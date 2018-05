Provokimi i neofashistëve

Muharrem Xhafa

Skandali në Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut, dje, më 5 maj 2018, kundër shokëve të Partisë Komuniste të Shqipërisë u provokua nga njerëz jo të panjohur të PD-së.

Partia Komuniste, në homazhet e saj në nderim të Dëshmorëve të Atdheut e të Komandantit, ka vepruar edhe vite të tjera më parë njësoj si veproi dje, po asnjëherë nuk është tentuar, pa jo të ndodhte një skandal i tillë i përgjakshëm. Kjo dëshmon se skandali i djeshëm ka qenë i planifikuar enkas prej segmentesh të caktuara të PD-së, “për t’i treguar” popullit se Partia Demokratike (e jo partitë e tjera te borgjezisë shqiptare) është flamurtarja e luftës kundër komunizmit dhe Enver Hoxhës! “E qetë” në mjerimin e saj për të siguruar një elektorat më të gjerë!

Ngjarja, sikur të kishte mbetur me aq, do te ishte po e përgjakshëm dhe boll e shëmtuar, por përfshirja në të e zotit Basha me deklaratat e tij në mbështetje “te huliganëve” i hodhi benzinë zjarrit!

Basha deklaroi publikisht se do të paraqesë në Kuvendin e Shqipërisë një projektligj “të ri” për të ndaluar me ligj simbolet e komunizmit dhe portretet e “diktatorit”, Enver Hoxha, duke dëshmuar kështu hapur se PD-ja ngjan me një parti të tipit fashist, që synon të sjellë, të vendosë, në vendin tonê regjimin e Musolinit, Hitlerit dhe Frankos!

Një veprim të tillë, po edhe më fashist, PD-ja e ka provuar më herët, më 1992, kur e nxori jashtë ligjit PKSH-së! Por ajo dështoi me turp, sepse veprimtaria e komunistëve shqiptarë në ilegalitet ka qenë e do të mbetet një ndër periudhat më suksesshme të qëndresës e të luftës kundër borgjezisë në tërësi e asaj pedeiste në veçanti!

PD-ja e kryetari i saj, Basha, edhe kësaj radhe janë të dështuar, sepse simbolet e komunizmit e portretet e Enver Hoxhës, as do të hiqen, as nuk do të zbehën, sepse kjo s’varet nga Basha, as nga neofashistët, as nga të tjerë, po nga komunistêt, nga populli shqiptar, i cili, në fakt, e ka dhënë verdiktin e tij në anën e Enverit në sondazhet e bëra nga institucione me prestigj botëror, të cilët kanë pasur guximin e nderin t’u thonë shqiptarëve të vërtetën.

Kuvendi i Shqiperisë, mendoj unë, nuk do të bjerë në grackën që po kurdis e ngré PD-ja kundër tij, mbasi kjo është në kundërshtim jo vetëm me liritë e të drejtat e njeriut, por edhe kundër opinionit përparimtar europian e botëror! Ndoshta do të ketë forca dhe brenda PD-së, që nuk do të dëshironin ta shihnin partinë e tyre ne krahët e fashizmit!

Sigurisht, ngjarja e djeshme në Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut s’ka si të mos tërheqë vëmendjen e të gjithë komunistëve shqiptarë për domosdoshmërinë e të qenurit të bashkuar në një parti komuniste të Shqipërisë, si zgjidhja më mirë për lëvizjen komuniste e enveriste në vendin tonë, për t’u bërë ballë sulmeve të borgjezisë, për t’i shërbyer popullit dhe për të përmbushur misionin e Partisë Komuniste!