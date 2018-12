Protesta mbyllet për festa: Rikthehemi në janar nëse Rama nuk reflekton

Dita e sotme shënon ditën e fundit të mësimit në Universitete para festave të fundvitit dhe përkon gjithashtu me ditën e fundit të protestës së studentëve.

Nga nesër, sheshi para kryeministrisë do të jetë bosh. Protesta e studentëve ka përfunduar dhe do të kthehet sërish nëse ende nuk do të jenë plotësuar 8 kërkesat e tyre. Kohë kjo që do i lihet kryeministrit Edi Rama për të reflektuar.

“Nga shumica e studentëve të universiteteve është vendosur që të kemi një periudhë pushimi që tani deri në janar, deri në fillimin e shkollës, dhe të hënën e parë që do vijmë do vazhdojmë sërish me protesta. Vendosëm të shkojmë në shtëpi, në një farë mënyre edhe për të rikuperuar kohën e humbur, për të mësuar, edhe për të pushuar… po edhe festat janë tani afër”, thonë studentët.

“Shpresoj që kryeministri të reflektojë dhe të pranojë ato 8 kërkesat tona dhe ne të vazhdojmë mësimin nëpër fakultete”, shtojnë ata.

Ndryshe nga të tjerët, studenti Klajdi Bello mendon se qoftë dhe i vetëm do të vazhdojë protestën: “Unë jam një nga ata që do të vijojë protestën sot në orën 17:00. Të gjithë ata qytetarë, jo vetëm studentë, kush do të iki të hajë bakllava, të vazhdojë. Protesta do të vijojë, qoftë edhe i vetëm”.

Studentët e politeknikut kanë qenë të parët, të cilët bojkotuan mësimin dhe më pas studentë të tjerë iu bashkuan duke krijuar kështu një bojkot kombëtar.

Prej 17 ditësh, auditorët e këtij fakulteti qëndrojnë bosh dhe si dihet nëse do të vijojnë të jenë të tillë edhe më 7 janar, pas mbarimit të pushimeve të fundvitit.

l.h/ dita