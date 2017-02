Disa histori për Dritëroin që Turua i Zhejit nuk i di

Nga Fitim Çaushi

Lexuam në gazetën Dita një shkrim me ngarkesa të theksuara estetike të intelektualit të mirënjohur Ymer Minxhozi, i cili bën pjesë në elitën kulturore dhe krijuese të Kombit. Në të, gjetëm emocione njerëzore, pjesë nga personaliteti i vërtetë i Dritëroit, shprehur me një gjuhë të kulturuar, që na bindi dhe njëherë, se produktet intelektuale të njerëzve me kulturë, janë pjesë e tërë shoqërisë shqiptare.

Një ditë në vonë, lexuam një shkrim të Artur Zhejit. S’ka rëndësi nëse shkrimi është i komanduar nga të tjerë, apo shprehje e mllefeve të shpirtngushtësisë së Zhejit, rëndësi ka se ai është një provokacion i rëndë ndaj ndërgjegjes kombëtare shqiptare: “Për brezin e intelektualëve, tashmë të lashtë të viteve 80, Agolli ishte kryekoka e censurës staliniste shqiptare, në krye të Lidhjes së Shkrimtarëve, kryeroja e zgjuar e linjës politike të kuqe flakë, në letërsi dhe art që mbijetoi si një dorë e fortë në të gjitha spastrimet më të tmerrshme të viteve 70-80, në krizën vrastare të Enver Hoxhës”.

Për Dritëroin kanë folur përfaqësues të ndritur, të cilët kanë dhënë vlerësimet për Dritëroin, si: Ymer Minxhozi, Xhevat Lloshi, Rexhep Qosja, Ismail Kadare, Nasho Jorgaqi, Muntaz Dhrami, Hulusi Hako, Ali Aliu, Limos Dizdari, Luftar Paja e shumë të tjerë. Shtërzimet e Zhejit më kujtojnë një profesor biologjie, i cili për të denigruar studentin që shkëlqente, gjatë provimit i tregonte vetëm vrimën e prapanicës së tre shpendëve të marrë nga kafazi, me pyetjen: si e ka emrin ky zog? Studenti pa i parë asnjë pupël shpendëve, tre herë jep përgjigje mohuese. Profesori e rrëzon në provim dhe mori regjistrin t’i shkruante notën pakaluese. Befas harroi dhe e pyet: Më falni, si e kini emrin? Studenti i përgjigjet duke i kthyer prapanicën: Lexojeni këtu profesor!

S’ka dyshim se Turua i Zhejit, i ka lexuar Shenjtorit Dritëro, vetëm prapanicën, dhe nuk ka arritur deri tek pjesa e sipërme, pjesa që i dha Kombit Shqiptar vepra madhore në fushën e letërsisë, përmes të cilave, sikundër Naimi i Madh, e ngritën në mit dashurinë për tokën shqiptare, dashurinë për Atdheun.

Në këtë kohë Turua, i përkrahur nga e ëma, aktorja Besa Imami, mbaroi shkollën për aktor, meqenëse ishte një dështak, mbeti një vogëlimë me ambicie të madhe, por pa asnjë aftësi profesionale. Në këtë 35 vjeçar, Turua, as ka bërë dhe as mund të bëjë diçka pozitive në fushën e artit dhe letërsisë, përveç një drame, plagjiaturë e “Norës” së Ibsenit. Ai mbetet në kujtesën e krijuesve serioz dhe njerëzve të ndershëm, si njeri që nuk ka asnjë profesion, si njeri që nuk di të bëjë diçka të ndershme në jetën e përditshme, përveç intrigave dhe preponencës false, interesave për të zhvatur në mënyrë të padrejtë sa më shumë, sepse kjo mënyrë jetese i ka mbetur. Turua, nga që i janë prerë të gjitha lidhjet, për shkak të paaftësisë së tij, është i denjë të mbijetojë me llafollogji shterpë, duke lehur në çdo media për të siguruar një kockë, dhe ndoshta për këtë arsye, shkruajti kundër Dritëroit dhe kryeministrit, për të shprehur devotshmërinë antikomuniste, me synimin për të mbledhur sa më shumë kocka. Kjo e evidentoi edhe si shkatërruesin demoniak të televizionit Kombëtar TVSH, nga i cili pushoi edhe regjisorë me kontribute, të cilët i lanë atij institucioni dhe kulturës kombëtare, disa studime dhe botime cilësore. Dhe ka guximin të matet me Dritëronë në një ditë dhimbjeje që preku tërë shqiptarët! Kjo ishte një ekspozim publik i karakterit të neveritshëm të Arur Zhejit.

Përse më dhembi injoranca e Zhejit

Jam një i persekutuar politik, i përjashtuar nga shkolla “Skënderbej”, në vitin 1962, sepse kisha një xhaxha me Ballin, kur Turua ishte ende në barkun e së ëmës. Pasi vajta te i madhi…, vazhdova shkollën. Në vitin 1993, më pushojnë nga puna, sepse së bashku me mjekun e nderuar Laver Stroka, botuam në Zvicër librin “Përballë falsifikatorëve të historisë”, polemikë me ish-presidentin Sali Berisha për Luftën Nacionalçlirimtare dhe shkatërrimin barbar që i bëri Shqipërisë dhe kulturës së saj të sendërtuar me aq sakrifica dhe përkushtim për 40 vjet socializëm (patëm edhe pasoja dhune barbare në qelitë e komisariatit më vonë, për 7 ditë). Rastisi ato ditë të vinte në zyrat e Partisë Socialiste Gjirokastër Dritëroi, i shoqëruar nga kryetari i Këshillit të Rrethit, Sokrat Kalivopulli, në tavolinën e zyrës së të cilit ndodheshin shkresat nga Komisariati i rrethit dhe Kryesia e PD, për pushimin tim. Mora guximin dhe i fola: “Shoku Dritëro, më kanë hequr nga puna për një botim historik… dhe i shpjegova shkurt problemin. Meqenëse me ju, ndodhet edhe zoti Sokrat, ju lutem nëse mundeni t’i thoni ndonjë fjalë… Dritëroi reagoi: “Oh, këto bëheshin në kohën e Enverit”! Ti më ke ardhur në shtëpi, në mos gaboj…? Do ta bisedoj”. S’kaluan disa minuta dhe doli në korridor: “E bisedova, do të vazhdosh punën” – dhe buzëqeshi njerëzishëm në mënyrë domethënëse. U çudita që doli enkas për të dhënë përgjigjen! Mund të ma jepte sihariqin edhe pasi të përfundonin punë dhe të dilnin të gjithë nga zyra. Por jo, Ai e ndjente ankthin tim dhe doli të më qetësonte sa më parë. Të tilla ndërhyrje humane, njerëzore, Dritëroi ka bërë me qindra në jetën e tij, sepse ky ka qenë konstitucioni i tij shpirtëror.

Dritëroi dhe shpirti njerëzor

Dritëroi bëri art të madh, sepse ishte artist që luftoi për ideale të mëdha, njohu e kuptoi aspiratat e dëshirat e popullit, ndjenjat, karakterin e virtytet e tij, e pasqyroi jetën e popullit me realizëm i shkrirë në të, mori pjesë aktive në luftën e përditshme dhe veproi si militant aktiv shoqëror. Dritëroin në krijimtarinë e tij, e ka karakterizuar një patos liriku, me theksa satirikë e me tendosje dramatike, në sinteza poetike e në shtrirje epike, dhe ka sjellë ndihmesë në çdonjërën gjini e rrafshe, që ka ushtruar. Ka shfaqur lidhje të forta shpirtërore me tokën shqiptare, me Luftën Nacionalçlirimtare, me shndërrimet socialiste dhe me idealet komuniste, me popullin, dhe me “njeriun e mirë”, si mishërim ideali estetik. Ky njeri, duke qenë vetë i pa të metë në jetë e aspirata, nuk e qas ligësinë, u do të mirën të tjerëve dhe revoltohet nga çdo shfaqe ligësie, ambicieje, veprimi tinëzar, prepotence, abuzimi me pushtetin ose orvatje përfitimi në cenim të lirisë, dinjitetit dhe të drejtave të të tjerëve. Këtë njeri Dritëroi e ka konceptuar si njeriu ideal i shoqërisë, ku mendohet së ishte vendosur barazia shoqërore, ku veprojnë qëllimet e përbashkëta dhe solidariteti, ku etja për pushtet duket paradoksale.

Në poezinë e tij mendimi rrjedh vetvetishëm me gjallëri dhe nuancime të shumëngjyrshme, ndjenjë gëzimi, entuaziazëm, trishtim, dhembshuri, revoltë, përçmim, i vetëpërmbajtur në fluturim drejt një figuracioni marramendës: “Urra!/ nepërkës,/ xixë elektrike,/që po ua heq brekushet malësorëve,/ që po ua prish çerdhen zanave epike,/ Që po i hyp zanat në maqina/ dhe në kurset e rezervave të punës i çon,/ të mësojnë si ndizen minat,/ që tunele të shpojnë.

Origjinaliteti dhe risia që e karakterizojnë Dritëroin, e ka burimin prej realitetit shqiptar, ku 70% e popullsisë ishte fshatare, prandaj e ka përthyer atë në krijimet poetike të frymëzuara, të “esencës prej fshatari”, me admirimin për fshatarët, poetikën e natyrës, të punës, të shqetësimeve, të gëzimeve, dhe të një humori të shëndetshëm popullor. Vjeshtat e poemat e “devolliut të pagjumë” janë dëshmi artistike të kohës kur janë krijuar, fryt frymëzimi e sinqeriteti, provë se poezi moderne krijohet edhe përmes përtëritjes së traditës. Do të mjaftonte “Poemë për babanë dhe për veten” e ripunuar në vitin 1984, për të dëshmuar Dritëroin fshatar, rrahur në kudhrën e jetës, kalitur në zjarrin e luftës, mëkuar me virtytet e moralit popullor, ndriçuar prej idealesh komuniste. Ai këndon me një thjeshtësi të bukur, rrjedhshmëri dhe kthjelltësi mendimi, çiltërsi ndjenje djaloshare mbërthur në rend kohor, por edhe tematik, dashurinë e fshatarit për tokën, trishtimin që sjell varfëria, dhe gëzimin e punës, ashpërsinë e luftës dhe shpirtin e sakrificës, lidhjet dhe vazhdimësinë e brezave, thyerjen e mendësive të vjetra, aspirata e brezit të ri dhe lindjen e poezisë nga dashuria për tokën, nga kujtimet e luftës, nga gëzimi i sukseseve dhe prirja për të çarë përpara. Ç’bukuri të madhërishme ka imazhi i pikturuar kushtuar tokës, punës dhe fshatarit: “Im atë tokën shumë e donte, siç donte nënë e grua,/ për tokën lodhej dhe rënkonte/ dhe djersën derdhte krua?…kur grushtin mbushte plot me farë,/ mahnitej kush e shihte,/ dhe era ndalte frymën në arë,/ që qejfin mos ja prishte?…Po ati im mbi plisa ecte/ me shpirt të madhërishëm/ dhe tokës shpirt me shpirt i jepte/ nga shpirti i çuditshëm”.

Si rrallë herë në ndonjë tjetër vepër, në këto vargje me ekspresivitet pasqyrues, thellësi përjetimesh dhe mendimi, është dhënë dashuri për vendin dhe idealin e lirisë. Por. Turua i Zhejit, nuk e di se ç’është dashuria për tokën shqiptare, atij i është dashur të sulmojë drejt privilegjesh për të siguruar jetën. Ai si ka njohur vështirësitë e jetës: “Të ashpra ngricat e dëborës,/ të hidhura thëllimet,/ të mpirë pesë thonjtë e dorës/ nga akujt e mundimet!/ E ndritur ëndrra e lirisë,/ e gjerë këngë e shpresës,/ i fortë malli i Shqipërisë/ guximit dhe qëndresës”.

Si një akord simfonik shpërthen entuziazmi i jetës së re, që Dritëroi e shikon si realitet e si perspektivë të lidhur me kolektivizimin socialist, me pronën e punën e përbashkët, që siç e begatojnë tokën, zbukurojnë njeriun: “E krihnin tokën si një nuse/ fshatarët gjithë bashkë,/ traktorët rendnin nëpër fusha/ si qetë e kuq balashë/ Nuk kishte parë toka kurrë/ kaq njerëz të bashkuar,/ që shkulnin gjerdhe e hiqnin gurë/ me shpirtin e çliruar/ Mes njerëzve im atë ecte nga pronë e tij i lirë,/ në ballë bull e djersës fekste/ sa qindra xhevahirë”.

Prandaj shkrimtari Jakov Xoxa ka shkruar: “Ai humor nën mustaqe i shqiptarit, ai humor që, porsi shpuza nën hi, ka mbajtur gjallërinë e tij shpirtërore përmes shekujve të hidhur dhe shpërthen sot me të gjithë bukurinë dhe çiltërsinë që i jep koha jonë e madhe… Një krenari burrërore, e thjeshtë dhe thuajse e pavetëdijshme rrjedh nëpër poezinë e Dritëroi siç rrjedh seva nëpër drunë e njomë”.

Ideali i poetit janë të pagjumët: “Atdhe, nëse më gjen diku në gjumë,/ mos më kurse, po hiqma me shuplakë,/ se s’dua të ma derdhë gjakun lumë/ një gjumë i trëndafiltë në jatak”, dhe njeriu i lirë: “Unë kulloja gjak në llogore/ dhe binin mbi gjakun tim flokë dëbore,/ tek shihja ëndrra të tjera/ Ëndrra për fusha të blerta,/ ku zot mbi zotin të ngrihej njeriu i lirë”.

Dritëroi ka qenë kurdoherë vetvetja, në veprat e tij është demonstruar guximi qytetar, prej shkrimtari militant në kritikën e rreptë dhe satirizimin e dukurive negative, dhe gjithçkaje që i është dukur reklamë, eufori, rutinë. E ka pasur të mprehtë kritikën, si ndaj indiferentizmit e meskinitetit, edhe ndaj defekteve të vetë realitetit socialist, mishëruar në nisma e vendime apo shfaqur në praktika burokratike, konformizmi, dyfytyrësie e servilizmi. Ka shprehur hapur e sertë antipatitë e tij politike shoqërore e morale. Ka qenë ndër të paktët autorë, që nuk është stepur në asnjë rrethanë të shfaqë hapur kritikën e tij. Poeti i neverit të mefshtët, moskokëçarësit, neverit ata që komunizmin e kanë maskë dhe pozitën e shohin me syze prepotenti, sundimtari e keqbërësi: “Në gjuhë mban çdo çast patriotizmin,/ flet për Bajram Currin dhe Isanë,/ bile s’e heq nga goja komunizmin/ dhe malet e dikurshëm partizanë/ …Metafizik në jetë s’qeshë kurrë/ pohoj se koha e ndryshon njerinë,/ por veç ju them ta dini, se ky burrë/ gënjen e grin pa turp në tavolinë”.

Sikundër në rendin borgjez, edhe tek ne letërsia nuk mund t’i shpëtonte konformizmit, i cili vishej me petk politik, në formë retorike me skematizëm subjektesh. Dritëroi e ka trajtuar konformizmin të papajtueshëm me dinamikën e shndërrimeve socialiste, me thellimin e realizmit socialist. Lufta kundër burokratizmit, krijoi kushte të favorshme për letërsinë humoristike e satirike, e për mprehjen e tehut të kritikës, prandaj ai krijoi, veç të tjerash “Fytyra e dytë” dhe “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, si një mënyrë e pasqyrimit me vërtetësi të luftës së të kundërtave në shoqërinë socialiste. Por, Dritëroi me dhimbje shkroi edhe për përmbysjen e marrëdhënieve socialiste: “Si u ndamë kështu si u ndamë,/ djem të një lumi, djem të një fshati,/ unë këtej dhe ti përmatanë,/ Unë nga shkëmbi dhe ti prapa shpati”.

Dhe kjo ndarje ishte sepse: “Ti ëndërroje për ara, për misër e grurë,/ që para teje të tjerët kapelen të hiqnin,/ Ah, zoti filan, t’u bëfsha unë”. Ky është Turua dhe xhinsi i tij, që i janë vërvitur kalit së prapthi, mjafton të nxjerrin fitime! S’kemi asnjë shkrim të Turos apo atij lloji që quhen analistë, që të kenë trajtuar problemet e vërteta të kriminalizimit të shoqërisë shqiptare sot, varfërisë ekstreme dhe perspektivës së saj, të degjenerimit të kulturës dhe shuarjes së atdhedashurisë, të degjenerimit moral. Në vitin 1985, për të cilin Turua përgjegjëson Dritëronë, u botua vëllimi “Udhëtoj i menduar”, në të cilin ndihet mendimi si reflektim emocional e intelektual për historinë dhe bashkëkohësinë, për proceset në zhvillim dhe për problematikën e kohës, për fizionominë, botën shpirtërore përgjegjësitë dhe aspiratat e brezit të ri… me mbresa, imazhe e qëndrime ideo-emocionale të freskëta. Kam udhëtuar gjithmonë me Dritëronë, ndaj edhe paskëtaj do të jem në udhëtim me të: “Gjersa të dy e marrim rrugën./ E ndjekim pas, e pas na ndjek./ Furtunve ua dimë gjuhën/ Dhe s’ndrydhim kockat në dyshek./ Të gjitha janë, asgjë s’u shua,/ Në gjoksin tënd, në gjoksin tim,/ Ato na ndjekin ty dhe mua/ Në të përjetshmin udhëtim”.

Dritëroi dhe Lidhja e Shkrimtarëve

Në vitet që Dritëroi drejtoi Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve, numri i anëtarëve në të gjithë Shqipërinë, nga qendra deri në skajet më periferike të vendit, u rrit në 2800, çka e kalon edhe mesataren e vendeve të Evropës Perëndimore për numër popullsie. Dritëroi si kryetar i lidhjes së Shkrimtarëve, ishte i angazhuar në përmirësimin e punës së Lidhjes, në krijimin e kushteve më të mira për një zhvillim të mbarë të letërsisë, në edukimin e talenteve të reja, evidentimin e vlerave përparimtare të letërsisë shqipe, forcimin e karakterit popullor e kombëtar, si dhe afirmimin e individualiteteve letrare. Faktori politik, si orientim ideologjik dhe si interesim shtetëror për zhvillimin e letërsisë e për drejtimin që ajo duhej të merrte, për përkrahjen e krijuesve dhe shfrytëzimin e letërsisë e të arteve si mjete edukimi të masave punonjëse, doemos do të kishte përparësi, sepse letërsia e çdo kohe ka qenë pasqyrim i njëmendësisë shoqërore të epokës përkatëse dhe, shkrimtarët sado subjektivë si krijues, kanë qenë dhe mbeten zëdhënës predispozitash, idesh e prirjesh shoqërore, ideologjike e politike nëpërmjet të cilave shprehen qëndrime ideo-emocionale ndaj dukurish e procesesh të vërtetësishme. Në këtë linjë do të ishte edhe Dritëroi, sepse ishte epoka e socializmit që e nxori letërsinë dhe artin nëpër një rrugë të gjerë zhvillimi, shënoi arritje sasiore dhe cilësore, por edhe nxori probleme të reja të një letërsie dhe arti të ri në rritje. Në kohën që drejtoi Dritëroi, letërsia ka qenë reflektuese e zëdhënëse e vrullit që ndihej në atmosferën ndërtuese të socializmit, në industrializimin e vendit, në kulturë, në emancipimin shoqëror, dhe rendi përpara drejt horizontesh e lartësish të reja e përfaqësuar nga talente imponuese, me imazhe sugjestionuese, me figuracion të pasur dhe me fjalor të begatuar, duke polemizuar me “pluhura pellazgjikjë”, dhe me blozë kohërash të perënduara, me koncepte e psikologji burokratike e meskine. Në këtë lartësi të letërsisë shqiptare, ka meritë edhe drejtimi i Dritëroit në Lidhjen e Shkrimtarëve.

Por, xhonglerët etiketues si Turua, nuk e theksojnë këtë të vërtetë, por e përgjegjësojnë Dritëronë pse pasqyroi dhe i shërbeu kohës që i përkiste. Përse Turua dhe xhinsi i tij djallëzor janë kundër ngjitjes në piedestal të heronjve të luftës çlirimtare e të punës ndërtimtare, kundër pasqyrimit të përpjekjeve për çrrënjosjen e skllavërimit ekonomik e shpirtëror të popullit, kundër veprimtarisë së dendur e tejet të vështirë për shkallmimin e obskurantizmit, paragjykimeve e zakoneve prapanike, për çrrënjosjen e mendësisë e psikologjisë patriarkale e mikroborgjeze, mbylljes së shtigjeve e ndikimeve të jashtme çoroditëse?! Në veprat letrare e artistike, edhe me tematikë ngushtësisht ideopolitike në kohën që Dritëroi drejtoi Lidhjen e Shkrimtarëve, gjenden vlera të natyrës mbarënjerëzore, që kanë të bëjnë me edukimin e përgjithshëm estetik e artistik të lexuesve, për të mos thënë për veprat më të mira që arriti letërsia dhe artet gjatë ndërtimit të socializmit në vitet që Dritëroi drejtonte letërsinë dhe artet. Ismail Kadare në Kongresin e Lidhjes së Shkrimtarëve ka theksuar: “Ne shkrimtarët dhe artistët e Shqipërisë… jemi përpjekur dhe kemi bërë çmos që të mbrojmë pikën e frontit që na është besuar nga populli dhe Partia. Fronti ynë, është realizmi socialist. Mund të themi me plot gojën, se në qoftë se detyrat e tjera nuk i kemi kryer gjithmonë plotësisht, detyrën e mbrojtjes së realizmit socialist, ne e kemi kryer me sukses. Natyrisht në luftë me sëmundjen qëllon që edhe të infektohesh, disa herë jemi infektuar, por këto nuk kanë qenë kurrë infektime të rënda. Atmosfera e shëndoshë, revolucionare e realitetit tonë ka qenë një terren shumë i disfavorshëm për zhvillimin e mikrobit dekadent–revizionist…se dekdentizmi në letërsi dhe art është si qeni që të qepet e mezi të ndahet. Ti e dëbon nga një anë, ai përpiqet të dalë nga ana tjetër, kështu që duhet të rrish gjithmonë me shkop në dorë”.

Kjo është e qartë ai drita e diellit! Siç ka lëvizje shoqërore e politike revolucionare, ka patur edhe shkrimtarë dhe artistë që me veprën e tyre u bënë shprehës qëllimesh e idealesh revolucionare në luftën kundër burokratizmit, prepotencës e dyfytyrësisë, apo në lëvizjet e gjera popullore kundër obskuramtizmit, patriarkalizmit, mendësive dhe psikologjise mikroborgjeze apo në lëvizjen për emancipimin e vajzave dhe grave për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Në këto drejtime, politika ka gjetur shkrimtarë në një mendje me të, ndërsa shkrimtarët kanë gjetur në politikë frymëzim e tematikë për veprat e tyre. Edhe pas plenumit të IV, pavarësisht se nxirësit e realitetit e paraqesin traumatike gjendjen e letërsisë, veprat e publikuara në atë periudhë nuk kanë pasur asnjë traumë, pati gjallëri të krijimtarisë, lartësim të cilësisë, vazhdim të përpjekjeve bashkëkohësuese, afirmimin të mëtejshëm individualitetesh dhe debutim të suksesshëm letrarësh të rinj të talentuar nga të gjitha trevat. Qysh në Kongresin e V, theksohej: “Partia është për një krijimtari artistike e kulturore, në të cilën përmbajtjes së thellë ideologjike e frymës së gjerë popullore, t’i përgjigjet një formë e lartë artistike, që të prekë thellë ndjenjat dhe zemrat e njerëzve, të frymëzojë e t’i mobilizojë për vepra të mëdha”.

Është gabimi i Dritëroit, që ka mbështetur këtë direktivë në Lidhjen e Shkrimtarëve?! Letërsia shqiptare e epokës socialiste është e përfaqësuar nga vlera të shumta si pasqyrë e kohës, shprehëse e një fryme humaniste e demokratike. Edhe për realizim artistik mbeten dëshmi e një rendi shoqëror që mundësoi shpërthimin e talenteve, krijoi të bukurën, ecte drejt emancipimit të gjithanshëm të personalitetit të njerëzve, e mes tyre edhe letrarët dhe artistët. Jakov Xoxa në kongresin e II të Lidhjes së Shkrimtarëve, do të theksonte: “Sulmi i ri, me një hov akoma më të madh kundër mbeturinave mikroborgjeze, kundër paragjykimeve, kundër fesë e institucioneve të saj, kundër indiferentizmit, kundër burokracisë, kërkonte që, krahas stilit solemn të odës, e cila himnizonte fitoret e Partisë e të popullit tonë në luftë dhe ndërtimin e socializmit, të zhvillohej edhe një stil tjetër në letërsinë tonë, të zhvillohej një lirikë që t’i ngjante një bashkëbisedimi të gjallë dhe të shqetësuar rreth problemeve të mëdha të vendit dhe të kohës sonë ku autori dhe lexuesi të treteshin bashkë”.

Spekulime dallkaukësh

Spekulatorët dhe dallkaukët politik nuk bëjnë dallimin e madh mes propagandës dhe realitetit historik, mes rendit shtetëror, që vepron me ligje, me institucione, me organizim me edukim, por edhe me ndalime e me dhunë, nga njëra anë dhe jetës e ndërgjegjes shoqërore e vetiake nga ana tjetër. Shteti shqiptar përkrahte zhvillimin e letërsisë dhe artit të realizmit socialist, por nuk ka pasur ligj, institucion e vullnet politik që të detyronte ndokënd që të merrej me art e letërsi, të trajtonte këtë apo atë temë, të kishte këto apo ato parapëlqime e prirje artistike.

Pavarësisht kësaj, Turua zbraz vrerin: “Kur u burgosën dhe u internuan këngëtarët e festivalit të XI në RTSH, kur u burgos dramaturgu Todi Lubonja, Minush Jero, apo u internua regjisori Kujtim Spahivogli, Mihallaq Luarasi së bashku me të shoqen, apo kur u burgos Edison Gjergo… të gjitha këto kishin të, paktën edhe një “ok” të dorës së parë edhe nga Agolli, që ndërkohë shkruante poemën “Nënë Shqipëri…”

Kjo është një pritje çasti për të derdhur vrerin e gjarprit, sikundër ndodh me njerëzit pervers. Cilat kanë qenë rrethanat historike dhe problemet me të cilat përballej shoqëria; cili ka qenë niveli i përgjithshëm kulturor e reflektuar në psikologji, mendësi, mënyrë jetese, zakone, doke e paragjykime; kush kanë qenë shkrimtarët, që do të angazhoheshin në pasqyrimin e aktualitetit të asaj periudhe dhe kush ishin lexuesit të cilët ata do t’u drejtoheshin? Këtë nuk e analizon dot mendja e sëmurë e Turos!

Në vendet perëndimore në vitet ’60-’70 pati një epidemi kundërkulturore prirë nga ideale “njerëzish të shpellave”, të cilët cilësitë morale, normat e bashkëjetesës shoqërore, jetesën e qytetëruar dhe paraqitjen e rregullt në veshje e në vetëparaqitje, i konsideronin si dukuri borgjeze, ndërsa vetveten e shpallnin revolucionarë, kundërshtarë kategorikë të çdo tradite, të çdo detyrimi shoqëror dhe çdo vlere kulturore, etike, estetike dhe artistike të krijuar nga njerëzimi. Ky anarkizëm i skajshëm e pati bazën shoqërore në krizën e vlerave të rendit kapitalist, sipas të cilit nuk duhej jeta shoqërore humanitare, po liria e pakufizuar dhe e pakushtëzuar e gjithsecili, për plotësimin egoist kërkesash ekzistenciale. Kjo prirje “antikulturore”, u shfaq edhe në krijimtarinë artistike e sidomos muzikore, përshtat prirjeve ekstravagante, që në emër të kundërvënies ndaj tradicionalizmit, kanë qenë ndërmarrje për varrosjen e realizmit, për interpretimin subjektiv të jetës, dhe për hermetizimin e shprehjes artistike, rrjedhimisht për shkëputjen e arteve e të letërsisë nga populli, për shikimin e veprës artistike si shfaqe estetizantësh, ç’heroizmit, fatalitetit, deri edhe amoralitet e perversitet.

Shkrimtarët dhe artistët nuk janë të imunizuar nga gabimet dhe fajet, sikundër ka ndodhur edhe në letërsinë e vendeve evropiane, që prej tyre i kanë shërbyer fashizmit dhe nazizmit. Tek ne kishte shkrimtarë që kërkonin “zbutje”, apo i shikonin të ashpra masat që qenë marrë kundër reaksionit, që harronin egërsinë e armëmbajtësve të antikomunizmit. Për këta doemos paralajmërohej vigjilencë për të mos lejuar që të dilnin sërishmi monstrat e së shkuarës. Realiteti provoi se armiqtë nuk e kishin pushuar aspak luftën kundër socializmit, ata kishin ndryshuar vetëm taktikën, duke i përqendruar përpjekjet veçanërisht në frontin ideologjik. për t’i hapur rrugën degjenerimit të njerëzve e të rendit socialist, më shpesh dhe me më shumë dëshirë, ata shfrytëzonin vatrat dhe gjurmët e ideologjive të vjetra në ndërgjegjen e punonjësve, veçanërisht konceptet dhe shprehitë individualiste mikroborgjeze. Armiqtë e jashtëm e të brendshëm inkurajonin, bashkërendonin me njëri tjetrin, në rrugë të ndryshme, kundër pushtetit popullor e socializmit.

Fushata e spastrime në socializëm, tregoi se çështja e rrethimit imperialist e revizionist, e ndikimeve të huaja dhe e qëndrimeve liberale ndaj tyre, kishte të bënte me sektorë përcaktues të jetës së vendit, me gabime, devijime e faje, jo të disa krijuesve të magjepsur prej shkëlqimesh të rreme të modës perëndimore, e të disa “qafëleshëve”, po të disa prej drejtuesve më të lartë të shtetit, anëtarë të Byrosë Politike dhe të KQPPSH, të cilët kishin bashkërenduar veprimtarinë me jugosllavët, sovjetikët e të tjerë, dhe megjithëse qenë përgjegjës për vijën e përcaktuar në kongrese të Partisë, prisnin rastin e volitshëm (mbas vdekjes së Enver Hoxhës) për të realizuar kthesën e dëshirueshme. Ishin pikërisht këta që pas plenumit IV të mbështetur nga kritizerë, karrieristë, ambiciozë, e smirëzinj, u vërsulën kundër shkrimtarësh, artistësh dhe të rinjsh me “devotshmëri” të tepruar, që u pasua edhe me drama e me penalizim të disa artistëve. Ky ka qenë edhe shkaku që Enver Hoxha në 20 dhjetor 1974, i quajti shkrimtarët dhe artistët “ndihmës të Partisë në edukimin komunist të njerëzve tanë”, duke vlerësuar aktorët shqiptarë si “artistë me përmasa botërore”.

Kjo pasqyronte qëndrimin e PPSH në luftën ideologjike si pjesë e Luftës së Ftohtë në shkallë ndërkombëtare, kujdesin për përballimin e rrezikut e të ndikimeve të huaja , merakun për ta çuar përpara ndërtimin e socializmit, edukimin revolucionar të punonjësve dhe për ta shndërruar kulturën në mjet sa më të efektshëm të kalitjes revolucionare, përforcimin e ndërgjegjes kombëtare, për emancipimin shoqëror dhe zbukurimin e jetës.

Në këto kushte poeti i madh do t’i thurte këngë “Nënës Shqipëri”, sepse Shqipëria nuk ishte e eksperimenteve absurde të Luarasit dhe disa këngëtarëve ekstravagantë, që do të kishin përfunduar qysh atëherë, ku kanë përfunduar sot arti dhe muzika, por e qindra këngëtarëve, muzikantëve, aktorëve, balerinëve, piktorëve etj, që aq shumë i përkrahu Dritëroi dhe pushteti i kohës, e aq shumë krijuan për Nënën Shqipëri. Mundet që në rrugë e sipër të jetë dënuar ndonjë gabimisht, apo jo në masën e duhur, por kujdesi për qindra shkrimtarë dhe artistë të tjerë ka qenë i madh, ndërkohë që sot janë të braktisur.

Në “Monologu im për diversantin”, Dritëroi ma shkruar: “Poetë, ja ku fundoset një njeri i shtrirë,/ se paskam ditur që paska kaq gjak!/ Poetë,/ këtë njeri e vrava unë,/ Si thoni, ta lija të lirë?… Atëherë çfarë do të mbronte poezia ime,/ kush do besonte në fjalët poetike?/ Atëherë vargjet do të nxirrnin veç belbëzime,/ belbëzime pa shpirt hipokrite”.

Krahasuar me situatën e sotme, që diversantët paqësorë në formën e afaristëve e koncesioneve, në formën e diplomatëve dhe miqve bankarë, e kuptojmë fare mirë artin madhor të Dritëroit, prandaj po e mbyll me një strofë të tij: “Afrohu o qengji sy manushaqe/ o qengji me buzët erë qumësht, erë bar,/ afrohu dhe puthëm në gushë e në faqe/ se malli shumë për fëmijërinë (për Dritëronë) më ka marrë”.