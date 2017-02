Protesta opozitare e 18 Shkurtit-asnjë pikë takimi me protestat popullore në Rumani!

Lulashët dhe Berishët e Rumanisë,

kanë rënë në rrjetat e drejtësisë,

dhe një ligj të gjerë amnistie,

kishin përgatitur shokët e tyre të qeverisë!

Populli heroik i Rumanisë,

këtë e quan poshtërim dhe tallje,

se për të dënuarit e korrupsionit,

nuk mund të ketë amnisti dhe falje!

Në Rumani protestat janë për Drejtësinë,

Amnistia në një disfatë do përkthehej,

nëse do zbatohej ligji për amnistinë,

drejtësia në pikën zero do kthehej!

Dy ish-Sali Berishë rumunë,

janë tendosur mbrapa derës së qelisë,

se atje asnjë nuk kurseu,

shpata e madhe e drejtësisë!

Shumica e pushtetarëve të dënuar,

janë ishët e qeverive që kaluan,

këta ishit tanë do dalin në protestë,

për faktin e thjeshtë se nuk u arrestuan!

Lulashët dhe Salinjtë shqiptarë,

që do prijnë protestuesit tek sheshi,

disa tani-dhe disa vite më parë,

duhet të ishin te Treqind e Njëqet e Treshi!

Lulashët dhe Berishët e Shqipërisë,

dhe të pabërat kanë bërë në Shqipëri,

tani do të ngrihen kundër qeverisë,

por për asnjë krim nuk kanë dhënë llogari!

Mbase dhe maxhoranca e tërë,

mund t’i ketë hak dyert e qelisë,

ndaj dhe protesta e vetme duhej bërë,

vetëm për Reformën e Drejtësisë!

Vetëm për Reformën e Drejtësisë,

ku jemi si gjithnjë vendi më i vonuar,

se asnjë nga Lulashët dhe Berishët e Shqipërisë,

nuk kemi parë akoma me pranga nëpër duar!

Pa dyshim mund të protestohet për shumë çështje,

e për shumë të tjera mund t’i biem legenit,

po Reforma në Drejtësi na duhet,

si ç’u duhet mushkërive oksigjeni!

Protestat mund të bëhen plot e plot,

në to mund të marrë pjesë populli i tërë,

po Lulashët dhe Salinjtë s’i përdorin dot,

si kapak mbi gropën e zezë që kanë bërë!

Protestat në shpirt vijnë natyrshëm,

këtë e dimë mirë ne që u përplasëm,

kur askush nuk vinte derë më derë,

të na shpërndante ftesa si për dasëm!

I kemi parë protestat e Shtëpisë Qendrore,

ato të paktat që janë zhvilluar,

s’kanë zgjatur më shumë se gjysëm ore,

asnjë rezultat s’kanë shënuar!

Do protestojnë për zgjedhje të lira,

dhe me fantazira injektojnë inatin,

po një proteste të tillë-s’ka mundësi,

t’ja shohësh që tani rezultatin.

Nëse do kërkojnë rrëzimin e qeverisë,

ende s’ka të dhëna të sakta mes nesh,

po këta që i shpëtuan drejtësisë,

duhet të rrinë të paktën një javë në shesh!

Ne dimë vetëm ato që na kanë thënë,

s’dimë ç’skenar tjetër do të vihet në zbatim,

po kërkesa për dorëheqje tri muaj para zgjedhjeve,

kuptohet që nuk ka asnjë kuptim!

Unë jam solidar me protestat,

kur ngrihet me guxim vala popullore,

po meqë Shqipëria është ende e brishtë,

ka shumë rëndësi protesta paqësore!

Lulashi gati sa nuk na thotë,

se në Nëntëmbëdhjetë Shkurt do të marrë pushtetin,

po asgjë e tillë s’do të ndodhi,

SHQUP-i nuk do të bëjë kiametin!

Do qëllohet fasada e Kryeministrisë,

me vezë e domate nga Kreshnik Spahiu,

po s’është çudi që kësaj here,

të qëllojë me vezë dhe Saliu!

Opozita është e egërsuar,

se sipas Lulashit- plot është mbushur kupa,

ndaj mendoj-rendin për të siguruar,

do ketë nevojë për më shumë se një kordon me çupa!

Arben Duka