Provokon këshilltari i Erdogan: Greqia po vdes urie, ndërsa BE është e goditur nga COVID. Veç tokës e detit, gati të pushtojmë edhe hapësirën

Profesor Mesut Hakki Casin, një këshilltar i Presidentit turk Erdogan mbi çështjet e politikës së jashtme, arriti ekstreme të reja në përpjekjen e tij për të provokuar Greqinë dhe Francën.

Gjatë një interviste për televizionin shtetëror “A Haber TV”, ai i quan grekët “xhuxhë” dhe Greqinë një “vend që vdes nga uria”.

Profesor Casin gjithashtu sulmoi verbalisht BE, duke lavdëruar Turqinë se ishte e mbushur me turistë.

“Evropa është shembur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Evropë, të gjithë janë thyer. Askush nuk ka para në xhepa. Ne gjetëm gaz. Grekët jo ”, deklaroi ai.

Duke folur në terma futbolli, këshilltari i Erdogan deklaroi në mënyrë provokuese se rezultati është 3-0 në favor të Turqisë.

“Ne jemi 3 pikë përpara Greqisë. Franca është gjithashtu e padobishme. Ajo nuk mund të shesë produktet e saj si Izraeli. Greqia do të blejë 18 aeroplanë, por ne do të blejmë 200. Ju duhet të shihni se kush i ka paratë. Greqia është e uritur. Unë jam në Dalaman dhe aeroplanët vazhdojnë të ulen dhe të ngrihen. Ka turistë kudo. Askush nuk udhëton në Greqi. Nuk ka turistë.

As turqit nuk shkojnë atje për peshk dhe raki. Greqia po vdes nga uria. Më vjen keq për grekët. Ushtarët grekë në Kastelorizo do të vdesin nga uria nëse furnizimet nuk arrijnë shpejt. Kjo sepse Kastelorizo furnizohet me ushqim nga Turqia. Greqia i di të gjitha këto. Unë shikoj mediat greke që transmetojnë se Turqia po forcon Marinën e saj.

Po. Turqia do të ndërtojë një aeroplanmbajtës dhe një helikopter transportues. Në fakt, dje Presidenti Erdogan na tha lajmin e mirë se Turqia do të shkojë në hapësirë. Kështu, përveç tokës dhe detit, forcat tona do të pushtojnë edhe Hapësirën. Me forcën e saj të kualifikuar të punës, Turqia do të hyjë në 10 ekonomitë më të forta në botë në 15 vitet e ardhshme “, u shpreh ai.

j.l./ dita