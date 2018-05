Protesta, Shehi: Basha nuk ka për t’u bërë kryeministër

Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi, u ka bërë thirrje shqiptarëve që të bashkohen me opozitën në protestën e së shtunës për largimin e Fatmir Xhafajt nga posti i ministrit të Brendshëm, pas akuzave për vëllanë.

Ai thotë se Xhafaj nuk ka përgjegjësi për t’u futur vetë në burg, por nuk mund të ushtrojë më funksione publike pas kësaj që ndodhi.

Protesta, sipas Shehit nuk ka qëllim që të sjellë PD në pushtet, ndërsa ka shtuar se po shqyrtohet edhe mundësia e bojkotit të parlamentit.

“Pa u larguar Xhafaj kështu do të vijojë kjo punë, nuk ka kthim pas, do të kurorëzohet, kulmojë me protestën e ditës së shtunë. I ftoj qytetarët, sidomos ata të Tiranës, pasi e kanë më të lehtë, dhe këta e bëjnë ndryshimin nga ana cilësore. Këta e kanë kuptuar drejt çfarë shteti po shkojmë.

Duhet të protestojmë jo për Bashën kryeministër, nuk ka për t’u bërë. Në këtë rast nuk bëhet, në zgjedhjet e ardhshme kismet Zotit nëse i fitojmë, jo Lulin, por të gjithë të tjerët.

Fatmir Xhafaj nuk ka përgjegjësi për t’u futur vetë në burg, por nuk mund të ushtrojë më funksione publike pas kësaj që ndodhi.

Kë do të kapë ky? Shokët e vëllait? Agron Xhafaj është shoku i Babales, koleg, hajdut, trafikant. Vëllanë e Babales do të mbajmë ne për ministër, nëse ka dinjitet duhet të mbledhë letrat dhe të ikë, ka apo nuk ka faj ky. Ne po themi ta heqim nga ministër të tjerat nëse ka faj i ka prokuroria. Kjo është tallje me shtetin, asnjë nuk na beson më. Ne as në qershor, as dhjetor dhe as pas 10 vitesh nuk hyjmë në Europë. Xhafaj mendova se do të ishte më i mirë se Tahiri, por nuk gjente ky dy njerëz nga PS që nuk janë të inkriminuar?, tha Shehi për Report TV.

Duke folur për protestën, Shehi tha se nuk ka ndonjë planifikim të madh.

“Edhe brenda opozitës ka zullumqarë, por këta që janë përpara janë një bandë e madhe. Nëse Xhafaj largohet do të fillojmë ta moralizojmë pak qeverisjen, të heqim një të implikuar. Duhet të heqim dy ‘Tahirë’, duhet një tjetër që të luftojë krimin dhe drogën. Por nëse do të vijojë kështu ne do të heqim edhe ministrin e tretë që do të vendosë ky. Ky ra i pari në rrjetë, kjo është një histori për të qeshur. Rama urdhëroi Xhafajn, i ka thënë ‘ma hiq atë horrin e vogël’, dhe ai iku në Itali. Nëse Xhafaj do të kishte qenë ministër Kulture nuk do të kishte pasur asnjë problem, ec më, ka një vëlla që merret me drogë, por këtu po flasim për një njeri që duhet të luftojë krimin. Ne do i rrëzojmë të gjithë këta njerëz, nga Rama i pari. Pa largimin e Xhafajt nuk ka as parlament. Nuk kam dëgjuar nga Basha kështu skenarë tragjikë. Nëse protesta do të jetë e madhe do të bojkotojmë parlamentin. Do të mendojmë edhe për zgjedhjet e parakohshme”, theksoi Shehi.

a.s/dita