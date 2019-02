Protestat e opozitës, Rama: E di se ku fle lepuri, por s’kanë për të shpëtuar

Kryeministri Rama nuk do të marrë pjesë në seancën e sotme të parlamentit, pasi ndodhet në Lushnje në kuadër të turit ‘Bashkia që Duam’.

Rama edhe sot u shpreh i vendosur se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme, ndërsa tregoi edhe arsyen se përse e mori vendimin që të injorojë ish-deputetët e opozitës në studiot televizive.

“Nga çfarë mund të tërhiqemi nga kontrata që kemi me ju, që na dhatë votën të qeverisim të vetëm?! Ne nuk mund të tërhiqemi nga ky detyrim, apo që kemi marrë për ta çuar deri në fund reformën në drejtësi, aty fle lepuri i madh i frikës i atyre që vijnë te parlamenti për të protestuar.

Ndërkohë që ishin në parlament, se i gënjen mendja se kur të japin llogari do të fshihen mes popullit. Ata zgjodhën të ikin, ne u urojmë udhë të mbarë, por do të pendohen se udha e tyre është e mbrapsht. Shqiptarët nuk kanë humbur asgjë. Ne kemi zgjedhur që të bëjmë asnjë debat me ata në asnjë vend. Debate shterpë, shajë dhe shpif, që meruan familjet shqiptare. Ne nuk kemi debat me ata, por njerëzit, ata nuk janë opozita jonë, por hallet dhe njerëzit. Ata e braktisën fushë betejën e ideve në parlament, jo vetëm ata duan rrëmujë, tym, mjegull, kaos. Ata e dinë se zgjedhjet me ne nuk i fitojnë dot” tha Rama.

Dorëheqja e opozitës, Rama: Murrizi, i vetmi që doli me mend në kokë

Kryeministri Rama gjatë takimit në Lushnje teksa komentoi dorëheqjen e opozitës, tha se i vetmi që doli me mend në kokë ishte Myslim Murrizi, deputeti i kësaj zone i zgjedhur nga PD-ja që doli kundër vendimit të grupit për të mos djegur mandatin. “Ishte koha ta ndanim pak Bracen nga Divjaka, se na u bë si kryeqyteti i të gjitha halleve tona. Ku është dallimi mes nesh dhe atyre që janë arratisur nga detyra. Demokratët e Lushnjes nuk janë të papërfaqësuar, i vetmi me dy pare mend në kokë na doli Myslim Murrizi. Sidoqoftë, thoni ç’të doni, por unë do të kisha dashur ta kisha thënë unë atë shprehjen, jo ai, që u nisën për të rrëzuar Ramën dhe më rrëzuan mua, ky ishte revolucioni. Me ata ka vetëm të shkuar, ne dhe ju jemi e vetmja fuqi e bashkuar që mund të sjellë të ardhmen” tha Rama.



l.h/ dita