PROTESTOJ! Letër e hapur nga… Sali Berisha për 18 shkurtin

Viktor Malaj

“Mundou me u dukun / Gjithmonë çka s’je / Ma mirë se duka / S’asht gja m’ketë dhe” – At Gjergj Fishta

Unë protestoj. Unë kam protestuar dhe do të protestoj gjithmonë dhe për aq kohë sa nuk jam në pushtet. Edhe kur ju nuk më doni, edhe kur ju nuk më besoni, edhe kur ju më rrëzoni nga pushteti me votë, unë përsëri protestoj sepse unë kam lindur vetëm për të qenë në pushtet, për të sunduar por jo për t’u nënshtruar. As ligjit dhe as popullit. Pse, çfarë jam unë? Një njeri si gjithë të tjerët? As mos t’ju shkojë ndërmend një gjë e tillë. Unë jam Sali Berisha dhe ju për mua nuk jeni asgjë, jeni hiçër. Unë ua kam thënë prej kohësh se nuk largohem nga politika dhe këtu do të më keni edhe… ndoshta përjetësisht.

Unë jo vetëm protestoj por ju bëj thirrje edhe juve që të protestoni, së bashku me mua dhe për mua. Më falni, për veten tuaj. Unë e kam provuar me vepra se luftoj, punoj e protestoj vetëm për popullin, për ju të papunët, të pastrehët, të varfërit dhe të shtypurit. Kur e fillova protestën dhe luftën time politike unë kisha vetëm hallin tuaj dhe aspak timin, megjithëse isha vetëm njëri prej jush dhe i barabartë me ju. Si rezultat i përpjekjeve dhe sakrificave të mija për ju, ju sot jeni aty ku ishit dje, pa punë, pa shtëpi, pa siguri dhe përfillje, kurse unë me zor arrita të kem disa shtëpi e vila, makina luksoze dhe zyra që m’i kanë falur… në respekt të shërbimeve që ju kam bërë juve.

Unë protestoj dhe ju ftoj të protestoni me mua kundër krimit dhe pushtetit të kriminalizuar. Unë, vërtetë, sa isha në pushtet, kam rrahur, burgosur, fyer, shpifur, plagosur e vrarë, por të gjitha këto i kam bërë për të mirën tuaj. Unë, siç ju thashë, e urrej krimin dhe kriminelët. Me ta nuk më lidh asgjë. Ju mund të keni parë shumë prej tyre në fushatat dhe mitingjet e mija elektorale, por kjo s’do të thotë se ata kanë lidhje me mua dhe partinë time. Ne vetëm sa i kemi përdorur dhe i përdorim me raste. Vetëm atëherë kur na e kërkon situata dhe nevoja. Ne do ta dekriminalizojmë shtetin dhe shoqërinë shqiptare. Ky është misioni ynë dhe i tillë ka qenë edhe atëherë kur kemi kryer krime, edhe atëherë kur i kemi fshehur krimet, edhe atëherë kur i kemi sajuar krimet.

Ju e dini se unë kam qenë dhe mbetem dashnor i fjalës së lirë dhe i zgjedhjeve të lira. Vërtetë i kam pas burgosur, rrahur e plagosur disa gazetarë dhe djegur një redaksi gazete, por këto fakte nuk i lëkundin bindjet e mija demokratike dhe respektin tim për të vërtetën. Unë gjithmonë ju kam thënë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, siç ishte edhe rasti më i fundit kur ju tregova se grabitjen e parave të bankës e kishte bërë vetë Tahiri dhe shteti. Dhe, ashtu doli. Për hir të rrethanave dhe nevojave të mia demokratike i pata dhunuar botërisht zgjedhjet e 1996 dhe falsifikuar ato të 2009 dhe 2011 për bashkinë e Tiranës, por sot, unë ju bëj thirrje ju të protestojmë, jo për ato që kanë ndodhur sepse për to protestojnë vetëm komunistët, por ne duhet të protestojmë ashpër dhe gjatë për diçka që nuk ka ndodhur ende, por që unë ju siguroj ju se do të ndodhë me këtë qeveri që ju e sollët në pushtet me vota, por ajo po qëndron aty në aleancë me krimin. Kur e them unë diçka, këtë s’e luan as topi.

Zgjedhjet e lira nuk mund t’i sigurojnë ata që s’i kanë dhunuar kurrë, por ata që kanë eksperiencë të kundërt sepse ata ua dinë hiletë këtyre punëve dhe, rrjedhimisht, mund t’ju mbrojnë juve nga përçudnimi demokratik të cilin unë e kam luftuar fort gjatë gjithë jetës time politike. Dhe, ju këtë e dini fort mirë.

Unë protestoj kundër ndikimeve politike në drejtësi, sepse një drejtësi e ndershme dhe e pavarur ka qenë gjithnjë ideali im. Ju e dini shumë mirë këtë pasi më keni parë e dëgjuar çfarë kam bërë e thënë tash 27 vjet kundër gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve që s’më bindeshin mua, më falni, që ishin komunistë, terroristë dhe nuk zbatonin ligjin. Prandaj dhe i pata sulmuar e shkarkuar të gjithë Prokurorët e Përgjithshëm, madje edhe ata që i pata zgjedhur vetë. Ndërgjegjja ime e pastër dhe demokratike nuk mund të pranojë që sot të dalin disa birbo në gjykatën e Apelit, Gjykatën e Lartë dhe atë Kushtetuese, të cilët i pata emëruar unë dikur, dhe, me vendime krejtësisht joprofesionale dhe të ndikuara nga Edvin Rama, të rrëzojnë aq lehtë kështjellat e mija të rrenave, më falni të fakteve që i kam paraqitur opinionit publik shqiptar prej më shumë se dy dekadash.

Ju jeni dëshmitarë të faktit të pamohueshëm të përpjekjeve të mija dhe të Partisë Demokratike për realizimin e Reformës në Drejtësi, të një reforme të pastër, të ndershme dhe demokratike sipas gjithë pikëpamjeve dhe eksperiencës time të vyer në vendosjen e drejtësisë në Shqipëri. Jo të një drejtësie komuniste dhe terroriste siç e donte Edvin Rama dhe, fatkeqësisht e gabimisht edhe SHBA e BE. Ju e dini se ka qenë përvoja dhe kontributi im kryesor në konsolidimin e kësaj drejtësie që keni ju sot dhe që s’duhet ndryshuar siç duan të lartpërmendurit, prandaj vraponi të protestoni së bashku me ne, për vendin tuaj dhe për veten tuaj. Jo për mua sepse unë nuk kam shkelur asnjë ligj dhe as kam kryer krime.

Unë protestoj për kanabizimin e Shqipërisë sepse nuk është as e drejtë dhe as e moralshme që të mbillet kanabis në ato fshatra dhe zona që nuk kanë votuar mbi 90% për Partinë Demokratike, siç ka qenë Lazarati që bijtë e bllokmenëve e rrënuan. Prandaj ju ftoj të protestoni edhe ju në mënyrë që ta rrëzojmë këtë qeveri kriminelësh dhe të vendosni mua në pushtet përsëri. Jo, më falni, të vendosni vullnetin tuaj, fatin dhe të ardhmen e familjeve tuaja sepse unë kam vendosur të vë kryetar qeverie Lulzimin dhe unë thjesht ta këshilloj dhe urdhëroj. Vetëm për të mirën tuaj dhe të Shqipërisë.

Unë protestoj për gjendjen e keqe ekonomike të shqiptarëve. Ju e mbani mend se deri në vitin 1992 ne i prishëm dhe dogjëm të gjitha fabrikat dhe uzinat, vreshtat dhe pyjet, minierat dhe sistemin ujitës-kullues sepse i kishte ndërtuar sistemi komunist dhe ju patëm thënë se, sapo të vinim ne në pushtet, anijet gjigante të mallrave të Perëndimit, që prisnin në Mesdhe ardhjen tonë në pushtet, do ta furnizonin Shqipërinë me gjithçka i nevojitej. Megjithëse kanë kaluar 25 vjet ato nuk erdhën, thjeshtë se pati pasur dallgë nga një hënë e çuditshme, e kuqe që ndodh njëherë në 100 vjet që e bënin lundrimin të pamundur. Kjo gjë mund të bëhet tani realitet, mjafton që ju të vini pas nesh. Siç e keni parë gjithë diplomacia perëndimore është me ne dhe na përkrah për shkak të respektit të madh që kanë për ne. Ata, vërtet e patën konsideruar sundimin tim të parë si “regjim gangsterësh” dhe mua, në opozitë, si një “ordiner i rrezikshëm”, mirëpo ne kemi miq të mëdhenj tani në Perëndim si z. Grosbruk, znj. Pak apo z. Xhejms Trafikant i cili, fatkeqësisht dhe rastësisht ndodhet në burg për korrupsion. Të tjerët janë zëra të parëndësishëm në Perëndim. Ata s’i dëgjon kush. Pastaj ne e dëshmuam respektin tonë për ligjshmërinë, demokracinë dhe Perëndimin edhe në rastin e fundit kur ata kërkuan miratimin e Reformës në Drejtësi dhe ne e bëmë atë realitet me vullnetin tonë të lirë, sapo na kërcënuan me pasoja individuale në rast kundërshtimi.

Unë protestoj dhe protestoj fort kundër të gjithë atyre që besojnë dhe propagandojnë se unë nuk kam ndryshuar, se jam ai i pari, i dyti, i treti, iii… Unë ndryshoj gjithë jetën time pasi mbes ai që kam qenë, por vë maska të ndryshme. Edhe maskat kanë vlerën e tyre sidomos kur fytyra s’ka asnjë vlerë.

Të dashur miq! Unë protestoj fort kundër korrupsionit të cilin e urrej pa masë dhe e luftoj pa kompromis. Juve ju kujtohet afera e Rrugës së Kombit ku na akuzuan se humbën rreth 230 milion euro. Si rezultat i papajtueshmërisë time me krimin dhe korrupsionin unë arrita ta këshilloj gjykatën ta mbyllë çështjen me tejkalim afatesh, pa e gjykuar sepse nuk ia vlente të merreshe me gjëra të vogla. Nisur nga parimet e mija morale, politike dhe demokratike unë e bëra ministrin e asaj ministrie, ku humbën 230 milion euro, kryetar të bashkisë së Tiranës dhe kryetar të PD-së dhe tani ne, të gjithë së bashku, duhet ta bëjmë atë kryeministër të Shqipërisë. Jo më 18 qershor me vota, por me 18 shkurt me protesta dhe kaos. Edhe në mos e bëfshim, të paktën t’i japim zemër atij dhe vetes se jemi në gjendje ta trembim Edvin Kristaq Ramën dhe neobllokmenët.

Unë protestoj kundër kësaj qeverie antikombëtare që e ka shitur vendin tek të huajt. Unë dhe Luli vërtet ia dhamë 355 km2 det Greqisë, por ajo s’ishte ndonjë gjë e madhe sepse, në fund të fundit, det ishte, kishte ca peshq në të dhe disa miliarda euro naftë nën të. Ne duhet të merremi me gjëra të rëndësishme dhe të rrezikshme siç ka qenë, p.sh. dhënia e çelësit të Tiranës një këngëtari serb. Unë, me të drejtë, e kam quajtur këtë si krim kundër njerëzimit. Bashkohuni pra në protestë me atdhetarët e vërtetë dhe ta shporrim këtë qeveri.

Unë ju ftoj ju të vini në miting sepse aty do të jenë edhe aleatët tanë të shtrenjtë, të ndershëm e demokratë, luftëtarë të paepur kundër krimit dhe korrupsionit si Fatmir Mehdiu i Gërdecit që tha se duhet të vini në protestë për të mirën e familjeve tuaja apo Kreshnik Spahiu që ju betohej para zgjedhjeve të 2013 se do të mblidhte një milion njerëz në sheshin Skënderbej dhe do të arrestonte Sali Berishën të cilin e quante kriminel. Siç e dini, ai është politikan serioz, por ka raste kur edhe bën shaka. Është në natyrën e njeriut edhe shakaja, sidomos në politikë ku ajo dhe gënjeshtra të japin frymë, megjithëse ia marrin frymën popullit. Aty do të jetë edhe miku im Dule i cili është shumë i ngazëllyer nga Marrëveshje e Detit me Greqinë. Kush është atdhetar i vërtetë duhet të vijë në krahun tim dhe të Dules sot.

Unë vazhdoj të protestoj dhe ju ftoj edhe ju të protestoni sepse, në fund të fundit, nuk më rrihet më pa pushtet. Pushteti është natyra ime, jam unë vetë. Ju më njihni mua dhe e dini se unë them gjithmonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, jam për ligjin dhe vetëm për ligjin dhe kur flet gjykata unë nuk flas. Unë jam ky që jam, ai që kam qenë dhe ai që më nevojitet të jem. Jam dhe dukem sa herë që maskohem. Kush s’më beson është maskara; kush më beson është i mirë dhe budalla. Po ju pres në protestë.

