dorëzimit të mandateve. Mësohet se opozita do të protestojë çdo të enjte përballë Parlamentit.

Vendimi u mor nga kryetarët e Partisë Demokratike në rrethe. Pas anulimit të seancës së 21 shkurtit, seanca e ardhshme pritet të jetë më 28 shkurt, kur do të zhvillohet edhe protesta e opozitës.

Pas mbarimit të mbledhjes, Lulzim Basha ka dhënë një deklaratë për mediat ku është shprehur:

“Më datën 28 Shkurt, më datën 7 Mars do të organizohen protesta kombëtare para asamblesë kriminale që ka uzurpuar godinën e Kuvendit të Shqipërisë. Dhe më 16 Mars do të zhvillohet një tjetër protestë e madhe kombetare me qëllim rrëzimin e uzurpuesit të qeverisjes së Shqipërisë, Edi Ramës, protesta që do kenë për qëllim bashkimin e qytetarëve, për reagimin e papërgjegjshmëm të klikës kriminale që është kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve. Hapi që kemi hedhur nuk është pa kthim vetëm për opozitën, është pa kthim edhe për Edi Ramën. Ne nuk do t’i lëmë zgjedhjet e ardhshme në dorë të narko-mafias. Opozita do të marrë të gjitha masat, protestë pas proteste pa asnjë pengesë dhe frenim të zemërimit popullor deri sa ta shporrim këtë bandit dhe hajdut me karriget që ka vjedhur me paratë e krimit. Sezoni i protestave vetëm sa ka nisur”.

Opozita beson se nëpërmjet dorëzimit të mandateve dhe protestave të vazhdueshme, do ta detyrojë kryeministrin Rama që të dorëhiqet, duke i hapur rrugë krijimit të një qeverie tranzitore e cila do të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme

v.l/ Dita