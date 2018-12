Protesta e studentëve, Patozi: Opozita e kapitulluar

Në studion e “Top Talk” ish-deputeti i Partisë Demokratike, Astrit Patozi e cilëson të kapitulluar opozitën përballë studentëve, duke pritur rastin që të komunikojë me ta.

Sipas Patozit, të treja forcat politike në vend janë të prekura nga protesta që zhvillojnë sot studentët.

“Tre forcat kryesore politike palë e ligjit të Arsimit. Bashën se ka ftuar njeri për të thënë se kush është zgjidhja. Studentët i kanë thënë që të qëndrojë larg. Por nuk besoj se kjo ka të bëjë vetëm me një ligj. PS-LSI e ka miratuar këtë ligj, PD nuk e ka çuar në Gjykatën Kushtetuese, nëse do të ishte kundër atij ligji. Të treja janë të implikuara. Pra nuk mundemi ne që të sugjerojmë zgjidhje. Për një vend të lirë e demokratik gjithmonë përgjegjëse është qeveria. Por fakti që protesta i ka marrë edhe funksionet opozitës ka një refuzim total të klasës politike. Opozita e kapitulluar, mezi po pret të komunikojë me ta dhe t’u thotë që do plotësojë jo vetëm ato që kërkojnë ata, por edhe shumë gjera të tjera. Por a e zgjidh kjo problemin?!”, u shpreh Patozi.

Ai shprehu dëshirën e tij që kjo protestë të përfundojë me krijimin e një force të re politike.

“Shqipëria është në një situatë anormale. Nëse protesta do të kishte të bënte vetëm me një ligj të caktuar, pasi qeveria do e kishte gjetur një zgjidhje. Ata janë në unison se nuk e konsiderojnë as qeverinë e tyre dhe as opozitën e tyre. Uroj që kjo protestë të përfundojë me një forcë politike dhe me kërkesa politike. Kemi nevojë për një riformatim të demokracisë. Nuk jam për rrugë revolucionare. Edhe studentët më duken se janë të këtij qëndrimi pasi janë paqësorë”, u shpreh Patozi.

v.l/ Dita