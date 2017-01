 Protezat ortopedike falas, 1200 pacientë përfitojnë për 2017-n

Rreth 1200 është numri i pacientëve që do të përfitojnë nga rimbursimi i protezave ortopedike përgjatë 2017-ës, teksa nuk do të jenë vetëm spitalet e Tiranës që do të ofrojnë këtë shërbim, por edhe ato të rretheve.

Konkretisht, pas marrjes së materialeve të duhura mjekësore, në Spitalin Rajonal të Vlorës, është bërë i mundur realizimi i dhjetëra operacioneve për vendosjen e këtyre protezave tek grupmosha të ndryshme.

Prej vitesh pacientëve u është dashur të sorollateshin nëpër dyert e Spitalit Universitar të Traumës në kryeqytet, për të caktuar datën e operacioneve, ndërsa protezat ortopedike duhej t’i siguronin vetë me të ardhurat e tyre.

Mjeku ortoped i spitalit Rajonal të Vlorës, Genci Mersini bën me dije se nga lidhja e kontratës për ofrimin e këtij shërbimi, është mundësuar sigurimi i materialeve të protezave të koksofemoralit që në muajin dhjetor, çka ka bërë që të fillojë menjëherë intervenimi i të sëmurëve me protezë koksofemorali, dhe me material sinteze.

“Janë bërë disa raste, rreth 10-15 raste, se ne operojmë ditë për ditë me fraktura dhe me proteza kosksofemorale. Ky është një material shumë cilësor, material platini, me një kosto shumë të lartë. Është hera e parë që në spitalin e Vlorës vjen një set me këto përmasa, pasi më përpara, pacientët ishin të detyruar t’i blinin vetë, duke pasur kosto të madhe, pasi të sëmurët duhej të operoheshin në Tiranë, Ohër, kosto e cila shkonte në 3-4 mijë euro, e kjo varet edhe nga cilësia e protezës”, vë në dukje doktor Mersini.

Sipas tij, përfshirja në rimbursim e këtij materiali, bën të mundur që këto operacione të zhvillohen edhe në Vlorë, çka do të reduktojë disi fluksin e lartë të pacientëve që mbingarkojnë shërbimin e Tiranës.

Personat që janë në gjendje më të rëndë, do të jenë të parët që do të përfitojnë edhe nga vënia e këtyre protezave falas.

Lidhur me kategoritë më të rrezikuara, mjeku ortoped thekson se moshat janë të alternuara. Sipas tij, moshat e reja janë më të shumta, kjo për shkak të faktit se është shtuar edhe numri i aksidenteve automobilistike, ku menjëherë sapo paraqiten në spital, bëhet ndërhyrja kirurgjikale për fiksimin e frakturës.

“Ndërsa për moshat e treta dhe me koksartrozat, kemi arritur të realizojmë ndërhyrjet për protezë koksofemorale”, saktëson doktori.

Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ka bërë me dije se po rishikohet mundësia e shtimit të fondit për të siguruar më tepër proteza nën skemën e rimbursimit nga shteti, teksa ka konfirmuar se për këtë vit janë rreth 80 milionë lekë të rialokuara vetëm për buxhetin e Spitalit të Vlorës, sa i takon financimit të protezave.

“Kjo që kemi zgjedhur për të bërë, është një mënyrë kontraktimi që quhet marrëveshje e përgjithshme, që nuk e kemi stokun këtu. Sipas rastit, kompania sjell një gamë materialesh mjekësore, pastaj mjekët zgjedhin atë që duhet, ne e shlyejmë në fund të muajit”, theksoi ministri Beqaj.

Sipas tij, kjo është ndihmë sigurisht për të sëmurët, mbështetje për mjekët që mund ta bëjnë siç duhet gjithë ndërhyrjen e tyre.

Mjekët e Spitalit Universitar të Traumës bëjnë me dije se gjatë ditëve të fundit është shtuar numri i pacientëve që janë paraqitur për të marrë ndihmë, si shkak i frakturave të krijuara nga rrëshqitja në akull.

Në një ditë mesatarisht paraqiten për të marrë ndihmë mesatarisht 4 pacientë, si shkak i frakturave të ndodhura gjatë rrëshqitjeve në akull.

Pranvera Kola- Dita