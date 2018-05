“Protestë për Babalen, këtë mund ta bëjë vetëm Saliu me Lulin”

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla pas përfundimit të seancës plenare deklaroi në një prononcim për mediat se organizimi i një proteste për “Babalen” mund të vijë vetëm Lulzim Basha dhe Sali Berisha.

I pyetur për momentin se kur do t’i bëjë publike faktet që ka deklaruar se i posedon përkundrejt kokainës së kapur në Maminas, ku përfshihen drejtues të lartë të Partisë Demokratike, ai tha:

“Në dallim nga personazhet e SHQUP-it, unë i qëndroj asaj që kam thënë dhe ndjek me vëmendje gjithçka që do zbulojë Prokuroria në bashkëpunim me organet e tjera ligjzbatuese, qoftë brenda apo jashtë Shqipërisë, me qëllim që kjo çështje të zbardhet, e kur të zbardhet ju do të më jepni të drejtë mua për gjithçka që kam thënë.”

Pyetjes nëse ai komunikon me prokurorinë për marrjen e informacioneve, ai i është përgjigjur:

“Nuk kam asnjë lloj komunikimi për këtë çështje me asnjë nga këto organe që ju i referoheni, por dua të them shumë qartë që ajo që kam thënë është një prej arsyeve që e ka bërë këtë opozitë të hyjë në këtë situatë kaq të vështirë për veten e vet, në një ditë kur Kuvendi i Shqipërisë si rrallë herë paraprin një vendim shumë të rëndësishëm, sikurse është vendimi i KE-së për hapjen e negociatave.”

Balla i ka bërë apel Prokurorisë që këto çështje të hetohen me intensitet, në mënyrë që opinioni publik të sqarohet për kaosin e krijuar nga audio-përgjimi i publikuar.

Duke iu drejtuar pyetja se përse forca e tij politike e akuzon me ngulm opozitën për bllokimin e hapjes së negociatave, Balla u shpreh se ky qëndrim vjen pasi “një ndër kriteret më të rëndësishme të vlerësimit nga institucionet e BE-së dhe vendet anëtare është dialogu politik konstruktiv”.

“Prirja e PD-së prej kohësh për t’u përshkallëzuar në një debat politik pa kauza dhe pa bazë, i cili dhunon Kuvendin e Shqipërisë, qoftë në seancë plenare, qoftë në sallat e komisioneve e dëmton dialogun politik.

Është e gjithë balta made in Shqup që prodhohet në mënyrë të përditshme e që shpërndahen në e-mail-et e deputetëve dhe “Facebook”-et e kryeministrave të vendeve anëtare në një moment shumë të rëndësishëm”, ka thënë Balla duke shtuar se “të thërrasësh një protestë për “Babalen”, këtë mund ta bëjë vetëm Saliu me Lulin dhe ky është derexheja në të cilën ka degraduar PD, por që po merr si një gur të rëndë gjithë opozitën me vete.”

s.a/dita