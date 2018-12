Protesta e studentëve dhe… fermerëve të Konispolit

Koço Broka

Informimit të përditshëm për protestën e studenteve iu shtua këto ditë dhe lajmi për protestën e fermerëve të Konispolit. Sipas tij, mësohet se banorët e fshatit Shkallë në Bashkinë e Konispolit janë ngritur në protestë. Ata kanë bllokuar rrugën në shenjë proteste për të kundërshtuar çmimin e mandarinës.

Përveç rrugës kanë bllokuar edhe të gjitha pikat e grumbullimit, për shkak të çmimit sipas tyre, të ulët të mandarinës. Banorët shprehen se mandarina po shitet me 30 lekë dhe sipas tyre është e padrejtë. Fermerë të mandarinave në bashkinë e Konispolit kanë pezulluar vjeljen e mandarinave për dy ditë. Shkak është rënia e çmimit të tregtimit, e konsideruar prej tyre nga çmimet me të ulëta në historinë e tyre.

Natyrisht e para është të dëgjohen drejtpërdrejt fermerët se çfarë ka ndodhur konkretisht. Është ajo një përgjigje e ftesës për mbështetje nga studentët, edhe nga shtresa të tjera të popullsisë!? Por në pamundësi për të shkuar aty, po ndalem në shqetësimin e ngritur prej tyre.

A është e rastit kjo rënie e çmimit të tregtimit të mandarinës, nga fermerët!? Në ekonomi dukuritë ndikohen nga faktorë të ndryshëm të mpleksur midis tyre. Natyrisht nuk mund të përjashtohen faktorë të veçantë sidomos pas zhvillimeve të shkëmbimeve tregtare midis Kosovës dhe Serbisë, dhe efekteve të tyre në nivelin e eksportimit të mandarinave nga vendi ynë në Serbi. Por një gjë dihej mirë, kjo rënie e çmimit të mandarinës nuk është e rastit, por e pritshme. Ajo që nuk nuk dihej ishte koha kur do të ndodhte.

Gjithsesi kishte për të ndodhur. Ndonëse çdo krahasim çalon mund të thuhet pa frikë se ajo ishte aq e pritshme sa ishte e prishme nga Mendelejevi plotësimi i tabelës së famshme të zbuluar prej tij. Kur ai shpiku tabelën, nuk njiheshin të gjithë elementët kimikë të kësaj tabele. Por mbi bazën e teorisë së vet shkencore, ai zbuloi tiparet edhe të disa elementeve të cilët deri atëhere nuk njiheshin dhe ata do të zbuloheshin disa vite më pas, sipas parashikimit të tij. Ky është roli i teorisë shkencore dhe për rrjedhojë dhe i arësimit cilësor.

Para tre vjetësh më rastisi të zhvilloja një seminar trajnues në Konispol, për mbajtjen e fletores të fermerit, për shpenzimet e kryera dhe të ardhurat e realizuara prej tyre. Ky seminar zhvillohej pas atij në Goriçan e Xarë. Pra seminari është zhvilluar në fermat nga më intensivet, më bashkëkohore, ku fermerët realizonin dhe realizojnë të ardhura nga më të larta, për njësinë e sipërfaqes. Ata kishin kaluar nga një kulturë intensive si është prodhimi i shalqinit në një kulturë akoma më intensive dhe fitimprurëse për ta, mandarinën.

Eshtë zona që përballoi më së miri ngricat e mëdha të dimrit të dy vjetëve më parë… Ndërkohë ato u zhvilluan e drejtoheshin nga specialistët e mirënjohur të programit AAC Lushnja, Luto Goga dhe Konstandin Kosta, të cilët ndonëse në moshë, janë përcjellës të të rejave të shkencës dhe USAID. Për rrjedhojë fermerët me arritjet e tyre, ishin e mbeten në fakt një shkollë e vërtetë, për mua. Kur kujtoj klubin e Xarës ku u zhvillua një nga seminaret, si nga ambjenti por edhe cilësia e gatimit dhe e shërbimit, pa dyshim ishte dhe mbetet nga më të mirët që zor se gjendet edhe në Tiranë. Për rrjedhojë të zhvilloje një seminar trajnues me këta fermerë, sot protestues, ishte dhe mbetet një sfidë e madhe. për këdo Para se të vija isha njohur me informacionet me të nevojshme për të qënë sa më komunikues me këta kultiviues agrumesh. Në mungesë të informacionit për prodhimin e mandarinave, nga informacioni statistikor i kohës, isha njohur vetëm me ecurinë e prodhimit të agrumeve. Sipas tyre prodhimi i agrumeve në vitin 2000 në vendin tonë ishte, 2.6 mijë ton, në vitin 2005- 5.2 mijë ton , në vitin 2010-13.4 mijë ton, dhe në vitin 2014- 21 mijë ton. Në këto rrethana në momentin fillestar të prezantimit, kërkova që sejcili të prezantohej, duke evidentuar se sa sipërfaqe toke kishte në dispozicion, sa prej tyre ishin të mbjella me mandarinë që kishin hyrë

në prodhim dhe sa në rritje, dhe çmimin mesatar i shitjes me shumicë. Nga përgjigja e gjithë pjesëmarrësve rezultoi se fermerët kishin dëshirë të vazhdonin duke mbjellë akoma më tej mandarina, megjithëse sipërfaqja e mbjellë në rritje, ishtë më e madhe se sa sipërfaqja e tyre në prodhim. Duke patur parasysh se në cilin vit arrihet prodhimi maksimal i prodhimit të mandarinës, dhe shtimin e madh të sipërfaqes së mbjellë, që po kapërcente kapacitetin përthithës nga tregu kombëtar, mu desh të bëjë një ndryshim dhe improviim të vogël të prezantimit të parapërgatitur në përputhje me këtë situatë, duke patur parasysh gjithmonë se nuk kisha përpara studente 18-20 vjeçarë por fermerë nga 25 vjet ne mbi 50 vjeç . Krahas kësaj mbajta parasysh se më kanë rastistur të takoj studentë që kanë mbaruar Universitetin jo vetëm në shkallën e parë bachelor por edhe atë master që nuk dinë të ndërtojnë konton apo kartën teknologjike të kësaj ose asaj kulture.

Në tabelë bëj grafikun e kërkesës dhe ofertës dhe fillova të shpjegoj se pika e prerjes të dy kurbave të tregut të mandarinave në nivel vendi tregonte çmimin… në kushtet e ekuilibrit midis tyre. Çfarë do të ndodhte në se sasia e ofruar do të më se dyfishohej në të gjithë vendin ashtu si po ndodhte në Konispol? Në këto momente ra një heshtje e plotë e shoqëruar me një vemendje dhe interesim që nuk e kam ndeshur asnjëherë kur kam zhvilluar temën e kërkesës e ofertës me studentë në Universitet. Bëj kurbën e ofertes së re, kur prodhimi dhe oferta e tij, dyfishohen duke mbetur e njëjtë kurba e kërkesës. Pika e re prerjes, që i korespondonte tregonte çmimit të ri. Grafiku tregonte qartë se çmimi do të ulej pashmangërisht dhe në përmasa jo të vogla.

Pasi u ndala në atë që ishte objekt i prezantimit dhe shkëmbimit të mendimeve se analizat kanë konfirmuar në mënyrë bindëse se përqindja më e madhe e bizneseve (fermave) që kanë marrë kredi, kanë dështuar ose kanë pasur probleme në kthimin e saj, kur ata nuk mbajnë shënimeve të plota të shpenzimeve dhe të ardhurave dhe sidomos kur nuk i mbajnë parsysh ato, kur bëjnë invenstime të tilla afatgjata. Në fakt në përgjithësi fermerët që e morën fjalën nuk kishin marrë kredi por përdornin kursimet e siguruara, në emigracion. Mbështetja e qeverisë për masën e fermerve ishte minimale, megjithëse AZHBR kishte dhënë mbështetje në Xarë. Për ti dhënë jetë shkëmbimit të mendimeve, diskutimeve dhe dialogut, pyes: Nisur edhe nga kjo paraqitje grafike, çfarë mendoni se do të ndodhë me fitimin e parashikuar nga ana juaj pas disa vitesh, duke patur parasysh pritshmërinë që kini pasur nisur, nga përvoja e fermerve që kanë mbjelllë të parët mandarina por edhe se qeveria ka vendosur dhe rritjen e cmimit të energjise elektrike apo të karburantit si rrjedhojë e taksës mbi karburantet?

Interesimi, dialogu dhe debati u ndez dhe pyetjet filluan të vërshojnë. Të gjithë ata ishin në dijeni të subvencioneve konkrete që merrte fermeri grek në raste të njëjta por edhe për rritjen e TVSH-se apo çmimit të inputeve që kish ndodhur atë verë e përdoren për prodhimin e mandarinave, agrumeve në Greqi, si pasojë e masave të marra për përballimin e krizës së thellë ekonomike-finnciar, por edhe aftësitë e tyre konkurruese krahasuar me fermerët grekë. Ndonse dita e punës gjatë vjeljeve të mandarinave ishte shumë më e lartë se sa ajo e vjeljes të mollëve në Korcë, ata ishin të vetëdijshëm se kishin vështirësi për ti bërë ballë konkurrencës të fermerve grekë apo të Bashkimit Europian. Mendja me shkoj në avantazhin absolut, avantazhin krahasues e atë konkurrues dhe në shpjegimin sa me të thjeshtë e njëkohësisht të thellë e praktik të tyre, në kushtet e zbatimit të marrëveshjeve të tregetisë së lirë… Dikush pyeti drejprdrejt. Disa vite më parë qeveria na mbronte duke vendosur e rritur çmimin dysheme në periudhën e vjeljes dhe shitjes të mollëve apo mandarinave nga fermerët shqiptarë? Cili është qëndrimi juaj?

Përgjigja në thelb ishte:- Kjo është një masë e përkohshme por nuk është zgjidhje për ju. Investimi juaj është më se 20 vjecar. Ne duam të na hapen negociatat, për anëtarësimin në BE. Unë nuk them se qeverija jonë të jetë si e thotë një fjalë, më fanatike se papa. Po këtë që ka bërë qeveria më parë e bëjnë edhe mund të bëjnë qeveritë e vendeve të tjera. Çështja është në se e pranon apo jo tregëtinë pa barriera tarifore dhe jo tarifore, që presupozon anëtarësimi në BE? Vetëm e duartroket e duartroksim hapjen e negociatave me Bashkim Europian apo jo apo dëshirojmë realisht dhe po përgatime për hapjen e ngociatave? Me tej shkëmbimi i mendimeve rrodhi në atë se, në se e pranon atë symbyllurazi pa patur parasysh problematikën reale që kini ju në aftësinë konkurruese me fermerët grekë, të cilët ndonse kanë pagesa më të larta për fermerët, ju nuk mund t’i konkurroni dot për disa arësye te tjera reale, duke filluar nga subvencionet e grantet e shumta por edhe sipërfaqja e tokës për fermer… Por kjo nuk përjashton por presupozon mbajtjen e shpenzimeve e të ardhurave të pritshme për investimet e sotme që bëni Pyetjen tënde e konsidoroj si një mësim të vyer për trajtimin më të mirë e konkret këtyre problemeve në leksione.

U vazhdua me tej me nevojën e rritjes së eksportit të mandarinave, mbjellja e kultivarëve të reja që vilen edhe pas Janarit apo llojeve të tjera të agrumeve që kërkohen nga tregu jonë pamaturuar etj .Ishte një komunikim, diskutim, dialogim, mbresëlënës. Sa më mirë thanë fermerët sikur të bisedonin kështu edhe me qeveritarët… Natyrisht vitet më pas sollën edhe interferim interesash, luftën e sotme tregëtare, të paimagjinueshme në atë vit…Gjithsesi ka një lajm interesant, Kina bën hapin e parë – Heq për 3 muaj tarifat ndaj importeve të makinave nga SHBA…. BE ka ofruar grante për fermerët dhe agrobiznesin shqiptar. Po megjithatë pyetja se sa janë realizuar grantet e skemës kombëtare për fermerët e shpallur paraprakisht fitues, sa prej tyre kanë marrë paratë nga Qeveria nga AZHBR ka mbetur ende pa përgjigje? Medja ndjek deri në detajet më të vogla protestën e studentëve por nuk jep ndonjë informacion për këtë.Hyhet në një lëmsh kompleks…që kërkon zgjidhje.

Pa u ndalur më tej nuk mund të mos nënvizoj se koha kërkon komunikim, dëgjim, bashkëbisedim, diskutim, dialog. Kur kanë probleme dhe fermerët e Konispolit, kultivues,problematika nga më të ndryshme deri tek interferim interesash të prodhueve dhe tregëusve të mandarinave, për nivelin e fitimit dhe të ardhurave neto që i mbetet familjes fermere, ky është një apel që duhet dëgjuar po aq sa zëri i studentëve. Madje të parët që duhet të reflektojnë duhet të jenë studentët, sa të aftë po përgatiten ata për të hartuar konton kulturore, për të kryer invetimeve fitimprurëse dhe në kultura që në një moment janë mjaft fitimprurëse, për të analizuar potencialin dhe aftësitë konkurruese, të fermerve tanë në prodhimin e qumështit, prodhimin dhe eksportimin e mandarinave, mollëve, cilat janë aftësitë aplikative shkencore të përftuara në universitet etj. Bllokimi për një orë i kryqëzimit të 21 Dhjetorit është gjeja më e thjeshtë. Ujrat u trazuan si asnjë protestë tjetër. Mesazhi i protestës nuk duhet të humbasë pavarësisht nga mbyllja e saj një ditë. Qeveria është e para që duhet të reflektojë për këtë situatë, por kjo nuk mjafton. Koha kërkon reflektimin e të gjithëve, gjithë shoqërisë shqiptare, përfshi studentët për protestën e fermerëve të Konispolit, angazhimin e pakthyeshëm të studentëve për arësim cilësor, që mundëson në ndihmesën reale të zgjidhjes të problemeve që u lindin fermerëve përfshi ata të Konispolit dhe ruajtjen dhe forcimin e shpresës që ka ngjallur ajo.

*Ekonomist