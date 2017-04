Provimi i shtetit / Të parët që hynë në testim janë 236 kandidatë të farmacisë

Nga data 2 maj nis edhe sezoni i XII për provimet e shtetit për studentet e mjekësisë. Ky sezon do të zgjasë deri në datën 2 qershor ku do të jenë infermierët të cilët do të japin këtë provim të ndarë në grupe.

Po nisjen e sezonit me dhënien e provimit të shtetit do ta bëjnë studentët e mjekësisë dhe të farmacisë. 236 kandidatë të Farmacisë do t’i nënshtrohen Provimit të Shtetit në datat 2 dhe 3 maj 2017.

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar listën emërore dhe orët në të cilat do të zhvillohet provimi.

Dokumentet që duhet të kenë me vete janë letërnjoftimi , një fotokopje e tyre, fatura e pagesës së tarifës së provimit të shtetit për llogari të AKP-së sipas faturës së publikuar në faqen zyrtare të saj, në bazë të herës së pjesëmarrjes.

Me anë të këtij provimi çdo kandidat që rezulton fitues ka të drejtën e ushtrimit të profesionit të tij. Këtë provim çdo student ka të drejtë që ta hedh deri në pesë herë me kosto që jen në rritje me 2 mijë lekë për çdo herë të ridhënë.

Kosto fillestare e provimit është 10 mijë lekë ndërsa nëse kandidati nuk e merr provimin deri në herën e pestë është i detyruar që të paguaj deri në 20 mijë lekë.